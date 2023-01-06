Статус ученых хотят повысить в Казахстане

Министр Саясат Нурбек на коллегии ведомства рассказал о поправках в Закон «О науке».

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С хороших новостей начал год министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он рассказал, какие позитивные изменения планируется ввести в сфере науки, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Саясат Нурбек на коллегии ведомства рассказал о поправках в Закон «О науке».

«Мы возвращаем базовое финансирование наших институтов. Теперь институтам, занимающимся фундаментальной наукой, их 12, возвращено прямое финансирование, чтобы ученые не бегали в поисках финансирования, не ждали результатов грантов, а получали стабильное ежегодное финансирование на проведение своих исследований», - сказал министр.

Также, по его словам, отдельно прорабатывается пакет социальной поддержки ученых, для того, чтобы сотрудники НИИ и вузов, которые имеют ученые степени, либо публикации, могли получать дифференцировано дополнительные надбавки.

Кроме того, для вышедших на пенсию ученых будут дополнительно рассмотрены надбавки за научные достижения, а членов Академии наук и их семьи хотят перевести на дополнительное медицинское обслуживание.

«Это всё делается для того, чтобы ученые видели и чувствовали хорошую государственную поддержку. Поправки будут рассматриваться, уже очень серьезно проработан проект закона. До конца этого созыва Мажилиса, до марта мы планируем принять этот законодательный пакет», - резюмировал министр.