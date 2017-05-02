​Ставка на модернизацию и рост экономики

В приоритете – решение региональных проблем
Программа поездки оказалась весьма насыщенной. Знакомство с текущим состоянием экономики и социальной сферы началось прямо в аэропорту, где Премьер-министру была продемонстрирована работа службы авиационной безопасности. Здесь проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, здания аэровокзала. Воздушная гавань обслуживает в среднем 600 авиарейсов в год, или 26,5 тыс. пассажиров. Главе Правительства также рассказали о ходе строительства аэропорта в Ушарале, создаваемого с целью развития туристического потенциала региона.
Следующим пунктом в рабочем графике Бакытжана Сагинтаева стало посещение одного из передовых крестьянских хозяйств в Ескельдинском районе, чьи свекольные, соевые и картофельные плантации раскинулись на площади 75 га. В прошлом году урожайность сахарной свеклы достигла 600 центнеров с гектара, успешно применяется технология капельного орошения.
Как доложил заместитель акима области Серикжан Бескемпиров, в регионе полным ходом идет возрождение свекловодства, нынче посевные площади корнеплода планируют увеличить до 9 тыс. га. Это позволит выпустить 30 тыс. тонн сахара, снизить импортозависимость. Фермеры получают весомую поддержку государства в виде субсидий, семян, удобрений и техники.
Затем правительственная делегация посетила автоматизированную газораспределительную станцию «Талдыкорган», где гостям рассказали о ходе газификации региона. Так, завершилось строительство магистрального газопровода Алматы – Талдыкорган протяженностью около 265 км, что позволило подать голубое топливо в микрорайоны областного центра. В ходе встречи с жителями домов, подключенных к централизованному газоснабжению, Премьер-министр рассказал, что перед Правительством стоит задача – довести уровень газификации регионов к 2030 году до 56%. В частности, в Алматинской области будут газифицированы Талдыкорган, Текели, Капшагай и целый ряд поселков.
На площадке индустриальной зоны «Талдыкорган», где также побывали представители Кабмина, действуют заводы и цеха по выпуску металлоизделий и стройматериалов, вскоре планируется разместить еще 9 предприятий. Чтобы обеспечить новые производства квалифицированными кадрами, регулярно проводятся ярмарки вакансий, благодаря которым с начала года удалось трудоустроить более 6 тыс. человек.
Рабочая программа продолжилась встречей Бакытжана Сагинтаева с членами регионального совета предпринимателей, в ходе которой был обсужден ряд вопросов по кардинальному улучшению бизнес-среды, развитию отраслей сервисной экономики. Как отметил Премьер-министр, Правительство совместно с НПП «Атамекен» будет и дальше работать над увеличением доли местного содержания в госзакупках. В частности, для отечественных товаропроизводителей вводится индустриальный сертификат, обладатели которого смогут участвовать в поставках продукции для компаний АО «Самрук-Казына». Кроме того, предприниматели получают финансовую и законодательную поддержку, сокращаются проверки бизнеса, а также доля участия государства в экономике страны.
Представители бизнес-сообщества подняли на встрече вопросы, касающиеся доступности долгосрочных кредитов, сбыта сельхозпродукции, рассказали о трудностях, связанных с дефицитом энергомощностей. Ответственным чиновникам дано задание рассмотреть озвученные проблемы.
Задачи на перспективу
В рамках рабочей поездки Бакытжан Сагинтаев посетил также многопрофильную больницу, Центр обслуживания молодежи и новый Дворец школьников Талдыкоргана. Представители местных властей доложили главе Правительства о ходе реализации госпрограммы «Денсаулық». Так, в текущем году завершится строительство шести врачебных амбулаторий, что позволит повысить качество медицинских услуг на селе.
В Центре обслуживания молодежи была продемонстрирована интернет-библиотека, кабинет областного штаба «Жасыл Ел». Здесь помощь в решении актуальных вопросов ежегодно получают около 700 человек. Трудоустраивают студентов и выпускников вузов. Нынче начнется реализация программы профессионально-технического образования, которая даст возможность молодым людям бесплатно обучиться рабочим специальностям. Активно ведется подготовка к переходу на трехъязычное образование: предметы естественно-математического цикла уже преподаются на английском языке в специализированных школах для одаренных детей и в лицеях «Білім – Инновация».
Обстоятельный разговор об актуальных проблемах социально-экономического развития Жетысу состоялся на встрече правительственной делегации с представителями местной общественности. Как отметил Бакытжан Сагинтаев, по поручению Главы государства Правительство ведет работу по переходу к новой модели экономического роста, основанной на диверсификации, модернизации производства, увеличении экспорта и привлечении инвестиций. Планируется, что все это даст возможность обеспечить рост экономики страны на уровне 5–6% к концу года.
Для достижения данных показателей Кабмин концентрирует свою работу на пяти направлениях: развитии массового предпринимательства, цифровой экономики и отраслевых проектов, обеспечение продуктивной занятости и финансовой стабильности. Одно из важных направлений – подъем строительного сектора: с текущего года начата реализация программы «Нұрлы жер», в рамках которой в ближайшие 15 лет планируется обеспечить жильем 1,5 млн семей.
Кроме того, особое внимание уделяется агропромышленному комплексу, который призван выступить драйвером отечественной экономики. Алматинская область имеет необходимый потенциал, для того чтобы стать лидером в этой сфере, однако нужно обратить внимание не только на производство сельскохозяйственного сырья, но и конкурентоспособность готовой продукции.
Еще одна важная задача – модернизация рынка труда, которая будет основана на внедрении современных технологий во все виды производств. По поручению Нурсултана Назарбаева принята программа бесплатного профессионально-технического образования, которая позволит обеспечить новые предприятия квалифицированными кадрами.
Вместе с тем в республике проводится комплексная работа по формированию новых систем здравоохранения и образования, которые строятся на принципах цифровизации и информатизации. Для решения всех поставленных задач требуется сплоченная работа как Правительства, так и населения. Также важна активная позиция жителей Алматинской области в вопросах реализации задач, поставленных Главой государства в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
С подробными докладами о проводимой Правительством работе в социальной и экономической сферах страны выступили на встрече руководители ряда министерств. В частности, министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что в ближайшие годы планируется полностью обеспечить население детскими садами, обучить педагогов преподаванию школьных предметов на английском языке, облегчить доступ молодежи к получению высшего образования.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов разъяснил задачи создаваемой системы обязательного социального медицинского страхования, а также остановился на преимуществах электронного паспорта здоровья казахстанцев, который будет введен уже в следующем году. О перспективах в сфере жилищного строительства рассказал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Глава Минтруда и соцзащиты Тамара Дуйсенова проинформировала о программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. На ее реализацию в текущем году выделяется свыше 85 млрд тенге, в том числе на Алматинскую область – более 9 млрд тенге.
В ходе встречи свои вопросы и предложения озвучили председатель областного совета ветеранов Ермек Келемсеит, руководитель совета общественного согласия области Оралбек Жакиянов, главный редактор газеты «Огни Алатау» Атсалим Идигов, представители крестьянских хозяйств, учителя и студенты. Поднимались проблемы, связанные с получением льготных займов, реконструкцией автотрассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск, подготовкой специалистов-аграрников.
По итогам встречи Премьер-министр поручил руководителям профильных госорганов и акимату области взять на контроль решение обозначенных вопросов.