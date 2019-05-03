​Ставка на будущее

Обсудить значимость события за «круглым столом» в Доме дружбы собрались представители молодежных крыльев этнокультурных объединений и члены молодежного движения Ассамблеи народа Казахстана «Жаңғыру жолы», студенты местных вузов.

– Президентские выборы – это важнейшее политическое мероприятие в республике, ведь от выбора, который нам предстоит сделать, зависит наше будущее и будущее наших детей, – поделилась мнением лидер регионального штаба республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы» Хамида Турдыева. – Необходимо отнес­тись к этому вопросу с высокой степенью ответственности, поскольку от первого руководителя государства зависит многое – не только политика, экономика, социальная сфера, но и международный авторитет страны. Благодаря усилиям Первого Президента Нурсултана Назарбаева­ сегодня Казахстан известен всему мировому сообществу. Все достигнутые успехи нужно сохранить и приумножить.

Член регионального штаба республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы» Артур Лигостаев считает, что с учетом общей ответственности перед будущими поколениями в период нестабильности международной политической ситуации провести внеочередные выборы Президента РК – это правильное решение. Голосование, на котором граждане выберут и отметят своим доверием Главу государства, обеспечит согласие в обществе и устойчивое социально-экономическое развитие страны, решение вопросов, связанных с внутренней и внешней безопасностью, и придаст людям уверенность в завтрашнем дне.

– Для нас, молодых казахстанцев, нынешний год является одним из важнейших, – отметил руководитель молодежной лиги «Ақ желкен» Зайнуддин Махусеев. – Во-первых, он объявлен Годом молодежи, во-вторых, нам выпала возможность самим выбирать свое будущее, приняв участие в выборах Главы государства. Передача власти в спокойной обстановке будет серьезным показателем для всего мира, потому как сегодня Казахстан находится под наблюдением всего международного сообщества.

По мнению молодежных лидеров Жамбылской области, наше государство должно быть примером в решении важных политических вопросов. Они считают, что казахстанское общество идет правильным курсом, и досрочные выборы абсолютно необходимы. Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития, не должно быть неопределенностей.

– Молодежь региональной Ассамблеи народа Казахстана проделала немало работы по сохранению межэтнического согласия, толерантного поведения и проявления уважения ко всем этносам, проживающим в области. Для нас политическая стабильность – одна из важнейших составляющих нашей жизни. Народная мудрость гласит: созидание будет там, где есть единство. Мы единый народ, у нас одна страна и общая судьба, которая зависит от выбора каждого. Уверен, избранный Президент продолжит работу на благо страны и общества, – резюмировал Зайнуддин Махусеев.

Выступавшие выразили полную поддержку решению действующего Главы государства о проведении внеочередных выборов Президента Казах­стана и призвали жителей Жамбылской области к участию в голосовании. По их мнению, в значимый для страны период народ должен объединиться и сделать исторический шаг, который определит дальнейшую судьбу государства. Перед тем, кто встанет у руля, стоит много задач по развитию страны и повышению качества жизни граждан, поэтому важно все тщательно взвесить и не ошибиться в своем выборе.