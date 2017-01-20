​Стать застройщиком не напасть, как бы за стройкою не пропасть

В центре внимания оказались товарищества с ограниченной ответственностью – «Алға Тоқболат», «КазГазАстана НС» и «Алтын Сапа 2011», а также «НМ Астана Курылыс». Руководителей фирм обвинили в мошенничестве и растрате средств обманутых дольщиков в особо крупном размере.

Впрочем, дольщиками потенциальных новоселов в суде называть будут инвесторами. Поскольку застройщики, по данным следствия, умышленно заключали не договоры о долевом строительстве, а инвестиционные договоры, позволяющие привлекать средства, но не направлять их согласно законодательству на проведение строительных работ(!).

Так, директор ТОО «Алға Тоқболат» начал собирать деньги с якобы инвесторов, вопреки установленным нормам, уже через месяц после заключения договора генерального подряда. При этом старший следователь по особо важным делам следственного управления ДВД Астаны Алия Ахметжанова утверждает: заказчик – законный владелец земельного участка, где предполагалось строительство многоэтажного жилого комплекса, даже не подозревал о возможном подвохе со стороны подрядной организации.

И руководитель последней, воспользовавшись ситуацией, стал активно, путем распространения информации рекламного характера в СМИ, привлекать клиентов. Между тем в договоре указано, что он действительно может получить в счет оплаты почти половину квартир для последующей реализации в этом ЖК, но опять-таки только по завершении строительства и сдачи дома в эксплуатацию.

Желающих приобрести квартиры по относительно недорогим расценкам в районе самого крупного торгово-развлекательного центра Астаны «Хан Шатыр» оказалось, как выяснилось, немало. И все квартиры, запланированные строительством, были проданы моментально. Но не случайно ведь говорят, что аппетит приходит во время еды. И вот глава «Алға Тоқболат» уже решил распродать, на что есть документальные доказательства, собранные в ходе расследования этого дела, несуществующие квартиры еще целых двух вымышленных этажей. Более того, он продал даже площади предполагаемого бизнес-центра, которые без уведомления уполномоченных органов и застройщика на словах «переделал» в квартиры.

Судебные разбирательства еще даже не начинались, и потому в ДВД не спешат озвучивать сумму нанесенного ущерба. Однако речь однозначно идет о миллиардах тенге, потраченных не на строительство обещанных почти двум сотням обманутых граждан квадратных метров жилья, а на собственные нужды застройщика.

Срок сдачи в эксплуатацию этого комплекса был запланирован на декабрь 2015 года. Однако и по сей день на том месте красуется лишь каркас девятиэтажки, пока ожидающей своей участи, а вместе с ней, вероятно, и прихода нового хозяина.

Заморожено в данный момент и строительство на ЖК «Арыстан», который планировалось построить в юго-восточной части столицы. Правда, по этому уголовному делу, по словам старшего следователя по особо важным делам ДВД Астаны Алимы Жамалиевой, проходило сразу три подозреваемых. И если первый был основателем ТОО «НМ Астана Курылыс», то второй получил право собственности на компанию только спустя три года.

Между тем и тот и другой успели в свое время пораспродать немало квартир в еще не построенном комплексе, не имея на то фактических прав. Что же касается третьего обвиняемого по делу – он взял более 20 квартир в этом ЖК и пообещал закрыть банковский займ ТОО. Однако, получив деньги за эти квадратные метры, по аналогии «старших товарищей» он также потратил их по своему усмотрению, за что и проходит теперь по делу как соучастник, статья – мошенничество.

В итоге «НМ Астана Курылыс» в общей сложности удалось заключить договоров инвестирования почти на 4 млрд тенге. Но на строительство, согласно результатам экспертизы, ушла только половина из вышеуказанной суммы. Пострадавших по этому делу в разы больше, чем в первом случае. Но и они, как их соратники по несчастью алғатоқболатовцы, не требуют возмещения их затрат. Потерпевшие пришли к единому мнению: надо достроить дома без внесения дополнительных средств, купленные по расценкам 2012–2014 годов. Кстати, этот вопрос сейчас прорабатывается при участии акимата.

– Вину, – продолжает А. Жамалиева, – подозреваемые не признали. И это при том, что есть неопровержимая документальная информация, показания свидетелей, в числе которых и бухгалтеры «НМ Астана Курылыс».

Что касается ТОО «КазГазАстана НС» и «Алтын Сапа 2011», то их руководитель взялся построить ЖК «Зере» и «Зере-2» по улице Кошкарбаева, так и не доведя замысел до окончательного исполнения.

Согласно представленным прокуратурой столицы данным, действия всех вышеуказанных руководителей предприятий органом уголовного преследования квалифицированы по статьям УК – о присвоении или растрате, мошенничестве, использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации. Какое наказание получат фигуранты вышеназванных уголовных дел решит суд.