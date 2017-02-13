Этот тезис стал лейтмотивом встречи научной и творческой интеллигенции, профессоров, преподавателей и студентов вуза, посвященной обсуждению основных положений Послания Президента страны. В собрании приняли участие такие известные деятели искусства, как народные артисты Казахстана Нургали Нусипжанов, Лаки Кесоглу, Дулат Исабеков, Есмухан Обаев, народный артист СССР Асанали Ашимов, заслуженные мэтры Смагул Елюбай и другие.

Ректор КазНАИ Бибигуль Нусипжанова в своем выступлении акцент сделала на четвертом приоритете стратегического документа – улучшении качества человеческого капитала. Для этого, по ее словам, должна измениться роль системы образования, оно должно стать центральным звеном новой модели развития Казахстана. А это значит – учебные программы необходимо нацелить на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации, уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой грамотности, патриотическому воспитанию молодежи.

– Сегодня в учебный процесс мы внедряем современные образовательные технологии, – продолжила ректор. – К примеру, в этом учебном году впервые в Казахстане в рамках международного проекта мы внедрили дистанционное обучение для магистрантов, у нас будут ­обучаться магистранты из Республики Кореи по специальности «хорео­графия».

Достижением в улучшении качества учебных программ и творческого образования в целом можно назвать недавнее успешное завершение семестра группой студентов КазНАИ в Нью-Йоркской киноакадемии. Другая группа ребят по специальности «кино» в рамках академического обмена улетает на учебу в Финляндию. Предварительно они прошли жесточайший отбор, в котором им помогло прекрасное знание английского языка.

И сейчас студенты окрылены, они видят мощную государственную поддержку, с огромным рвением учатся в группах с казахским, английским, русским языками обучения. Они понимают, что трехъязычие, которому в Послании Главы государства уделено особое внимание, реально открывает перед ними огромные горизонты для учебы и возможности для творчества.

– Вчера мы получили письмо из посольства Венгрии с просьбой поддержать их культурный проект и отправить в их страну наших студентов с концертом в честь празднования Наурыза, – сообщила Бибигуль Нургалиевна. – Сейчас мы формируем программу концерта, группу из музыкантов и танцоров, чтобы концерт стал зрелищным, красочным и незабываемым праздником культуры Казахстана.

«Для нас важно, что наши выпускники востребованы и все трудоустраиваются», – добавил известный эстрадный певец, профессор КазНАИ Лаки ­Кесоглу. В 2000 году ему поручили создать первую в Казахстане кафедру искусства и эстрады. (В советское время такая существовала только в ГИТИСе). Сегодня она превратилась в музыкальный факультет академии, «выпустила» много звезд казахстанской эстрады. Это, к примеру, Динара Султан, Алишер Каримов, Алмас Кишкенбаев. Факультету выделяют государственные гранты, конкурс стал большим, примерно 5–6 человек на место.