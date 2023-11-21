Ставка на «агентов перемен»

Около трети 20-миллионного населения Казахстана составляет молодежь, и, по оценкам демографов, тенденция к увеличению доли молодых людей будет продолжаться. Такой «молодежный навес» ставит перед страной определенные вызовы, но вместе с тем сулит и большие возможности: уделяя должное внимание повышению качества человеческого капитала, создавая молодым людям способствующую их самореализации среду, вовлекая их в процессы принятия решений и госуправления на разных уровнях, можно обеспечить динамичное развитие государства и общества.

Эстафету строительства Справедливого Казахстана предстоит принимать именно современной молодежи, и государство со своей стороны должно сделать необходимые шаги, чтобы присущие молодости энергия, неравнодушие, вера в справедливость, готовность работать на благо своей страны, ибо от этого зависит и твое собственное будущее, могли быть реализованы и принесли максимальную пользу.

«Все мы должны поддерживать молодежь! Именно подрастающее поколение откроет нашей стране путь к светлому будущему. Но, чтобы добиться успеха, молодым людям нужно неустанно трудиться, стремиться к новым знаниям и опыту», – заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи после выборов 2022 года.

Вера Главы государства в созидательную силу молодого поколения стала основой для реализации комплекса мер, нацеленных на то, чтобы молодежь Казахстана могла деятельно участвовать в управлении страной.

Так, при выборах 30-процент­ная квота, определенная для молодежи, женщин и лиц с инвалидностью, теперь распространяется не только на партийные списки, но и непосредственно на распределение мандатов между кандидатами. Расширение применения инструментов прямой демократии также дает возможность молодым людям проявить себя (например, в недавних пилотных выборах акимов ряда районов и городов областного значения в числе кандидатов было немало молодых людей).

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев придает привлечению талантливой, прогрессивно мыслящей и хорошо образованной молодежи на государственную службу. Одним из приоритетов предвыборной программы Президента «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» обозначено: «Продолжим прак­тику Президентского молодежного кадрового резерва, дадим возможность поступления на государственную службу всем профессиональным и патриотичным гражданам страны».

Примечательно, что инициатива о формировании ПМКР была одним из ключевых пунк­тов предвыборной программы Президента, с которой он выходил на выборы в 2019 году. А в принципе, вопросы повышения эффективности госуправления, улучшения кадрового потенциала госаппарата находятся в постоянном фокусе внимания Главы государства.

Такая последовательность и четко обозначенные цели способствуют реализации поставленных задач.

На данный момент прошли уже два конкурса на зачисление в Президентский молодежный кадровый резерв. Третий находится в процессе (завершится в конце декабря). В настоящее время, по данным Агентства РК по делам государственной службы, трудоустроены 269 из 350 резервистов: в центральные госорганы назначены 126 резервистов, в местные – 36, в нацкомпании – 58, иные и частные организации – 49.

В том числе стоит отметить, что участники ПМКР занимают политические должности, они есть в корпусе «А» (административные государственные должности управленческого уровня), в Мажилисе Парламента и маслихатах. Также резервисты активно участвуют в работе консультативно-совещательных органов и общественных советов при госорганах.

Только за третий квартал текущего года пять резервистов впервые были назначены в рамках резерва (три – первый отбор, два – второй отбор), 12 резервис­тов получили последовательное повышение в должности, где трое из них заняли впервые политическую должность и один – долж­ность корпуса «А».

Подчеркивая важность качест­венного обновления государственного аппарата и роль ПМКР в этом процессе, Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с первым «потоком» резервис­тов отметил, что Казахстану нужна «команда управленцев новой формации в разных сферах, которая не боится брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения».

Прошедшие в резерв и назначенные на должности молодые люди призваны сыграть роль «агентов перемен», которые должны на практике дать толчок процессам трансформации государства и общества, поддерживать реформы и способствовать модернизации.

«Я рассматриваю вас, участников Президентского кадрового резерва, как плеяду патриотов, которые поднимут нашу страну на новые высоты. Вы должны понимать, что самые масштабные трансформации в стране начинаются с малых изменений в конкретной отрасли, регионе, городе, ауле. Каждый на своем месте, вне зависимости от занимаемой позиции, должен вносить свой собственный вклад в процесс обновления. Это станет началом вашей личной истории успеха, совокупность которой сформирует очередную страницу новых достижений нашей страны. Вам предстоит продолжить строительство Казахстана в новых условиях», – подчеркнул тогда Касым-Жомарт Токаев.

Стоит отметить, что Президентский молодежный кадровый резерв как проект развивается и совершенствуется, с тем чтобы польза от него была максимальной.

Если самый первый отбор в 2019 году был, так сказать, общим – 300 отобранных тогда резервистов представляли самые разные сферы, то «третья волна» – это уже поиск специалистов по конкретным направлениям, определенным с учетом потребности госаппарата в отраслевых кадрах.

В 2023 году отбор проводится по шести сферам: развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика; агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды; внешняя политика и инвестиции; экономическая и финансовая политика; цифровизация; социальная политика и гражданское общество.

