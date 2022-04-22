Статус прокуратуры изменится в Казахстане

Разработан консультативный документ регуляторной политики «Проект Конституционного закона Республики Казахстан «О прокуратуре», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В новом законе планируется закрепить действенные инструменты и механизмы, которые позволят более эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать права и свободы граждан, интересы бизнеса, общества и государства.
Существующая система актов прокурора будет дополнена актами в сфере уголовного преследования (например, обвинительный акт, протокол об уголовном проступке, протокол обвинения и др.).
Кроме того, планируется:
- пересмотреть систему финансирования органов прокуратуры;
- упорядочить нормотворческую деятельность прокуратуры (в частности, разрешить особый порядок принятия НПА, в том числе без их государственной регистрации, для оперативного реагирования на актуальные вызовы);
- уточнить полномочия прокурора по каждому направлению надзора;
- усилить взаимодействие органов прокуратуры с правозащитными институтами (с Уполномоченным по правам человека и общественностью – СМИ, НПП);
- прокуратура станет уполномоченным органом по расследованию пыток;
- будет пересмотрен порядок проведения и назначения проверок.