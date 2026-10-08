Статистика раскрываемости внушает оптимизм

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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Как три простых совета помогут защититься от мошенников

коллаж Павла Цедилина

Принято считать, что большинство телефонных мошенников – это заключенные тюрем, которые наживаются на доверчивых гражданах. Действительно, так было еще лет десять назад. Но сейчас аферис­ты, представляющиеся менеджерами банков, полицейскими, прокурорами и сотрудниками КНБ, – это специально обученные люди, владеющие приемами психологичес­кого манипулирования.

Они создают ОПГ, где между участниками распределены их роли. Одни обзванивают людей и прощупывают их на испуг или интерес. Вторые – манипуляторы, задача которых – дожать жертву и заставить ее перевести деньги. Третьи – дропперы, на чьи банковские карты и счета поступают деньги. Четвертые – курьеры, которые приезжают за наличными к обманутым пенсионерам.

– Мошенники становятся все хитрее. Они используют возможности искусственного интеллекта и дипфейк, то есть глубокий обман, – объясняет старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности ДП Карагандинской области Динмухамед Зияда. – К примеру, с вами по видеозвонку связывается «сотрудник полиции» и говорит о попытке оформить на вас кредит. А на самом деле это мошенник, которому ИИ дорисовал форму, погоны и даже обстановку рабочего кабинета. К сожалению, люди этому верят и отдают свои деньги.

Статистика внушает оптимизм: количество киберпреступлений в Карагандинской области снижается. Если за восемь месяцев прошлого года в полицию поступило свыше 2 тыс. заявлений от жертв телефонных и интернет-мошенников, то в аналогичном периоде нынешнего – чуть более 1 200. Сумма ущерба снизилась с 4 до 2,5 млрд тенге. Основная причина – это высокая осведомленность населения о том, как распознать злоумышленников и противостоять им.

Вместе с тем мошенников все чаще удается поймать и вернуть деньги их жертвам. В этом заслуга киберпола, где работают не только следователи и оперативники, но и криминалисты, и IT-шники.

– Многие знают, что часто телефонные мошенники звонят казахстанцам, находясь за рубежом, – отмечает киберполицейский. – Поэтому налажено сотрудничество с нашими иностранными коллегами. Мы здесь, в Казахстане,­ выходим на след мошенников, а потом передаем им информацию, и они отрабатывают на своей территории. Так мы уже «накрыли» несколько call-центров: задержали его участников и изъяли оборудование. Сейчас специа­листы занимаются расшифровкой всех полученных данных.

Динмухамед Зияда отмечает, что чаще казахстанцы стали попадаться на мошеннические схемы, замаскированные под инвестицион­ные платформы. Наверняка вы встречали на просторах Интернета объявления в духе «вложи деньги сегодня, а через месяц получишь 50-процентный доход». Все мы понимаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но в голову вдруг пробирается мысль: «Давай попробуем! А вдруг получится». И вот вы уже переходите по ссылке и оставляете «брокерам» свой номер телефона.

– Спустя какое-то время вам звонит человек и уверяет, что совершенно бескорыстно научит вас, как разбогатеть, – раскрывает еще одну мошенническую схему оперуполномоченный. – Вы переводите, к примеру, сто тысяч тенге, и через несколько дней или недель они вам возвращаются на карту под видом дохода от инвестиций. Потом вам предлагают играть по-крупному. Вы отправляете большую сумму, и лжеброкеры пропадают вместе с вашими деньгами. Такое случилось с жительницей Шахтинска. Мошенники убедили ее в том, что Илон Маск открывает в ее городе бизнес по обслуживанию горно-шахт­ного оборудования и для этого продает акции Tesla. Она поверила, продала квартиру, вложилась в несуществующие ценные бумаги и осталась без жилья.

Такие ситуации нельзя назвать безнадежными. Если жертва быстро опомнилась и мошенники не успели обналичить ее деньги, то их можно перехватить. Для этого в Казахстане с июля 2024 года действует Антифрод-центр Национального банка РК. Это единая государственная технологическая платформа для оперативного противодействия интернет-мошенничеству. К ней подключены банки, сотовые операторы, кредитные бюро и правоохранительные органы. Эта система позволяет быстро передавать информацию о подозрительных транзакциях, блокировать карты и счета до выяснения обстоятельств.

– Мошенники тоже знают о существовании Антифрод-центра и пытаются противостоять блокировке денежных переводов, – продолжает сотрудник киберпола. – У нас был такой случай, когда пенсионерка отправляла мошенникам крупную сумму, а Антифрод-центр зафиксировал подозрительную операцию и «заморозил» ее. Бабушке позвонил настоящий сотрудник банка и спросил, куда и с какой целью она переводит деньги. По указке мошенников та ответила, что отправляет миллион внуку в Россию. Но менеджер ей не поверил и на свой страх и риск заблокировал­ транзакцию. Так удалось предот­вратить преступление.

Особо наглые аферисты отправляют за деньгами к своим жертвам курьеров. Казалось бы, их потом не найдешь. Но в практике карагандинского киберпола были случаи, когда удавалось ловить гонцов по горячим следам.

Один такой эпизод произошел в поселке Новодолинский, что недалеко от города Шахтинска. Местная жительница передала курьеру – молодому, неприметному парню – более миллиона тенге, а потом спохватилась и набрала 102. Сотрудники полиции изъяли записи с камер наружного наблюдения, коих в поселке по пальцам пересчитать. И, к счастью, в поле зрения одной из них попал тот самый курьер. Он сел в такси, которое быстро «пробили» и выяснили, что оно едет в Астану. Полицейские отправились за ним и задержали уже в столице.

– Мы живем в такое время, когда нужно быть особенно бдительным, – рассуждает Динмухамед Зияда. – Внимательнее относитесь к своим близким, особенно пожилым. Чаще звоните родителям. Если вы увидели в соцсетях видеоролик о профилактике­ интернет-мошенничества, скачайте его и отправьте своим родным. Пусть они будут в курсе. Лишним не будет.

Киберполицейский дает нашим читателям три простых совета о том, как защитить себя от мошенников. Во-первых, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, а лучше установите на свой смарт­фон приложение-блокировщик спам-звонков. Во-вторых, не диктуйте SMS-коды по телефону никому – ни сотрудникам банка, ни полицейским, ни курьерам службы доставки. В-третьих, не верьте рекламе и обещаниям о быстром обогащении. Защитить ваши сбережения помогут только здоровый скептицизм и холодный расчет.

#закон и порядок #киберпреступления #Киберщит

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