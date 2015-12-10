​Стать родными

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Раскрывать ли усыновленному малышу тайну его рождения, что может сделать администрация сиротских учреждений для лучшей социализации своих воспитанников, как готовить приемных родителей, чтобы избежать трагедий вторичного сиротства – это и многое другое стало темой для обсуждения на обучающем семинаре-тренинге «Роль Дома ребенка в сопровождении ребенка в семью». С этой встречи, организованной благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее», и началась реа­лизация крупномасштабного проекта в Казахстане.

В семинаре приняли участие представители министерств здравоохранения и социального развития, образования и науки РК, а также директора домов ребенка из всех регионов страны. Проблемы социального сиротства (при живых родителях, которые по разным причинам не воспитывают своих детей), вторичного сиротства, когда ребенка возвращают из приемной семьи обратно в учреждение, актуальны сегодня для казахстанского общества. Их решение возможно путем системного подхода, одной из главных составляющих которого является обучение специалистов и приемных родителей.

Именно на это направлена программа «С любовью к детям» благотворительного фонда Amway, основанного в 2013 году. По словам руководителя программ фонда Нателлы Имамовой, в России порядка 7 тыс. детей ежегодно возвращаются из приемных семей в дома ребенка. 4 млн детей являются социальными сиротами.

Фонд ежегодно предоставляет гранты некоммерческим организациям, занимающимся профессиональной и бесплатной помощью приемным детям и их родителям для преодоления социальных, психологических, эмоциональных и педагогических барьеров адаптации. В 2015 году к участию в конкурсе впервые были приглашены организации из Казахстана. Из 11 полученных заявок грант получил проект «Вместе строим счастливую семью» «SOS Детская деревня Астаны». Всего фонд финансирования проектов в Казахстане и России в текущем году составил около 100 млн тенге.

Сиротская статистика

По информации главного эксперта управления опеки, попечительства и международного усыновления МОН РК Гульмиры Кулсариевой, в Казахстане на сегодня насчитывается 31 725 детей-сирот. (К счас­тью, с каждым годом эта цифра заметно уменьшается, и это общая победа, говорит эксперт.) Из них 8 191 ребенок содержится в детских домах (это на тысячу меньше, чем в прошлом году), 1 731 находится на патронатном воспитании и 21 803 – под опекой и попечительством.

Радует тот факт, что с начала года в стране за ненадобнос­тью закрыты 8 детских организаций: 6 в системе образования и 2 – здравоохранения и соцзащиты. Ежегодно в среднем усыновляется около 3 тыс. детей. В 2014-м 60 сирот усыновлены заграницей.

Однако есть и другая, менее радужная, статистика: 30–50 детей ежегодно возвращаются из приемных семей в сиротские учреждения. В прошлом году случаев вторичного сиротства после процедуры усыновления зарегистрировано 28, за 9 месяцев 2015-го – пока только 8. Но много детей возвращаются пос­ле оформления над ними опеки и попечительства.

– Несмотря на то что цифра вроде бы маленькая, за каждой стоит человек, отдельная семейная трагедия. И чтобы все-таки предупредить вторичное сиротство, надо работать в первую очередь с семьями, которые готовы принять ребенка, – говорит Гульмира Кулсариева. – Приемные родители дают все необходимое, дарят ему свою любовь. Но дети не всегда могут принять все это правильно. В их жизни уже было предательство со стороны кровных родителей, было детское учреждение, поэтому процесс адаптации проходит сложно.

Не сошлись характерами…

Решить проблему вторичного сиротства можно, помогая будущим приемным родителям получить знания о правилах и законах адаптации ребенка, понять свою мотивацию, считает приглашенная фондом для проведения тренинга в Астане Дина Магнат, руководитель некоммерческой организации «Институт развития семейного устройства» (Москва), сама усыновившая двоих детей. В Казахстане после принятия Кодекса «О браке (супружестве) и семье» в 2011 году процедура усыновления максимально облегчена, сокращены количество требуемых документов (до восьми) и время оформления.

Однако далеко не все приемные родители реально готовы к этому шагу. Некоторые ошибочно пытаются таким способом заменить потерю собственного ребенка, поправить свое материальное положение, ведь на детей платят пособие, а патронатным родителям еще и зарплату в 40–50 тыс. тенге. Появилась и категория людей, стремящихся взять на воспитание сироту ради престижа. Излишне говорить, что в таких случаях усыновление практически обречено на провал.

– Есть дети, которые сразу привыкают, вливаются в новую семью, но часть детей по различным причинам возвращается в детские дома, – говорит Гульмира Кулсариева. – МОН сейчас проводит социологичес­кое исследование по гостевым и приемным семьям. В трех регионах республики совместно с общественным объединением «Семейная академия» реализуется проект «Наставничество». Цель – не для семьи подбирать подходящего ребенка, как это делается обычно (особенно все хотят маленьких и обязательно похожих на себя), а подобрать приемную семью для конкретного сироты.

