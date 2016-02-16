​Ставка на инвестиции

Первыми с итогами 2015 года и планами на ближайшее будущее по социально-экономическому развитию аким города поделился с жителями поселка Шульбинск. Во встрече принял участие государственный инспектор Администрации Президента РК Салимгерей Бакбергенов. По словам акима поселка Лилии Гребельной, население здесь занято преимущественно в сфере туризма и рыбной ловли, многие являются индивидуальными предпринимателями, что позволяет им вносить свой вклад в бюджет города. Жители поселка отметили положительную динамику развития населенного пункта и выразили благодарность за средний ремонт дорог, который был проведен в прошлом году в Шульбинске.

Однако не все акимы на местах заслужили подобную оценку земляков. К примеру, в Танатском сельском округе сельчане на встрече с Ермаком Салимовым отметили неудовлетворительную работу акима сельского округа. Как выяснилось, он не провел разъяснительной работы о грядущей оптимизации и присоединении к Акбулакскому сельскому округу. По другим, но не менее весомым причинам не удовлетворены работой акимов жители Приреченского, Жазыкского, Озерского сельских округов и поселка Чаган.

Заключительная отчетная встреча Ермака Салимова с населением прошла в городском Дворце культуры с участием акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Выступая перед собравшимися, Ермак Салимов отметил, что в 2015 году работа местных исполнительных органов города была направлена на решение задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее». Основной акцент был сделан на экономике – привлечении инвестиций, развитии промышленности и сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.

– По сравнению с 2014 годом на 2,6 миллиарда тенге больше привлечено частных инвестиций, – рассказал аким. – Продолжается реализация инвестиционных проектов в реальном секторе экономики в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития, «Дорожной карты бизнеса-2020», «Даму Өндіріс-2». В 2015 году реализовано 50 проектов на сумму 2,5 миллиарда тенге. По программе «Даму Өндіріс-2» по Семею с начала прошлого года реализовано десять проектов на сумму 1,1 миллиарда тенге в отраслях по производству продуктов питания, строительных материалов, швейных и пластиковых изделий и машиностроения.

Наверное, одной из главных тем обсуждения стало решение главы области впервые за много лет доходы от налоговых поступлений оставлять в городском бюджете.

– Хочу предупредить, что спрос с моей стороны будет неизмеримо жестче, чем прежде, – отметил аким ВКО Даниал Ахметов. – Главное – создана финансовая основа, и теперь настало время решать те задачи, которые стоят перед городом.

Фактором, по которому легко оценить эффективность работы акима города, Даниал Ахметов назвал привлечение инвестиций. По его словам, в Семее на сегодня в этом направлении достигнуты неплохие результаты, к примеру, недавно подписан кредитный договор на 11 млрд тенге с Европейским банком реконструкции и развития.

– Необходимо прекратить практику просить деньги из бюджета, – подчеркнул аким ВКО. – Мы должны рачительно относиться к бюджету страны и пользоваться средствами институтов развития.

Также Д. Ахметов поручил форсировать работы по так называемым долгостроям.

– В прошлом году по области насчитывалось 118 таких объектов. На сегодня их осталось 24, в том числе пять – в Семее. Завершайте! – поставил конкретную задачу Даниал Кенжетаевич. – Ввод в эксплуатацию некоторых объектов носит принципиальный характер. К примеру, это Центр ядерной медицины – крайне важный для всей страны объект, который строится еще с 2008 года. Сегодня там находится лучшее в мире оборудование. Более того, мы выделили 360 миллионов тенге областному управлению здравоохранения для обучения наших врачей в клиниках дальнего зарубежья.

Продолжая тему рачительного расходования бюджетных средств, аким области сказал о необходимости анализа расходов каждой бюджетной организации, в соответствии с которым любое нерациональное использование должно быть прекращено. В частности, Даниал Ахметов призвал раз и навсегда покончить с электроотоплением в школах и больницах, расходы на которое в 6 раз превышают расходы на обычное теплоснабжение.

Еще одной задачей глава области назвал содействие субъектам малого и среднего бизнеса, работа с которыми должна вес­тись предметно и конкретно. В свою очередь Даниал Ахметов пообещал помощь местным предприятиям по части размещения государственного заказа. Не обошел вниманием аким и вопросы повышения качества медицинских и образовательных услуг, сокращения очереди в дошкольные учреждения путем государственно-частного партнерства.

В целом Даниал Ахметов отметил продуктивный диалог и взаимопонимание между властью и жителями Семея.

– Мне импонирует неравнодушие населения, которое я здесь вижу. Вы заинтересованы в процветании родного города, что не может не радовать, – обратился к присутствующим аким ВКО. – Могу с убежденностью сказать, что я являюсь таким же, как и вы, патриотом Семея и всей области.

Говоря о реализации намеченных задач, Даниал Ахметов подчеркнул, что для дальнейшего развития страны за годы независимости сделано многое.

– Мы живем в великое время, – отметил аким. – Четверть века независимости являются золотыми годами с точки зрения формирования государства. Благодаря самоотверженному труду всех казахстанцев и великой созидательной работе нашего Президента за это время страна смогла провести сложнейшие реформы. Сегодня перед нами стоят не менее важные задачи. Прежде всего мы должны реализовать Пять институциональных реформ, чтобы создать уверенное будущее и войти в число 30 развитых стран мира. Это возможно и осуществимо. Создан мощный фундамент для развития нашей страны. Каждый из нас сегодня вносит свой вклад в общую историю. Ключевым же вопросом для каждого из нас является сохранение мира и межнационального согласия.