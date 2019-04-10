​Ставка на интерес

Игла мании



Обновление закона о деятельности игорных заведений готовилось весь прошлый год, переносилось, откладывалось и бурно обсуждалось. С одной стороны, в Правительстве предлагали закрыть пробелы, которые позволяют существовать подпольным тотализаторам и казино и втягивать в азартные развлечения новых лудоманов. С другой – бизнес пытался доказать, что ужесточение правил игры в этой сфере ведет к потере час­ти добросовестных участников рынка, а значит, и к сокращению бюджетных доходов.

В итоге затяжной дискуссии портфель законодательных инициатив сильно полегчал, в нем осталось несколько существенных поправок, но, как посчитали в Ассоциации по защите прав граж­дан в сфере игорного бизнеса, они по-прежнему не обеспечивают в полной мере интересы потребителей такого рода услуг.

– Наша организация работает по трем направлениям: противодействие игромании, борьба с незаконным игорным бизнесом и информирование органов власти о нарушениях прав граждан в этой предпринимательской сфере, и по каждому из них необходимо усиление правового регулирования, – считает президент ассоциации Бадри Шаинидзе. – Поэтому к депутатам Мажилиса мы выходим не с пожеланиями, а с оформленными законодательными инициативами, которые могли бы в корне решить важные проблемы.

Первое, на что обращают внимание общественники, – отсутствие единого регламента на оказание услуг игорных заведений. Закон наделяет бизнес правом самостоятельно устанавливать правила в отношениях с клиентами. Из этого очевидного упущения, по мнению Бадри Тамазовича, происходит немало других недостатков «бизнеса на азарте».

Честно по правилам

Правила оказания услуг букмекерскими конторами, тотализаторами и прочими заведениями – непременное условие лицензирования субъектов игорного бизнеса. Но поскольку общих требований к их содержанию не существует, каждый организатор игры волен устанавливать свой внутренний распорядок, согласно которому он принимает ставки, выплачивает или не выплачивает выигрыши. Такие правила могут разниться в деталях, но, по сути, они всегда и везде будут работать на интересы бизнеса.

– Неприятности начинаются с того момента, когда букмекерские конторы отказываются выплачивать выигрыш, – объясняет Бадри Шаинидзе. – Набор причин стандартный: есть подозрения, что матч договорной или игроку заранее был известен результат того или иного события, а также если он манипулирует ставками. Ни в одном из этих случаев букмекер не станет доказывать свои сомнения, ведь в правилах, скорее всего, не будет ни слова о необходимости хоть как-то объясниться с клиентом.

А дальше – как в известной сказке про бычка. Суд по жалобе гражданина на недобросовестную контору, следуя норме закона, изучит условия оказания услуг конкретным игорным заведением и признает, что букмекер ничего не нарушил, – его отказы предусмотрены утвержденными правилами. В госорганах на обращения правозащитников тоже отписываются штампованно: оценка правомерности действую­щих в клубах договоров с клиентами не входит в компетенцию уполномоченных органов. Они есть – и слава богу!

Кроме введения общих стандартов предоставления услуг игорными заведениями обязательным, считают в ассоциации, должен стать постлицензионный контроль, который не позволял бы менять правила в процессе деятельности без согласования с лицензиаром.

Азарт на поводке

Неработающей называет Бад­ри Шаинидзе норму законодательства, которая обязывает гражданина предъявлять удос­товеряющий документ при получении выигрыша. Это постдействие, которое едва ли ограждает от участия в игре лиц моложе 21 года, – выигранные суммы они запросто получают через своих старших сотоварищей или в онлайн-режиме. Более эффективной в этом смысле могла бы стать обязательная регистрация участника до начала игры.

Кроме возраста в список ограничений предлагается внести лимит проигранных средств. В некоторых странах для профилактики лудомании в игорных заведениях не разрешается принимать ставки от людей, которые уже спустили определенное количество денег. Градация предельных сумм проигрыша устанавливается исходя из уровня доходов игроков: больше зарабатываешь – больше можешь поставить на игру, главное – чтобы не последнее.

Следующей в поле зрения правозащитников оказалась реклама игорных заведений с высоким стимулирующим эффектом. «Ставка в кредит», «Ставка до зарплаты», «Бонус за регистрацию» – не только крючки для новобранцев, но и чисто маркетинговое лукавство. Чтобы на самом деле получить подарок от организатора пари или игры, придется сильно постараться, а значит, играть, играть и играть. Рекламу, которая только увеличивает ряды игроманов, предлагается исключить полностью.

Особые меры администрирования требуются для ограничения зарубежных компаний, работающих в цифровом пространстве.

– В нашем законодательстве до сих пор нет прямых норм, которые позволяли бы блокировать иностранные сайты с игровым содержанием. Фактически они работают как онлайн-казино, формально запрещенные в нашей стране, – утверждает Бадри Тамазович. – Мало того, их деятельность незаконна без лицензии, регистрации как юрлица и плательщика налогов. В незавидном положении оказываются граждане, которые соблазняются на игру на подобных ресурсах, зачастую они не получают своих выигрышей. И защитить их права нереально – судиться с такими компаниями обычно дорого и долго.

Президент правозащитной организации обеими руками за введение запрета на пополнение аккаунт-счетов зарубежных игорных сайтов гражданами Казахстана, но сам же признает, что предложение может оказаться не бесспорным с точки зрения граж­данских прав. Впрочем, оценивать правовую состоятельность вновь заявленных инициатив теперь уже будут парламентарии – все они направлены в Мажилис, где приступают к подготовке поправок в Закон «Об игорном бизнесе РК». Какие из предложений единственной в стране организации, защищаю­щей интересы и играющих, и не играющих в азартные игры, попадут в новую редакцию, станет известно не раньше, чем к окончательному чтению проекта.