Возраст возвращенных детей бывает самый разный, как и срок, который они провели в приемной семье. Трудно представить, но бывает, что отказываются от ребенка, прожившего в новой семье до 10 лет и даже больше. Обычно ссылаются на несхожесть характеров, окончательное решение принимает суд. И, надо сказать, усыновителей обязывают выплачивать алименты. То есть понимая, что они будут нести материальную ответственность, моральную нести они уже не хотят.

Все в школу!

Усыновление – очень сложный вопрос, и одним приемным родителям не справиться, выразили уверенность все участники семинара. Нужна психологичес­кая служба сопровождения. В России школы приемных родителей стали обязательными по закону с 2012 года. Причем их создание – заслуга целиком самих усыновителей, которые поняли, что делают много ошибок, и решили предотвратить таковые у других.

В Казахстане же такие школы номинально существуют в каждом регионе, но функционируют исключительно на общественных началах и соответственно не везде дорабатывают. Хорошим примером может служить опыт Жамбылской облас­ти, где при детском доме создана специальная психологичес­кая служба помощи приемным родителям.

Как сообщила Г. Кулсариева, в Мажилисе обсуждаются изменения в Закон «О правах ребенка» и Кодекс об административных правонарушениях, состоящие из трех блоков. Вводится понятие гостевой семьи, чтобы была возможность привыкнуть друг к другу. Отменяются ограничения в возрасте усыновителей. Внедряется Республиканский банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас в Астане идет апробация контента, это даст возможность потенциальным родителям, опекунам и попечителям, зарегистрировавшись, посмотреть информацию о детях, которых можно усыновить. Планируется подключить к базе данных все детские дома страны. Сам же детский дом будет трансформироваться в Центр содействия семейному воспитанию.

– Это тоже российский опыт, и надеемся, нас в этом поддержат, как и с гостевыми семьями пять лет назад, – говорит эксперт МОНа. – Ведь в конечном итоге наша задача не просто устроить ребенка в семью, а сделать так, чтобы он там прижился, стал родным.

Тайну не храните

– По-хорошему можно так подготовиться к усыновлению, что любого ребенка ты примешь и привыкнешь, ведь когда мы рожаем сами, то тоже не знаем, каким будет малыш, но принимаем его любым, – считает еще один тренер семинара, президент общественной организации усыновителей «День аиста» (Новосибирск) Евгения Соловьева. Она, кстати, тоже знает, о чем говорит: ее приемным сыновьям было 6 и 11 месяцев, когда она стала их мамой.

Роль сиротского учреждения гораздо шире, чем просто предоставить кров, еду и какие-то минимальные занятия, утверждает эксперт. Главное, что должны пытаться делать сотрудники домов ребенка и детских домов, – это сохранять историю рода своего воспитанника и рассказывать ему о ней. И о пьющих, нерадивых родителях, и о том, как они его бросили.

– Чтобы улучшить эмоцио­нальное состояние ребенка вследствие перенесенной травмы – утраты кровной семьи, персонал может сделать многое, а именно поднять его историю, признать ее. Сейчас же этого нет, считают, что ребенок либо слишком мал, либо не перенесет таких ужасов, – утверждает Е. Соловьева. – Но нет такого негативного сценария, который нельзя было бы рассказать ребенку. Он уже это знает, и лучше присоединиться к нему, а не пытаться переделать его прошлое.

Нельзя делать тайну из усыновления и в приемных семьях, считают российские эксперты. В Национальной стратегии действий в интересах детей РФ на 2012–2017 годы даже есть пункт об отказе от тайны усыновления. Причем пропагандистами этого пункта стали сами дети, выросшие с этой тайной в семье.

Есть несколько сценариев того, что может произойти в такой семье. Первый: в один прекрасный день малыш начинает осознавать свою непохожесть с родителями. «Со мной что-то не так», – думает он и начинает «экспериментировать». В ход могут пойти грубость, дерзость, загулы, наркотики и алкоголь. Родители, естественно, истерят: «Вот, полезли гены папаши-наркомана!» Второй сценарий еще хуже. Ребенок чувствует, что он не такой, как его близкие, поэтому решает: я не достоин жить, я ни на что не имею право, я – никто.

– Говорите детям правду. Они должны знать о своих биологических родителях. Негатив – в сторону. Расскажите приемному малышу, что его родители встретились, чтобы он появился на свет, и он нужен миру. Что мама оставила его возле мусорного бака, где бывает много людей, чтобы его быстрее нашли. Также ребенок должен знать, что у него, к примеру, хорошие вокаль­ные данные от родного отца. Об усыновлении нужно говорить даже новорожденным. Уже доказано, что по ночам брошенный младенец плачет еще и потому, что вспоминает: меня предали в первые минуты жизни! В этот момент малышу и нужно прошептать: «Да, я понимаю, как тебе было плохо. Но теперь рядом с тобой есть семья. Мы будем вместе, мы поможем», – говорит Евгения Соловьева.

И хочется верить, что эти идеи приживутся в казахстанском обществе и если не искоренят существующие проблемы вовсе, то хотя бы помогут какой-то одной отдельно взятой семье.