Ставка на «агентов перемен»

Проект по созданию молодежного кадрового резерва – один из приоритетов предвыборной программы Президента, уже внесший вклад в повышение потенциала госслужбы.
Около трети 20-миллионного населения Казахстана составляет молодежь, и, по оценкам демографов, тенденция к увеличению доли молодых людей будет продолжаться. Такой «молодежный навес» ставит перед страной определенные вызовы, но вместе с тем сулит и большие возможности: уделяя должное внимание повышению качества человеческого капитала, создавая молодым людям способствующую их самореализации среду, вовлекая их в процессы принятия решений и госуправления на разных уровнях, можно обеспечить динамичное развитие государства и общества.
Эстафету строительства Справедливого Казахстана предстоит принимать именно современной молодежи, и государство со своей стороны должно сделать необходимые шаги, чтобы присущие молодости энергия, неравнодушие, вера в справедливость, готовность работать на благо своей страны, ибо от этого зависит и твое собственное будущее, могли быть реализованы и принесли максимальную пользу.
«Все мы должны поддерживать молодежь! Именно подрастающее поколение откроет нашей стране путь к светлому будущему. Но, чтобы добиться успеха, молодым людям нужно неустанно трудиться, стремиться к новым знаниям и опыту», – заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи после выборов 2022 года.
Вера Главы государства в созидательную силу молодого поколения стала основой для реализации комплекса мер, нацеленных на то, чтобы молодежь Казахстана могла деятельно участвовать в управлении страной.