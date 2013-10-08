Ставка на опорные села

Как известно, Приаралье оказалось в числе регионов, выбранных в качестве пилотных по реализации второго направления программы «Дорожная карта занятости-2020», предусматривающей обеспечение целевой занятости населения за счет существенной поддержки государством всестороннего развития перспективных поселков, которые должны стать точками экономической активности. В регионе данную возможность встретили с большим энтузиазмом, так как, по сути, около 60% населения проживает в сельской местности. В связи с этим «опорными» здесь планируется сделать 43 населенных пункта.

– Считаю целесообразным еще раз проанализировать возможность их развития, – отметил, открывая встречу, аким области. – Мы должны проявить плановый и комп­лексный подход к развитию населенных пунктов, уметь эффективно использовать финансовые ресурсы. Это позволит в короткий срок решить большинство имеющихся проблем и достичь хороших социально-экономических результатов.

Под пристальным вниманием участников совещания оказались 8 поселков – Саксаульск, Жанкожа-батыра, Торетам, Мадениет, Акжарма, Енбекши, Тогускен и Тасбугет, расположенных в 7 районах области и в одном из сельских округов Кызылорды. Именно с них уже в 2014 году будет начата работа по созданию опорных сел. Руководители районов и областного центра представили мастер-планы названных сел, где нашли отражение и бизнес-проекты, призванные открыть дополнительные рабочие места. Были обсуждены и инфраструктурные проекты, вопросы строительства жилья и представления государственных, финансовых, сервисных услуг и другие меры, которые обеспечат пилотным опорным населенным пунктам форсированное комплексное развитие и притяжение населения из близлежащих депрессивных поселков.

Юрий ЛИ, Кызылорда