Городу Курчатову будет присвоен статус наукограда, сообщил на днях аким области Абай Нурлан Уранхаев в ходе своего рабочего визита в город физиков-ядерщиков.

По словам главы региона, данное предложение поддержано Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Для этого в городе имеются все научно-технические и человеческие ресурсы, а практика и налаженное международное сотрудничество послужат основополагающими факторами укрепления отечественной науки. Кроме того, в Курчатове планируется открытие филиала одного из технических вузов.

– Если в Казахстане начнется строительство атомной электростанции, то, соответственно, для ее эксплуатации понадобятся кадры, и их нужно будет где-то готовить. Наше предложение – готовить именно в Курчатове! Здесь есть соответствующая научно-техническая база, и студенты могут проходить практику, – отметил Нурлан Уранхаев.