​Ставка на частный сектор

В алматинской резиденции Президента состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с акимом города Бауыржаном Байбек. Глава государства отметил, что сегодня Алматы играет важнейшую роль в развитии страны в качестве экономического, финансового, культурного и образовательного центра, подчеркнув важность реализации в мегаполисе государственных программ.

– Алматы – крупный город, управление которым является сложной задачей и требует глубокого анализа происходящих здесь процессов. В мегаполисе имеется большое количество многослойных проблем. Привлечение сюда инвестиций, развитие государственно-частного партнерства в этот период должно быть одним из основных направлений работы, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев поручил также уделить особое внимание обеспечению правопорядка в Алматы, особенно с учетом миграционных процессов.

– В городе проживает порядка 500 тысяч мигрантов из других регионов, должный учет которых не ведется. В этом следует разобраться, поскольку завтра такое положение может создать проблемы. Поэтому акимату совместно с республиканскими и областными органами необходимо заняться этими вопросами, быть в постоянном контакте, – отметил Глава государства.

Б. Байбек доложил об основных показателях социально-экономического развития города, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.

– Мы планируем в следующем году реструктуризировать экономику за счет снижения государственных инвестиций на 70 миллиардов тенге. Предусматривается активизация работы частного бизнеса на 75 миллиардов тенге в финансовом выражении. Уже сегодня подписаны меморандумы на строительство 14 детских садов, трех школ, одной поликлиники, – отметил аким Алматы.

Он также подробно остановился на развитии промышленности и подготовке города к предстоящей Универсиаде-2017.

– По программе индустриализации осуществляются 39 проектов. В индустриальном парке в Алатауском районе одобрен 41 проект на 320 миллиардов тенге, в следующем году планируется 60 миллиардов инвестиций. В рамках обеспечения казахстанского содержания международной выставки «ЭКСПО-2017» подписан меморандум об участии алматинских компаний на сумму 10 миллиардов тенге. В то же время по объектам Универсиады-2017 казахстанское содержание достигло уже 57%. Недавно подписан операционный бюджет на 17 миллиардов тенге, – отметил Б. Байбек.

В завершение Президент еще раз обратил внимание на то, что руководство крупнейшим в стране городом накладывает большую ответственность.

– Учитывая масштабы мегаполиса, Правительство должно оказывать поддержку. Много работы предстоит в сфере наведения порядка в городе. Важна слаженная деятельность правоохранительных органов, особенно в нынешней ситуации, когда растет террористическая угроза, – сказал Нурсултан Назарбаев, дав по итогам встречи ряд конкретных поручений.

Экономические показатели развития Алма­ты, надо сказать, показывают хорошую динамику. Увеличение промышленного производства составило 2,2%, инвестиций – 1,3%, сдано более миллиона квадратных метров жилья. Рост экономики города по итогам года достигнет 2,5%.

По программе «Нұрлы жол» освоение составляет 73%, до конца года будет обеспечен стопроцентный показатель. Благодаря программе создано 2,6 тыс. рабочих мест, в целом с начала года – более 17 тыс. постоянных рабочих мест.

В Алматы 6 из 10 человек занято на предприятиях малого и среднего бизнеса, число которых выросло на 10%. Они обеспечивают 44% налоговых поступлений.

Исполнение плана по налогам составило 104%, несмотря на снижение покупательской способности на 25%. В бюджет поступило более триллиона тенге. Планируется оптимизировать бюджет города на 32%, при этом будет обеспечено своевременное исполнение всех социальных обязательств.

С акиматом Алматинской области принят совместный план, который направлен на создание новых рабочих мест вокруг Алматы и поставку в город сельскохозяйственной продукции. Ведется мониторинг цен по 33 социально значимым продуктам. Организовываются ярмарки выходного дня при содействии южных регионов, на них реализовано продукции по сниженным на 10–15% ценам на общую сумму более 1 млрд тенге.

В рамках поездки Президент посетил социальные и производственные объекты города, в частности новый детский сад № 125, построенный в рамках программы по развитию государственно-частного партнерства. Глава государства осмотрел здание, ознакомился с деятельностью учреждения. Здесь же Нурсултану Назарбаеву представили информацию о ходе строительства других городских объектов социального, культурного и бытового назначения.

Во время беседы с коллективом детского сада и родителями воспитанников Президент отметил, что в настоящее время в стране созданы все условия для эффективного взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства.

– Для подобных проектов государство предоставляет землю, обеспечивает коммуникации, прокладывает дороги, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Бизнесу же необходимо вкладывать средства в строительство таких объектов. В этом и заключается сотрудничество государства и частного сектора.

Новый четырехэтажный детский сад, возведенный в рамках проекта по сокращению дефицита мест в дошкольных организациях, распахнул свои двери для 216 воспитанников. Здание общей площадью 3,5 тыс. кв. м расположено на месте старого детсада, который требовал больших работ по сейсмоусилению. Инвестор ТОО «Коктем group LTD» за свой счет снесло аварийный объект и построило настоящий дворец для детей. Сегодня в нем трудятся 55 человек, язык обучения – казахский. Стоимость проекта – 1,3 млрд тенге.

