​Статус педагога повышается

Жубаныш Байгуринов, Актюбинская область

В здании областного акимата состоялось пленарное заседание ежегодного традиционного авгус­товского совещания педагогов области «Образование – залог устойчивого развития страны». В его работе приняли участие аким области Ондасын Уразалин, председатели профсоюзных организаций, представители педагогической и родительской общественности.

Приветствуя участников мероприятия, глава региона особо подчеркнул значимость профессии педагога, отметив, что в нашей стране уделяется огромное внимание улучшению условий труда для учителей и в целом подготовке высококвалифицированных педагогических кад­ров. В стране принят Закон «О статусе педагога», направленный на реальное повышение статуса учителя в обществе, а в регионе учреждены нагрудный знак «Лучший педагог Актюбинской области» и звание «Почетный учитель Актюбинской области», назначаются единовременные премиальные выплаты.

В ходе совещания аким облас­ти поставил перед управлением образования и педагогической общественностью целый ряд задач, нацеленных на повышение качества и конкурентоспособности отечественного образования, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и национальных ценностей с использованием лучших практик мирового уровня.

В этом году августовское совещание стало диалоговой площадкой для обсуждения ак­туальных вопросов внедрения инноваций, формирования привлекательного имиджа учебных заведений технического и педагогического профиля, развития дополнительного образования, профилактики коррупционных проявлений в образовательных учреждениях и другие.

По завершении пленарного заседания еще 20 учителей отмечены благодарственными письмами акима области с денежным вознаграждением в размере 100 тыс. тенге. Победителям областного конкурса «Лучшая организация образования»: Актюбинской областной специализированной школе-интернату для одаренных детей им. М. Кусаинова, новой средней школе, школе-гимназии № 1 г. Шалкара и средней школе им. Ш. Бекмухамбетовой Уилского района вручены сертификаты.

Популярное

Все
Протяните руку помощи
Пилотов дронов готовят в Караганде
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
Мангистау в цвету
На всю оставшуюся жизнь
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Не допустить непоправимого
Объединяющий страны космос
Город, соединявший континенты
Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Ночной забег в древнем городе
Новые подходы в обучении
Во главе угла – генетика
На потраву нет управы
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Талдыкоргана
Природная основа экономической независимости
Восемь новых трансформаторов установили на Канале им. К. Сатпаева
За потоп в аэропорту Алматы наказаны ответственные лица
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
22 медали – в копилке страны
Забег, где важен каждый километр
ИИ, один сплошной ИИ?
Учиться делать правильный выбор
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]