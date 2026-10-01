Ставка на аулиеколей оказалась верной

Статьи,За строкой Послания
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В Послании народу от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства дал поручения, направленные на дальнейшее реформирование сельского хозяйства. Президент отметил, что «минис­терству (МСХ РК. – Прим. авт.) также следует разработать план поддержки агробизнеса в сфере животноводства и запустить действенные механизмы его финансирования. Цель – не только полное обеспечение мясом внутреннего рынка, но и укрепление экспортного потенциала».

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Впоследствии, выступая на втором Форуме работников сельского хозяйства, ­Касым-Жомарт Токаев продолжил тему развития животноводства. «Необходимо в полной мере использовать потенциал животноводства. Наши обширные степи позволяют пасти скот круглый год, и эту возможность нужно использовать правильно», – отметил он.

В Нуринском районе Карагандинской области есть хозяйство, которое ежегодно отправляет животноводчес­ким фермам республики высокопродуктивный племенной молодняк. Не так давно мне довелось побывать в этом товариществе животноводов-селекционеров.

…Среди покатых холмов и равнин Кайнарского сельского округа Нуринского района Карагандинской области можно увидеть пасущиеся стада светло-серых коров и их уже подросших телят. Это молодняк одной из самых известных и ценных для отечественного животноводства пород – аулие­кольской. Принадлежит хвостатое поголовье ТОО «Кайнар», имеющему статус племенного, а значит, вносящего свой вклад в улучшение качества поголовья животных в фермерских хозяйствах.

Следует напомнить, что порода эта была выведена на территории Казахстана в Аулиекольском районе Костанайской области в 1992 году, откуда и пошло ее название. Ученые-селекционеры затратили на дос­тижение искомого сочетания породных качеств ни много ни мало – 30 лет! Их кропотливый труд был вознагражден получением животного, которое содержит самое нужное для климата северных регионов республики качество – неприхотливость к погодным условиям, а именно способность переносить холод и жару.

Еще аулиеколей ценят за мраморное мясо, которое идет для приготовления премиум-блюд. Продукция относится к деликатесам, наиболее востребованным в сегменте HoReCa (ресторанов, отелей, стейк-хаусов) стран с высокой культурой потребления стейков.

Зоотехник Серик Хамзин, который трудится в хозяйстве со дня его основания в 2008 году, рассказал, что все поголовье животных товарищества к данному времени составило 1 650 голов. Это 700 буренок – маточное поголовье, остальные – молодняк, телочки и бычки, появившие­ся на свет в январе нынешнего года.

Как обычно, в октябре-нояб­ре их продают животноводческим хозяйствам из разных регионов Казахстана для дальнейшего улучшения породы. Вместе с приобретенными телкой или бычком покупателю передается его персональная племкарточка, где указаны родословная, вес, сведения о проведенных вакцинациях и т. д. Приезжают за качественным молодняком из Алматинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей.

– Каждый год мы продаем в среднем до 700 голов молодняка, – говорит Серик Хамзин. – При этом каждая сделка подобного рода стимулируется государством.

К примеру, если прежде каж­дая племенная телочка обходилась покупателю в 850 тыс. тенге, то теперь государство компенсирует фермеру из этой суммы до 260 тыс. тенге. ТОО «Кайнар» также получает субсидии: за каждую голову племенного скота выплачивается по 15 тыс. тенге.

В зимние месяцы поголовье переводится на фермы и находится там на стойловом содержании. Естественную траву летних пастбищ заменяют фуражные культуры – овес и ячмень, а также заготовленные с лета кормовые травы – житняк и суданка. В качестве подстилки используется солома. Весной, когда сходит снег и подсыхает земля, стада возвращаются на пастбища.

Как и всякое хозяйство, ТОО «Кайнар» строит планы на будущее. Местные просторы и поддержка государства открывают для этого широкие возможности.

#сельское хозяйство #животноводство #за строкой Послания

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