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​Ставка на индустриальные зоны

Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Рассказать ему действительно было о чем. Минувший год для Южного Казахстана стал вполне успешным. Это хорошо иллюстрируют цифры социально-экономического развития, об этом говорят люди, отмечая решение многих ключевых проб­лем, касающихся образования, здравоохранения, коммунальной сферы и благоустройства.

Юг страны, традиционно считающийся аграрным регио­ном, активно строит заводы и фабрики, реализуя имеющийся промышленный потенциал. В этом активно помогают иностранные и отечественные инвесторы, вкладывающие средства в экономику региона. К примеру, только в прошлом году в область привлечено 143 млрд тенге. С начала года размер инвестированных средств составил 48,3 млрд тенге.

Южане активно используют для привлечения инвестиций такой механизм, как открытие индустриальных зон. В прошлом году завершилось строительство трех таких зон, сейчас идет работа по возведению еще пяти. Всего же в области их будет 11. На территории индустриальных зон одобрено 142 проекта с общей суммой инвестиций 145 млрд тенге, полсотни из которых уже реа­лизованы. Регион произвел в прошлом году промышленной продукции на 668,5 млрд тенге. Это на 64,5 млрд больше, чем в 2014 году. По этому показателю область занимает 5-е мес­то в республике.

Ну а в сельском хозяйстве южане традиционно держат лидирующую позицию в этом рейтинге. Сохранить ее позволит определение специфики каждого района, благодаря чему сполна будет использоваться имеющийся потенциал, включая природно-климатические особенности.

Общая стоимость произведенной в области продукции в сфере сельского хозяйства в прошлом году составила 344,6 млрд тенге, что на 3,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Регион производит 65% бахчевых, 36% ягод и фруктов и 65% винограда от общего объема по стране.

ЮКО выходит и на международные рынки. Продать произведенную продукцию и товары помогут Шымкентский транспортно-логистический центр, строительство которого уже начато, и Туркестанский, возведение которого планируется начать в ближайшее время. И эта программа хорошо вписывается в те задачи, которые поставил Глава государства в Послании народу Казахстана и Плане нации «100 конкретных шагов».

Б. Атамкулов подчеркнул важность развития других сфер, включая туризм, здравоохранение и образование, электроснабжение и водоснабжение, газификацию, строительство дорог. Именно эти темы больше всего волнуют сегодня жителей области. Один из вопросов из зала касался состояния исторической части Шымкента и перспектив его развития в северо-западном направлении. Концепция развития города интересует и туркестанцев, ведь от этого напрямую зависит поток туристов.

К сожалению, озвучить воп­росы смогли далеко не все желающие, – людей, выстроившихся у микрофонов, попросили вернуться на свои места. Отчет акима, длившийся ровно полтора часа, поспешили объя­вить закрытым. По залу пронесся легкий ропот недовольства, в котором утонули слова руководителя аппарата областного акима, пообещавшего, что ответы на вопросы, заданные в письменном виде, будут даны через местные средства массовой информации. 

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