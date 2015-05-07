Ставка на человеческий капитал Свежий выпуск 503 Актолкын КУЛСАРИЕВА, проректор по учебной работе КазНПУ им. Абая, профессор, член-корреспондент НАН РК

В выступлении Лидера нации Нурсултана Назарбаева на церемонии инаугурации был представлен национальный план «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строи­тельства», основным лейтмотивом которого выступает идея модернизации.

В политическом лексиконе последних лет, пожалуй, нет другого, столь часто и разнопланово употребляемого понятия, чем этот термин. Как известно, есть два главных направления стратегии социокультурных трансформаций: традиционализация, обеспечивающая приоритет существующего, и модернизация, делающая ставку на изменение, обновление, инновации. Мы выбираем последнее.

Но для запуска процесса модернизации общества мало переоснащения экономики лучшими технико-технологическими образцами, необходимо еще и обучение, воспитание человека, способного справиться с этой самой техникой. Необходимо понимание того, что ментальность населения с его ценностями, убеждениями, степенью рациональности, эмоциональности, внушаемости – все это определяет успешность стратегии модернизации.

Как отмечает сам Нурсултан Назарбаев: «именно качество нации, сила духа народа, способность принять вызовы времени и идти только вперед были и будут определяющими факторами успеха государства». Не изменив человека, не сформировав у него адекватную задачам модернизации систему ценностей, форм мышления и социального поведения, невозможно принципиально изменить ситуацию.

Таким образом, любой вид модернизации так или иначе будет предусмат­ривать существенное повышение роли человеческого капитала. Как и любой капитал, человеческий накапливается, сохраняется, имеет свойства обесцениваться, «изнашиваться», требует постоянного пополнения. Модернизация требует долгосрочных вложений, инвестиций в человека, выражающихся в затратах на здравоохранение, образование, профессиональную подготовку.

Возьмем к примеру образование, оно никогда не было односторонне интеллектуальным, исключительно узкопрофессиональным делом. Это – всегда связь знания и ценностей, обучения и воспитания. Университет практически всегда был занят формированием и социальной адаптацией нового поколения образованных людей. Поскольку процесс модернизации направлен на формирование нации как солидарного гражданского сообщества, объединенного идеей построения высокотехнологичного, инновационного общества согласия и процветания, то в университете важны не просто проводимые учеными научные исследования, а готовность воспринять научные новшества и превратить их в технологии, повышающие качество жизни и приводящие к прорыву в социально-экономическом развитии.