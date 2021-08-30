​Статус педагога повышается

В здании областного акимата состоялось пленарное заседание ежегодного традиционного авгус­товского совещания педагогов области «Образование – залог устойчивого развития страны». В его работе приняли участие аким области Ондасын Уразалин, председатели профсоюзных организаций, представители педагогической и родительской общественности.

Приветствуя участников мероприятия, глава региона особо подчеркнул значимость профессии педагога, отметив, что в нашей стране уделяется огромное внимание улучшению условий труда для учителей и в целом подготовке высококвалифицированных педагогических кад­ров. В стране принят Закон «О статусе педагога», направленный на реальное повышение статуса учителя в обществе, а в регионе учреждены нагрудный знак «Лучший педагог Актюбинской области» и звание «Почетный учитель Актюбинской области», назначаются единовременные премиальные выплаты.

В ходе совещания аким облас­ти поставил перед управлением образования и педагогической общественностью целый ряд задач, нацеленных на повышение качества и конкурентоспособности отечественного образования, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и национальных ценностей с использованием лучших практик мирового уровня.

В этом году августовское совещание стало диалоговой площадкой для обсуждения ак­туальных вопросов внедрения инноваций, формирования привлекательного имиджа учебных заведений технического и педагогического профиля, развития дополнительного образования, профилактики коррупционных проявлений в образовательных учреждениях и другие.

По завершении пленарного заседания еще 20 учителей отмечены благодарственными письмами акима области с денежным вознаграждением в размере 100 тыс. тенге. Победителям областного конкурса «Лучшая организация образования»: Актюбинской областной специализированной школе-интернату для одаренных детей им. М. Кусаинова, новой средней школе, школе-гимназии № 1 г. Шалкара и средней школе им. Ш. Бекмухамбетовой Уилского района вручены сертификаты.