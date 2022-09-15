Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest

Статью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Казахстан: Мост между Западом и Востоком" опубликовал американский журнал The National Interest, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В статье Глава государства рассказал про основной месседж VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который сейчас проходит в столице, и про историю его создания в 2003 году.

По его словам, в этом году Съезд совпал по времени с периодом глобальной неопределенности и нестабильности.

«В эти сложные времена мы надеемся, что Съезд может стать платформой для того, чтобы религиозные лидеры мира вновь собрались вместе и сыграли ведущую роль в продвижении единства», – заявил Президент РК.

Он пригласил все стороны, у которых есть разногласия, сесть за стол переговоров в Казахстане для диалога.

Статью можно прочитать по ссылке: https://nationalinterest.org/feature/kazakhstan%C2%A0%C2%A0bridge-between-west-and-east-204776