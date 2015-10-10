Свежий выпуск
Ставка – на модернизацию
Роза АМАНОВА
Большое влияние на столь стремительный рост оказал объявленный Президентом страны курс на реализацию масштабных институциональных реформ. Такое мнение высказал в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций президент АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу.
– Наша страна, заняв 42-е место, достигла лучшего результата за период участия в рейтинге Всемирного экономического форума с 2005 года, – прокомментировала председатель правления АО «Национальный аналитический центр» Актоты Айтжанова. По ее словам, улучшение наблюдается по всем направлениям: это и институциональный сектор, и человеческий капитал, и сфера регулирования бизнеса.
Как уточнила Актоты Айтжанова, по 22 показателям место Казахстана намного выше общего рейтинга страны, и по 15 пунктам республика входит в топ-30 стран. Это такие показатели, как низкий государственный долг, налоговая ставка, сфера информационно-коммуникационных технологий, рынок труда. Все это свидетельствует о том, что государственная политика в последние годы оказывала значительное влияние на улучшение показателей РК.
Включившийся в беседу по системе скайп-связи экономист отдела глобальной конкурентоспособности и рисков Всемирного экономического форума Роберто Кротти заметил, что ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность стран, является человеческий капитал. Поэтому неудивительно, что на верху рейтинга оказались страны, уделяющие большое внимание развитию навыков, обучению персонала, образованию. Так, лучший рейтинг – у Швейцарии, находящейся на первом месте второй год подряд. Далее идут Сингапур, США, на четвертом месте – Германия, на пятом – Нидерланды, на шестом – Япония, затем следуют Гонконг, Финляндия, Швеция и Великобритания.
Страны, находящиеся на постсоветском пространстве, разместились в рейтинге в таком порядке: Азербайджан – на 40-м месте, Казахстан – на 42-м, Россия – на 45-м, Грузия – на 66-м, Украина – на 79-м, Таджикистан – на 80-м, далее идут Армения (82-е), Молдова (84-е) и Кыргызстан (102-е).
Как прогнозирует эксперт из Швейцарии, страны Евразийского региона станут более конкурентоспособными, смогут лучше сопротивляться кризисам, особенно учитывая то, что будут совершенствоваться сферы управления и образования.
– Ключевая черта, которая позволила Казахстану повысить свою конкурентоспособность, – это макроэкономическая политика, которая всегда была очень сильна в стране, – считает президент АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу. По его мнению, программы развития, принятые Правительством ранее, создали основу для устойчивого прогрессирования РК даже в условиях экономической нестабильности, что выгодно отличает Казахстан на мировой арене.
С учетом неблагоприятного воздействия внешнеэкономической среды, снижения цен на нефть, усиливающейся конкуренции в Евразийском союзе необходимо не останавливаться на достигнутом, а идти вперед. Руководитель университета уверен, что для дальнейшего продвижения страны необходимо сосредоточить усилия на реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по осуществлению пяти институциональных реформ, инициированных Президентом Казахстана, – документа, показывающего политическую инициативу властей модернизировать все сферы жизни государства.

Популярное

Все
Двухлетний мальчик в гостях утонул в реке в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 мая
Жанибек Алимханулы нокаутировал Дэнни Дигнума и стал чемпионом мира
Тридцать лет исполнилось со дня вступления Казахстана в ЮНЕСКО
Взрыв в аптеке Шымкента: что известно на сегодняшний день
Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Госсекретарем США
Молодежные и волонтерские организации выступили в поддержку референдума в Казахстане
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Будет ли выплачиваться пособие на День защиты детей, ответили в Минтруда
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Двое детей оказались запертыми в духовом шкафу в Косшы: один ребенок погиб, второй – в реанимации
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 мая
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
ВС РК: новый формат
Свежий выпуск
На родине героев
Свежий выпуск
Незнание не освобождает от ответственности
Свежий выпуск
Пора цветения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]