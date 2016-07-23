​Стать открытыми обществу

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Наталья РЫЖКОВА

Проведение таких встреч предписано Планом нации «100 конкретных шагов», где указаны приоритетные направления реформирования правоохранительных органов. Жители промышленных городов из первых уст услышали о мерах по борьбе с преступностью и обеспечению охраны общественного порядка.

Начальник УВД Жезказгана полковник полиции Ерлан Кутжанов отметил стабильное снижение общей преступности за первое полугодие на 26,8%. Главными на встречах стали вопросы безопасности граждан и их детей. Горожане говорили о необходимости установки видеокамер, профилактики мелкого хулиганства, мероприятий по нулевой терпимости. В Сатпаеве прозвучали вопросы религиозного характера и признательность местной полицейской службе. Часть обращений носила личный характер и касалась нераскрытых преступлений. Начальник ДВД области заверил, что возьмет дела под личный контроль. 

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