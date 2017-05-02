​Ставка на модернизацию и рост экономики

В приоритете – решение региональных проблем



Программа поездки оказалась весьма насыщенной. Знакомство с текущим состоянием экономики и социальной сферы началось прямо в аэропорту, где Премьер-министру была продемонстрирована работа службы авиационной безопаснос­ти. Здесь проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, здания аэровокзала. Воздушная гавань обслуживает в среднем 600 авиарейсов в год, или 26,5 тыс. пассажиров. Главе Правительства также рассказали о ходе строительства аэропорта в Ушарале, создаваемого с целью развития туристического потенциала региона.

Следующим пунктом в рабочем графике Бакытжана Сагинтаева стало посещение одного из передовых крестьянских хозяйств в Ескельдинском районе, чьи свекольные, соевые и картофельные плантации раскинулись на площади 75 га. В прошлом году урожайность сахарной свеклы достигла 600 центнеров с гектара, успешно применяется технология капельного орошения.

Как доложил заместитель акима области Серикжан Бескемпиров, в регионе полным ходом идет возрождение свекловодства, нынче посевные площади корнеплода планируют увеличить до 9 тыс. га. Это позволит выпустить 30 тыс. тонн сахара, снизить импортозависимость. Фермеры получают весомую поддержку государства в виде субсидий, семян, удобрений и техники.

Затем правительственная делегация посетила автоматизированную газораспределительную станцию «Талдыкорган», где гос­тям рассказали о ходе газификации региона. Так, завершилось строительство магистрального газопровода Алматы – Талдыкорган протяженностью около 265 км, что позволило подать голубое топливо в микрорайоны областного центра. В ходе встречи с жителями домов, подключенных к централизованному газоснабжению, Премьер-министр рассказал, что перед Правительством стоит задача – довести уровень газификации регионов к 2030 году до 56%. В частности, в Алматинской области будут газифицированы Талдыкорган, Текели, Капшагай и целый ряд поселков.

На площадке индустриальной зоны «Талдыкорган», где также побывали представители Кабмина, действуют заводы и цеха по выпуску металлоизделий и стройматериалов, вскоре планируется разместить еще 9 предприятий. Чтобы обеспечить новые производства квалифицированными кадрами, регулярно проводятся ярмарки вакансий, благодаря которым с начала года удалось трудоустроить более 6 тыс. человек.

Рабочая программа продолжилась встречей Бакытжана Сагинтаева с членами регионального совета предпринимателей, в ходе которой был обсужден ряд воп­росов по кардинальному улучшению бизнес-среды, развитию отраслей сервисной экономики. Как отметил Премьер-министр, Правительство совместно с НПП «Атамекен» будет и дальше работать над увеличением доли местного содержания в госзакупках. В частности, для отечественных товаропроизводителей вводится индустриальный сертификат, обладатели которого смогут участвовать в поставках продукции для компаний АО «Самрук-Казына». Кроме того, предприниматели получают финансовую и законодательную поддержку, сокращаются проверки бизнеса, а также доля участия государства в экономике страны.

Представители бизнес-сообщества подняли на встрече вопросы, касающиеся доступности долго­срочных кредитов, сбыта сельхозпродукции, рассказали о трудностях, связанных с дефицитом энергомощностей. Ответственным чиновникам дано задание рассмот­реть озвученные проблемы.

Задачи на перспективу

В рамках рабочей поездки Бакытжан Сагинтаев посетил также многопрофильную больницу, Центр обслуживания молодежи и новый Дворец школьников Талдыкоргана. Представители местных властей доложили главе Правительства о ходе реализации госпрограммы «Денсаулық». Так, в текущем году завершится строительство шести врачебных амбулаторий, что позволит повысить качество медицинских услуг на селе.

В Центре обслуживания молодежи была продемонстрирована интернет-библиотека, кабинет областного штаба «Жасыл Ел». Здесь помощь в решении актуальных вопросов ежегодно получают около 700 человек. Трудоустраивают студентов и выпускников вузов. Нынче нач­нется реализация программы профессионально-технического образования, которая даст возможность молодым людям бесплатно обучиться рабочим специальностям. Активно ведется подготовка к переходу на трехъязычное образование: предметы естественно-математического цик­ла уже преподаются на английском языке в специализированных школах для одаренных детей и в лицеях «Білім – Инновация».

Обстоятельный разговор об актуальных проблемах социально-экономического развития Жетысу состоялся на встрече правительственной делегации с представителями местной общественности. Как отметил Бакытжан Сагинтаев, по поручению Главы государства Правительство ведет работу по переходу к новой модели экономического роста, основанной на диверсификации, модернизации производства, увеличении экспорта и привлечении инвестиций. Планируется, что все это даст возможность обеспечить рост экономики страны на уровне 5–6% к концу года.

Для достижения данных показателей Кабмин концентрирует свою работу на пяти направлениях: развитии массового предпринимательства, цифровой экономики и отраслевых проектов, обеспечение продуктивной занятости и финансовой стабильнос­ти. Одно из важных направлений – подъем строительного сектора: с текущего года начата реализация программы «Нұрлы жер», в рамках которой в ближайшие 15 лет планируется обеспечить жильем 1,5 млн семей.

Кроме того, особое внимание уделяется агропромышленному комплексу, который призван выс­тупить драйвером отечественной экономики. Алматинская область имеет необходимый потенциал, для того чтобы стать лидером в этой сфере, однако нужно обратить внимание не только на производство сельскохозяйственного сырья, но и конкурентоспособность готовой продукции.

Еще одна важная задача – модернизация рынка труда, которая будет основана на внедрении современных технологий во все виды производств. По поручению Нурсултана Назарбаева принята программа бесплатного профессионально-технического образования, которая позволит обеспечить новые предприятия квалифицированными кадрами.

Вместе с тем в республике проводится комплексная работа по формированию новых систем здравоохранения и образования, которые строятся на принципах цифровизации и информатизации. Для решения всех поставленных задач требуется сплоченная работа как Правительства, так и населения. Также важна активная позиция жителей Алматинской области в вопросах реализации задач, поставленных Главой государства в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

С подробными докладами о проводимой Правительством работе в социальной и экономической сферах страны выступили на встрече руководители ряда министерств. В частности, министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что в ближайшие годы планируется полностью обеспечить население детскими садами, обучить педагогов преподаванию школьных предметов на английском языке, облегчить доступ молодежи к получению высшего образования.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов разъяснил задачи создаваемой системы обязательного социального медицинского страхования, а также остановился на преимуществах электронного паспорта здоровья казахстанцев, который будет введен уже в следующем году. О перспективах в сфере жилищного строительства рассказал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Глава Минтруда и соцзащиты Тамара Дуйсенова проинформировала о программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. На ее реализацию в текущем году выделяется свыше 85 млрд тенге, в том числе на Алматинскую область – более 9 млрд тенге.

В ходе встречи свои вопросы и предложения озвучили председатель областного совета ветеранов Ермек Келемсеит, руководитель совета общественного согласия области Оралбек Жакиянов, главный редактор газеты «Огни Алатау» Атсалим Идигов, представители крестьянских хозяйств, учителя и студенты. Поднимались проблемы, связанные с получением льготных займов, реконструкцией автотрассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск, подготовкой специалистов-аграрников.

По итогам встречи Премьер-министр поручил руководителям профильных госорганов и акимату области взять на контроль решение обозначенных вопросов.