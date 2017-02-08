​Ставка на молодых

– За 25 лет Независимости под мудрым руководством Президента Казахстан превратился в сильную процветающую страну, где основными принципами общества являются единство и согласие, – сказал государственный и общественный деятель, доктор филологических наук, председатель Общественного совета по вопросам культуры и спорта МКС Мырзатай Жолдасбеков.

Он подчеркнул, что такие стратегические документы, как Послания Президента, играют одну из самых ключевых ролей в успешном становлении и укреплении государственности.

Председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы МКС Куаныш Асылов отметил, что 5 основных приоритетов Послания направлены на дальнейшее развитие страны и определяют векторы развития в экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении, институциональном преобразовании, сохранении безопасности и борьбе с коррупцией. Также Куаныш Асылов проинформировал, что сформированы составы информационных групп по разъяснению основных положений Послания, в состав которых вошли руководители министерств и ведомств.

От имени казахстанской молодежи выступила международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова.

– Молодежь должна использовать свои силы, свой потенциал для развития Казахстана, – заявила неоднократная чемпионка мира по шахматам, отметив, что одним из приоритетных в Послании обозначено развитие и улучшение качества человеческого капитала, поставлена задача сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста.

В завершение заседания заместитель председателя Общественного совета, член Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков отметил, что в своем Послании Глава государства говорил о том, что волнует граждан страны, чем живет каждый казахстанец.

Тезисы выступающих поддержали принявшие участие в заседании члены Общественного совета по вопросам культуры и спорта, руководители и сотрудники подведомственных организаций МКС, молодые ученые и представители интеллигенции страны.