В этот же день Глава государства ознакомился с одним из крупных высокотехнологичных предприятий швейной и обувной отрасли легкой промышленности Казахстана – ТОО «Казлегпром-Алматы». Фабрика сегодня известна своим брендом QLP, который здесь с любовью и гордостью называют линией успеха. Во время посещения Президент осмотрел современные цеха, побеседовал с рабочими, подчеркнув важность поддержки населением отечественных производителей.

– Хочу сказать всем казахстанцам: надо покупать наши отечественные товары, в том числе обувь и костюмы Made in Kazakhstan, – призвал Нурсултан Абишевич. – Если легкая промышленность начнет «дышать», то люди, работающие на предприятиях отрасли, будут получать зарплату, платить налоги государству. Это выгодно всем – идут поступления в бюджет, в стране появляются товары собственного производства. При этом качество продукции необходимо постоянно улучшать.

Следует отметить, что ТОО «Казлегпром-Алматы» – это современный модернизированный комплекс с передовыми технологиями. Все процессы здесь базируются на научно-технических достижениях и опыте самых передовых швейных и обувных предприятий. Благодаря этому фабрика повышает объемы производства и качество продукции. А значит повышается и степень удовлетворенности клиентов.

К слову, директор предприятия Айбек Бектурганов с огромной гордостью сообщил, что Президент посетил фабрику в «их» костюме, который был пошит главным технологом и начальником швейного производства.

В целом с момента открытия в 2011 году фабрика успешно выпускает не только гражданскую одежду и обувь, но и спецкостюмы, обмундирование для военных и силовых структур. Численность работников за минувшие годы увеличилась в 15 раз: с 30 человек до 450. Только за два последних года объем производства увеличился с 393 млн до 2,7 млрд тенге.

Сегодня производственная мощность предприятия превышает 1,5 млн разнообразных швейных изделий и 500 тыс. пар обуви в год. Весь ассортимент выпускаемой продукции имеет сертификаты СТ-KZ. При этом доля казахстанского содержания в выпускаемой продукции бренда QLP составляет от 52% до 84%.

Также Нурсултан Назарбаев посетил выставку товаров крупных и средних производств легкой промышленности города, которая открылась на территории фабрики.

Говоря о выставке, следует подчеркнуть, что производители активно пользуются государственной поддержкой, в том числе со стороны фонда «Даму». Ярким примером можно назвать алматинское ТОО «КазСПО-N» с брендом спортивной одежды Zibroo. Директор предприятия Елена Свечникова говорит, что без господдержки им пришлось бы очень непросто.

– Мы используем все инструменты фонда с самого начала нашей деятельности, – говорит она. – Например, два года назад в рамках проекта «Даму» «Деловые связи» я ездила в Германию повышать квалификацию. Кроме того, мы получили субсидирование на покупку очень дорогого закройного комплекса стоимостью 150 тысяч евро.

Сейчас КазСПО-N использует продукт «Даму» «Ондирис-2». Это инвестиции в основные средства, благодаря которым компания расширила производство, построила новое здание, открыла магазин спортивной одежды в Алматы. Планируется их открытие и в регионах. А совсем недавно здесь появилось еще одно новое направление – производство пуховых изделий. Причем освоена технология так называемых «теплых швов», благодаря которой пуховики можно носить даже при минус 50 градусах!

Директор салона эксклюзивных шляп «Элегант» Бакыт Алимбекова в свою очередь рассказала, что Глава государства внимательно осмотрел коллекцию их шляп, представленную на выставке.

– Нурсултан Абишевич сказал, что государство всемерно поддерживает отечественный малый и средний бизнес. И добавил, что наши шляпы, как говорится, – в тренде, – отметила она. – И еще Президент сообщил, что дал поручение, и теперь торговые центры выделяют специальные места для отечественной продукции. При этом арендная ставка для казахстанских производителей меньше, чем для иностранной продукции.

Руководитель Aigul Line Айгуль Жансерикова также тщательно готовилась к выставке и представила эксклюзивные изделия. Каждое из них изготовлено вручную. Нурсултан Назарбаев выразил удовлетворение тем, что в этой компании избрали верный путь, производя товары в национальном стиле, с казахским колоритом. Например, тюльпан из казахского войлока нисколько не уступает в первозданной красоте своему оригиналу – тюльпану, который растет в горах Каратау.

По словам А. Жансериковой, этот цветок называют родоначальником сегодняшних тюльпанов. Более того, уверена Айгуль, казахский тюльпан из войлока имеет все шансы удостоиться чести стать одним из брендов Казахстана и олицетворением его успеха. Того успеха, который с блеском продемонстрировали Президенту страны производители разнообразных товаров с маркой Made in Kazakhstan.