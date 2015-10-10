Свежий выпуск Ставка – на модернизацию Роза АМАНОВА

Большое влияние на столь стремительный рост оказал объявленный Президентом страны курс на реализацию масштабных институциональных реформ. Такое мнение высказал в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций президент АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу.

– Наша страна, заняв 42-е место, достигла лучшего результата за период участия в рейтинге Всемирного экономического форума с 2005 года, – прокомментировала председатель правления АО «Национальный аналитический центр» Актоты Айтжанова. По ее словам, улучшение наблюдается по всем направлениям: это и институциональный сектор, и человеческий капитал, и сфера регулирования бизнеса.

Как уточнила Актоты Айтжанова, по 22 показателям место Казахстана намного выше общего рейтинга страны, и по 15 пунктам республика входит в топ-30 стран. Это такие показатели, как низкий государственный долг, налоговая ставка, сфера информационно-коммуникационных технологий, рынок труда. Все это свидетельствует о том, что государственная политика в последние годы оказывала значительное влияние на улучшение показателей РК.

Включившийся в беседу по системе скайп-связи экономист отдела глобальной конкурентоспособности и рисков Всемирного экономического форума Роберто Кротти заметил, что ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность стран, является человеческий капитал. Поэтому неудивительно, что на верху рейтинга оказались страны, уделяющие большое внимание развитию навыков, обучению персонала, образованию. Так, лучший рейтинг – у Швейцарии, находящейся на первом месте второй год подряд. Далее идут Сингапур, США, на четвертом месте – Германия, на пятом – Нидерланды, на шестом – Япония, затем следуют Гонконг, Финляндия, Швеция и Великобритания.

Страны, находящиеся на постсоветском пространстве, разместились в рейтинге в таком порядке: Азербайджан – на 40-м месте, Казахстан – на 42-м, Россия – на 45-м, Грузия – на 66-м, Украина – на 79-м, Таджикистан – на 80-м, далее идут Армения (82-е), Молдова (84-е) и Кыргызстан (102-е).

Как прогнозирует эксперт из Швейцарии, страны Евразийского региона станут более конкурентоспособными, смогут лучше сопротивляться кризисам, особенно учитывая то, что будут совершенствоваться сферы управления и образования.

– Ключевая черта, которая позволила Казахстану повысить свою конкурентоспособность, – это макроэкономическая политика, которая всегда была очень сильна в стране, – считает президент АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу. По его мнению, программы развития, принятые Правительством ранее, создали основу для устойчивого прогрессирования РК даже в условиях экономической нестабильности, что выгодно отличает Казахстан на мировой арене.

С учетом неблагоприятного воздействия внешнеэкономической среды, снижения цен на нефть, усиливающейся конкуренции в Евразийском союзе необходимо не останавливаться на достигнутом, а идти вперед. Руководитель университета уверен, что для дальнейшего продвижения страны необходимо сосредоточить усилия на реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по осуществлению пяти институциональных реформ, инициированных Президентом Казахстана, – документа, показывающего политическую инициативу властей модернизировать все сферы жизни государства.