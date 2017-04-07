​Статус педагога – индикатор ответственности государства и общества

Причем связан он не столько с позиций выполнения им функцио­нальных обязанностей, включенности его в решение социальных задач общества, сколько с позиций обязательств, которые должна выполнять по отношению к педагогу экономическая и социальная системы. Престижен ли труд педагога, как оценивают эту профессию общество, социум? Существуют ли в стране механизмы повышения авторитета педагога, признания обществом его профессиональных достижений и таланта? Отвечая на эти вопросы положительно, можно уверенно говорить, что у общества есть будущее.

В Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016–2019 годы низкий статус педагога в стране определен одной из слабых сторон развития образовательной сферы. В связи с этим поставлены задачи повышения престижа профессии педагога, ее качественного состава. В этой политике сегодня сделано немало: принят ряд правовых документов, разработаны подходы к стандартизации профессиональной деятельности, пересматривается система аттестации, развивается система повышения квалификации и другие. Вместе с тем остро стоят вопросы разделения ответственности педагога и родителей за образование ребенка, поддержки педагога местными органами власти, материально-технического обеспечения деятельности педагога и др. Думается, назрела необходимость принятия закона Республики Казахстан «О статусе педагогического работника», который закрепит правовой статус, гарантии и реализацию прав и свобод этой целевой аудитории. Все это обеспечит создание благоприятных условий для повышения престижа профессии педагога, авторитета его в обществе.