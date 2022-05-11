Ставка на грантовые проекты

Важнейший приоритет построения Нового Казахстана – укрепление потенциала отечественной науки, финансирование которой за последние годы выросло вдвое.

На сегодня бюджетные вливания в отрасль по сравнению с 2019 годом увеличились в два раза. На заседании Национального совета общественного доверия Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству внедрить прямое финансирование научно-исследовательских институтов, занимающихся фундаментальной наукой. Комп­лексные меры по поддержке ученых, развитию инфраструктуры, межведомственной координации науки предусмотрены также в Национальном проекте «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Его реализация позволит пополнить ряды казахстанских ученых, повысит число перспективных научных разработок, обеспечит обновление технологического оборудования исследовательских институтов.

В соответствии с поручением Президента ежегодно 500 ученых страны направляются на стажировки в ведущие научные центры мира. В рамках проекта «Жас ғалым» для молодых специалистов выделяется 1 000 грантов.

– Мы должны к 2025 году увеличить долю частного софинансирования науки до 50%. Будет создано пять крупных научно-производственных центров в IT, медико-биологической сфере, агропромышленном комплексе, «зеленых» технологиях, горных науках и металлургии, – отметил Премьер-министр Алихан Смаилов на одном из апрельских заседаний Правительства.

По его словам, на современном этапе роль науки неоценима преж­де всего для развития обрабатывающей промышленности, а также создания высокотехнологичных производств. Это поз­волит повысить производительность труда и, соответственно, доходы населения.

– Предстоит большая и серь­езная работа по улучшению результативности научных исследований. НИИ и университетам, отечественной индустрии и бизнесу необходимо налаживать более тесные взаимосвязи. Только так научные достижения могут внедряться в производство, приносить практическую пользу населению. В первую очередь необходимо внедрить систему маркетинга для выявления фактического спроса предприятий на конкретные научные разработки. Фонду науки следует сфокусировать работу на повышении инвестиционной привлекательности научной сферы, коммерциализации результатов научных исследований, – перечислил первостепенные задачи глава Правительства.

В ближайшее время ожидается принятие Концепции развития науки Казахстана на 2022–2026 годы. В ее рамках будут проработаны механизмы поиска и привлечения молодых талантов, создана информационная база нового поколения ученых с большим исследовательским потенциалом, приняты меры по институциональной трансформации Национальной академии наук.

В ребрендинге нуждается сегодня и Фонд науки. При этом акцент должен быть сделан на повышении экономической эффективности. Речь идет о капитализации научных исследований, их инвестиционной привлекательности, открытости и прозрачности. Перед бизнес-сообществом Национальной палатой «Атамекен» поставлена задача по созданию наукоемких производств с открытием высокотехнологичных рабочих мест, что нашло свое отражение в Программе повышения доходов населения до 2025 года.

По информации председателя Комитета науки МОН Жанны Курмангалиевой, объем бюджетных вливаний в отечественную науку заметно вырос еще в 2020 году, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом на 63%.

– В Казахстане растет финансирование науки. Принимаются системные меры по модернизации оборудования в научных организациях, укреплению научного потенциала, повышению компетенции ученых. Очень важная задача – обеспечение стабильного воспроизводства научных кадров. В рамках Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» поставлена цель к 2025 году в полтора раза увеличить число ведущих ученых страны, – проинформировала она.

Как отметила представитель МОН, растет число публикаций казахстанских ученых, цитируемых в мировом научном сообществе. Средства на науку в республике выделяются в общей сложности десяти отраслевым органам. Только по линии МОН финансируется 1 160 научных исследований и 59 научно-технических программ. В основном это грантовые проекты, направленные на повышение компетенций ученых и научного потенциала страны, в основу которых легли разработки самих исследователей.

– В этом особенность грантового финансирования. Что касается научно-технических программ, речь идет о заказе государства на решение конкретных отраслевых или стратегических задач нацио­нального масштаба. И в этом их принципиальное различие. На данный момент реализовано 156 проектов, более 90 из них вышли на этап продаж. Создано не менее полутора тысяч рабочих мест, на четыре миллиарда тенге продукции уже продано, – сообщила Жанна Курмангалиева.

Безусловно, решающее значение в повышении затрат на развитие научных исследований сыграла пандемия. Казахстан входит в число шести стран мира, располагающих собственной вакциной от коронавирусной инфекции.

– До 2020 года МОН никогда прежде не финансировало клинические исследования лекарственных препаратов или каких-либо технологий. Помимо разработки и производства вакцины QazVac, казахстанские ученые запустили серию клинических исследований в рамках финансируемых государством научно-технических программ. В их числе инновационный препарат для лечения агрессивных видов раковых опухолей. Наши ученые разработали также уникальный фибриновый гель для восстановления хрящевых тканей человеческого организма. Это технология генной инженерии, которая в настоящее время проходит вторую фазу клинических исследований. Ноу-хау позволит сократить инвалидизацию пациентов, вызванную заболеваниями суставов. Подобные разработки вносят весомый вклад в улучшение качества жизни казахстанцев, – уверена Жанна Курмангалиева.

Справочная информация:

По данным Finprom.kz, в январе – марте текущего года инвестиции в основной капитал в сфере профессиональной, научной и техничес­кой деятельности достигли 7,6 млрд тенге. Это на 15,1% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Реальный рост капитало­вложений составил 8,5%.

В региональном разрезе наибольший объем вложений (30,9%) пришелся на столицу: 2,3 млрд тенге, или на 78,2% больше по сравнению с прошлым годом. Порядка 22,5% инвестиций зафиксировано в Кызылординской области: 1,7 млрд тенге, годовой рост – в два раза. Следом идет город Алматы: 1,2 млрд тенге, или минус 21,9% по сравнению с прошлым годом. На эти регионы приходится 68,7% всего объема вложений в секторе. Наименьший объем инвестиций в сфере профессиональной, научной и технической деятельности наблюдался в Северо-Казахстанской области – 9 млн тенге (+85,8%).

Между тем основным источником финансирования стали собственные средства предприятий: 97,2%, или 7,4 млрд тенге – на 14,4% больше, чем годом ранее. Небанковские заемные средства в инвестпортфеле сектора составили 139,4 млн тенге (+ 51,1%), средства местных бюджетов – 56,6 млн тенге (рост в 2,1 раза), банковские кредиты – 17,9 млн тенге (– 30,9%).

В 2022 году на финансирование отечественной науки из республиканского бюджета выделено 84 млрд тенге.