​Ставка на инвестиции

Свежий выпуск
544
Айгуль БИДАНОВА, Семей

Первыми с итогами 2015 года и планами на ближайшее будущее по социально-экономическому развитию аким города поделился с жителями поселка Шульбинск. Во встрече принял участие государственный инспектор Администрации Президента РК Салимгерей Бакбергенов. По словам акима поселка Лилии Гребельной, население здесь занято преимущественно в сфере туризма и рыбной ловли, многие являются индивидуальными предпринимателями, что позволяет им вносить свой вклад в бюджет города. Жители поселка отметили положительную динамику развития населенного пункта и выразили благодарность за средний ремонт дорог, который был проведен в прошлом году в Шульбинске.

Однако не все акимы на местах заслужили подобную оценку земляков. К примеру, в Танатском сельском округе сельчане на встрече с Ермаком Салимовым отметили неудовлетворительную работу акима сельского округа. Как выяснилось, он не провел разъяснительной работы о грядущей оптимизации и присоединении к Акбулакскому сельскому округу. По другим, но не менее весомым причинам не удовлетворены работой акимов жители Приреченского, Жазыкского, Озерского сельских округов и поселка Чаган.

Заключительная отчетная встреча Ермака Салимова с населением прошла в городском Дворце культуры с участием акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Выступая перед собравшимися, Ермак Салимов отметил, что в 2015 году работа местных исполнительных органов города была направлена на решение задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее». Основной акцент был сделан на экономике – привлечении инвестиций, развитии промышленности и сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.

– По сравнению с 2014 годом на 2,6 миллиарда тенге больше привлечено частных инвестиций, – рассказал аким. – Продолжается реализация инвестиционных проектов в реальном секторе экономики в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития, «Дорожной карты бизнеса-2020», «Даму Өндіріс-2». В 2015 году реализовано 50 проектов на сумму 2,5 миллиарда тенге. По программе «Даму Өндіріс-2» по Семею с начала прошлого года реализовано десять проектов на сумму 1,1 миллиарда тенге в отраслях по производству продуктов питания, строительных материалов, швейных и пластиковых изделий и машиностроения.

Наверное, одной из главных тем обсуждения стало решение главы области впервые за много лет доходы от налоговых поступлений оставлять в городском бюджете.

– Хочу предупредить, что спрос с моей стороны будет неизмеримо жестче, чем прежде, – отметил аким ВКО Даниал Ахметов. – Главное – создана финансовая основа, и теперь настало время решать те задачи, которые стоят перед городом.

Фактором, по которому легко оценить эффективность работы акима города, Даниал Ахметов назвал привлечение инвестиций. По его словам, в Семее на сегодня в этом направлении достигнуты неплохие результаты, к примеру, недавно подписан кредитный договор на 11 млрд тенге с Европейским банком реконструкции и развития.

– Необходимо прекратить практику просить деньги из бюджета, – подчеркнул аким ВКО. – Мы должны рачительно относиться к бюджету страны и пользоваться средствами институтов развития.

Также Д. Ахметов поручил форсировать работы по так называемым долгостроям.

– В прошлом году по области насчитывалось 118 таких объектов. На сегодня их осталось 24, в том числе пять – в Семее. Завершайте! – поставил конкретную задачу Даниал Кенжетаевич. – Ввод в эксплуатацию некоторых объектов носит принципиальный характер. К примеру, это Центр ядерной медицины – крайне важный для всей страны объект, который строится еще с 2008 года. Сегодня там находится лучшее в мире оборудование. Более того, мы выделили 360 миллионов тенге областному управлению здравоохранения для обучения наших врачей в клиниках дальнего зарубежья.

Продолжая тему рачительного расходования бюджетных средств, аким области сказал о необходимости анализа расходов каждой бюджетной организации, в соответствии с которым любое нерациональное использование должно быть прекращено. В частности, Даниал Ахметов призвал раз и навсегда покончить с электроотоплением в школах и больницах, расходы на которое в 6 раз превышают расходы на обычное теплоснабжение.

Еще одной задачей глава области назвал содействие субъектам малого и среднего бизнеса, работа с которыми должна вес­тись предметно и конкретно. В свою очередь Даниал Ахметов пообещал помощь местным предприятиям по части размещения государственного заказа. Не обошел вниманием аким и вопросы повышения качества медицинских и образовательных услуг, сокращения очереди в дошкольные учреждения путем государственно-частного партнерства.

В целом Даниал Ахметов отметил продуктивный диалог и взаимопонимание между властью и жителями Семея.

– Мне импонирует неравнодушие населения, которое я здесь вижу. Вы заинтересованы в процветании родного города, что не может не радовать, – обратился к присутствующим аким ВКО. – Могу с убежденностью сказать, что я являюсь таким же, как и вы, патриотом Семея и всей области.

Говоря о реализации намеченных задач, Даниал Ахметов подчеркнул, что для дальнейшего развития страны за годы независимости сделано многое.

– Мы живем в великое время, – отметил аким. – Четверть века независимости являются золотыми годами с точки зрения формирования государства. Благодаря самоотверженному труду всех казахстанцев и великой созидательной работе нашего Президента за это время страна смогла провести сложнейшие реформы. Сегодня перед нами стоят не менее важные задачи. Прежде всего мы должны реализовать Пять институциональных реформ, чтобы создать уверенное будущее и войти в число 30 развитых стран мира. Это возможно и осуществимо. Создан мощный фундамент для развития нашей страны. Каждый из нас сегодня вносит свой вклад в общую историю. Ключевым же вопросом для каждого из нас является сохранение мира и межнационального согласия. 

Популярное

Все
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Почему стали чаще отключать свет?
Три юных шахматиста из Казахстана стали победителями Кубка мира-2024
Уберечь детей от опасных ситуаций
Молодежь с помощью нейросети оживила мифы и легенды Алтая
Кибергигиена как одно из условий защиты данных
Иван Васильевич верен профессии
Тандем отца и сына готовится к первой Олимпиаде
Двенадцать миллионов тенге обязали вернуть потребителям в области Абай
В экономику Туркестанской области планируется инвестировать 1 млрд 615 млн долларов
Резкого роста тарифов на регулируемые услуги не произошло
Альтернативы АЭС сегодня нет
Программа Joltap: сделай себя сам
Перспективным форматом сотрудничества в Евразии представляются многосторонние связи в рамках ШОС
Еще одно нападение произошло на фельдшера «скорой» в Казахстане
Сто лет энергетической безопасности
Ответ на глобальную поляризацию
Инициатива поддержана повсеместно
Беспрецедентное количество участников
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Главному редактору «Казахстанской правды» присуждена премия президента в области СМИ
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Журналисты получили ключи от квартир
Двоих детей спасли в Кызылординской области
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем об учреждении культурных центров
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Откуда берутся стихийные свалки?
Молоко кобылье – здоровье человеческое
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Компании взяли дополнительные обязательства
Костанайцы стали жить дольше
Слушают и говорят депутаты
Экология становится мобильной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]