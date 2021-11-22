Стать звездой может каждый

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Азамат Сулейменов

Фестиваль проводится уже в 12-й раз и проходит каждые 2 года. В двухнедельном марафоне приняли участие около 2 тыс. талантливых жителей из городов и районов Мангис­тауской области.

– Особенностью фестиваля, не имеющего аналогов в стране, является то, что перед зрителями выступают не профессионалы, а обычные казахстанцы, коллективы художественной самодеятельности. Мероприя­тие дает возможность прикос­нуться к духовной культуре, услышать любимые песни и, конечно, передать доброту и мудрость народа молодому поколению, – отмечают организаторы.

Конкурсанты соревновались в 12 номинациях. Им предстоя­ло в том числе блеснуть умением играть на традиционных национальных инструментах: зрители могли насладиться выступлением оркестра народных инструментов, а также ансамбля домбристов. В числе конкурсных номеров были традиционное пение, художественное чтение, яркие хореографические номера.

– По инициативе Елбасы
Нурсултана Назарбаева за годы независимости мы возродили духовные ценности, – подчеркивает аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. – Прог­раммы «Рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» придали новый импульс ренессансу культурных традиций нашего народа. Фестиваль «Маңғыстау жұлдыздары» является ярким подтверждением любви народа к своим обычаям, уважения к наследию предков, а также стимулом к творчеству для нашей молодежи.

По итогам фестиваля дипломами и денежными призами награждены более ста исполнителей и 43 творческих коллектива. Гран-при конкурса и приза в размере 6 млн тенге удостоен коллектив из Мангистауского района. Специальный приз в размере 1 млн тенге получили певцы из Актау. Остальные участники фестиваля из городов и районов тоже не остались без внимания – в торжественной обстановке им вручили по 800 тыс. тенге.

Отмечается, что денежные премии будут направлены на укрепление материально-технической базы культурно-досуговых организаций в городах и районах области.

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