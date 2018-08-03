​Ставка на органику

Казахстан, имеющий обширные земельные ресурсы, значительная часть которых мало культивировалась либо обрабатывалась с незначительным использованием синтетических средств либо вовсе без них, обладает неограниченным потенциа­лом в органическом сельском хозяйстве как в производстве молочных продуктов и мяса, так и в выращивании органических культур. Поэтому производство биологически чистой продукции является одним из национальных приоритетов развития страны.

Чтобы реализовать это на прак­тике, ФАО обсудила с Минис­терством сельского хозяйства РК структуру и распределение полномочий системы гарантий биологической чистоты производимой продукции, включая положения соответствующего закона РК, стандарты органического производства, техническое регулирование контроля и сертификации, а также механизм аккредитации. Проведены встречи с трейдерами, экспортерами, фермерами, представителями международных организаций и Казахского агротехнического университета, которые были сфокусированы на создании предпосылок для исследований и тренингов.

– Выращивание органической продукции в силу быстро растущего спроса на нее и более высоких цен позволит аграриям получать значительные доходы, – отметил возглавлявший миссию ФАО Джералд Херрманн. – Но для этого нужны жесткие гарантии качества.

Пользоваться преимуществами органического сельского хозяйства казахстанским аграриям мешают некоторые барьеры. Прежде всего отечественная система гарантий биологической чистоты производимой продукции должна получить признание на международном уровне. Пока этого не произойдет, эксперт ФАО рекомендует сосредоточить внимание на прямой сертификации соответствия стандартам на экс­портных рынках.

Регуляторные положения страны должны также быть согласованы с аналогичными положениями стран, входящих в ЕАЭС. Поскольку все члены союза находятся на ранних стадиях разработки своих собственных систем, предполагается, что этот процесс будет относительно гладким. Помимо экспорта, в качестве стимула для мелких производителей и переработчиков может быть создан мощный внутренний рынок, что в конечном итоге принесет пользу потребителям в Казахстане.

Целевая система поддержки фермеров и сектора в целом представляет собой проверенный способ ускорения перехода к органическому сельскому хозяйству. Она может включать в себя прямые платежи в период перехода; щадящие схемы оплаты за сертификацию; долгосрочные инвестиции в исследования, обу­чение и образование; продвижение системы целостности и прослеживания органической продукции Казахстана.

– С 2015 года ФАО активно поддерживает процесс совершенствования действующего законодательства, создания эффективной организационной инфраструктуры, системы сертификации и стратегического планирования в области органического производства в Казахстане, – отметил глава представительства ФАО по партнерству и связям в РК Кайрат Нажмиденов.

По его словам, в нынешнем году ФАО приступила к оказанию поддержки Казахстану в создании системы целостности и прослеживания, поскольку в соответствии с опытом других стран – производителей органики разработка такой системы является одним из важнейших элементов процесса укрепления доверия среди участников органического рынка и предотвращения мошенничества. Знания и ноу-хау, накопленные в рамках проекта, предполагается распространять и в других государствах региона.