Совершенствуются и методы отбора. С самого начала формирования ПМКР делался особый упор на прозрачность и объективность конкурсных процедур, максимальную доступность участия для всех желающих. Так что большинство этапов проходит в режиме онлайн – прием документов, оценка способнос­ти работать с текстовой и числовой информацией, решение ситуационных задач.

Оценка компетенций и собеседование в экспертной комиссии уже требуют личного присутствия претендентов. Кстати, практика собеседования с участием руководства отраслевых государственных органов (экспертная комиссия) – новшество отбора 2023 года. Решать же, кто именно войдет в пул из 50 резервистов, будет Национальная комиссия.

За пять лет, прошедших с момен­та старта реализации идеи Главы государства, Президентский молодежный кадровый резерв показал свою свое­временность и эффективность. Это действенный социальный лифт для активной, образованной и креативной молодежи, подчеркивают в АДГС. Успешный опыт формирования ПМКР планируется использовать и на региональном уровне – через создание местного кадрового резерва, объединяющего образованную и инициативную молодежь. Это позволит прив­лечь нужных специалистов в отрасли, которые необходимо развивать в том или ином регионе, а также станет хорошим инструментом поддержки для молодых.

Для повышения кадрового потенциала и повышения эффективности госслужбы создаются условия для привлечения на госслужбу квалифицированных специалистов из частного сектора, совершенствуется механизм ротации, внедряется новая система отбора.

По поручению Президента ведется работа по устранению излишних барьеров при поступ­лении на государственную службу, соответствующие изменения внесены в Закон «О государственной службе РК».

Так, в конце 2022 года запущен переход на новую систему отбора. В пилотном режиме она применяется в шести государственных органах (по итогам года планируется масштабировать на все госорганы). Там заявление на участие в конкурсах на занятие вакантных должнос­тей кандидаты могут подать на сайте eqyzmet.gov.kz.

Кроме того, что новая система позволяет подать заявку онлайн и не требует лишних документов (нужные данные о кандидате собираются автоматически из других баз данных), она также обеспечивает максимальную объективность рассмотрения заявок – в пилотном проекте соискателям на госдолжности присваиваются ID-номера, и таким образом кандидаты обезличиваются.

Все этапы тестирования также выстроены, чтобы исключить человеческий фактор при оценке соискателей, в очном формате проходит только собеседование. Но кандидат-победитель также определяется автоматически системой – по итогам всех этапов отбора.

По данным АДГС, уже более 500 человек получили назначения на государственную службу по новой системе.

Принявшие участие в отборе по новой системе отмечают, что она исключает бумажную волокиту, дает возможность откликнуться на несколько вакансий одновременно, позволяет претенденту самому выбрать удобное время для прохождения тестов. Плюс объективность и прозрачность.

Также поэтапно реализуются меры по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу.

Здесь, в частности, тоже отдельный фокус – на привлечение на госслужбу перспективных молодых людей, особенно на местном уровне. Так, у выпускников, обучавшихся за счет государственного гранта и успешно окончивших высшие учебные заведения (GPA свыше 3,33), появилась возможность внеконкурсного назначения на низовые должности на районном и сельском уровнях, и ею уже воспользовались 77 молодых специалистов.

Квалифицированные и имеющие отраслевой опыт специа­листы (при наличии стажа работы 10–15 лет) могут быть напрямую назначены на руководящие должности корпуса «Б» без конкурса по согласованию с агентством. После введения в действие закона АДГС согласованы 287 таких назначений.

Кроме того, выпускники Академии государственного управления, достигшие высоких показателей в ходе обучения, могут быть назначены в региональные органы без конкурса (таких наз­начений уже девять). Данное новшество, как обращают внимание в агентстве, мотивирует служащих уделять внимание своему профессиональному развитию.

Поздравляя в этом году государственных служащих страны с их профессиональным праздником, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что им отведена особая роль в построении Нового Казахстана.

Благополучие граждан и страны в целом – в сердце реформ, которые проводятся сейчас в Казахстане, и то, как они будут реализованы, зависит от эффективности государственного управления, качества стратегического планирования и исполнения поставленных задач. То есть от работы государственных служащих, которые должны быть компетентными, честными, открытыми, неравнодушными, мотивированными, энергичными, ответственными профессионалами, которые в полной мере понимают колоссальную важность стоящих перед ними задач. Неудивительно, что в поисках этих качеств государство обратилось к молодежной среде, создав для молодых возможности реализовать себя на государственной службе.

По сути, именно государственные служащие и молодежь должны быть проводниками новой общественной этики, о которой Глава государства говорил на заседании Национального курултая в Туркестане. По мнению Касым-Жомарта Токаева, она должна базироваться на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности. Она должна продвигать патриотизм, гуманность, культ знаний, профессионализм, бережливость, трудолюбие, трепетное отношение к своей земле и стране.

«Человека, олицетворяющего эти благородные качества, можно охарактеризовать одним глубоким словосочетанием – ответственный гражданин – «Адал азамат». Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого», – подчеркнул тогда Президент.

Процессы, которые сегодня происходят в системе госуправления, нацелены на то, чтобы на госслужбу попадали и оставались в ней именно такие люди.