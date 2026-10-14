Ставка на передовые технологии

…Обоняние дразнит густой запах пряностей. Воздух настолько пропитан ароматами копченой колбасы и чеснока, что моментально разыгрывается аппетит. Но прежде чем шагнуть в гастрономическое царство, мы проходим строгий санитарный контроль. Заходить в цеха в обыч­ной одежде категорически запрещено.

Мы послушно облачаемся в халаты, прячем волосы под шапочки и надеваем бахилы. Вокруг царит идеальная чистота. Предусмотрены обязательная дезинфекция рук при входе, а также заполнение журналов посещения – это базовые стандарты предприятия.

Наша экскурсия по новому мясоперерабатывающему комп­лексу полного цикла «Астана ЕТКОМ» начинается с самого «вкусного» цеха – готовой продукции и отгрузки. Завод, недавно запущенный в Индустриальном парке Астаны, специализируется на выпуске колбас и мясных полуфабрикатов. Ежедневная плановая мощность переработки на предприятии предусматривает внушительные 50 тонн мяса. Это масштабный проект, призванный обеспечить высокотехнологичной работой более 300 человек – от технологов и лаборантов до мас­теров производственных линий.

Предприятие работает в условиях строгой санитарной изоляции: здесь четко разграничены условно «грязные» зоны, отмеченные специальными табличками, и «чистые» помещения. Работники не имеют права покидать здание в течение смены, они в обязательном порядке принимают душ. Их спецодежда проходит ежедневную стирку и тщательную дезинфекцию. Завод уже успешно внедрил систему пищевой безопасности HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) и в данный момент проходит аккредитацию по меж­дународным стандартам ISO.

…Мы двигаемся словно против течения – от склада готовой продукции к участкам первичной переработки. В отделении упаковки готовые изделия обретают товарный вид: здесь их ловко фасуют в пленку или лотки, вакуумируют, маркируют этикетками и отправляют в специальные камеры охлаждения, где для каждого вида изделий поддерживается индивидуальный температурный режим.

Особая гордость технологов – термическое отделение. Именно здесь колбасы проходят процессы осадки, обжарки, варки и сушки. В специальных термокамерах цеха копчения висят ровные ряды колбас, из которых медленно выходит лишняя влага, после чего они обрабатываются настоящим дымом от тлеющих натуральных опилок бука. Специалисты подчеркивают: никаких суррогатов и «жидкого дыма» – применяются исключительно натуральные компоненты.

Дальше по нашему маршруту расположен фаршесоставительный цех. В мощных куттерах и мясорубках измельчается мясное сырье, к которому по строжайшей рецептуре добавляются пряности. За качеством на этом этапе непрерывно следит производственная лаборатория: специа­листы проверяют микробиологическую чистоту продукта, его безопасность, а также оценивают консистенцию.

Готовый фарш поступает в формовочное отделение, где вакуумные шприцы плотно набивают им оболочки, формируя колбасные батоны и сосиски, которые затем подвешивают на металлические рамы. А зарож­дается весь производственный цикл в обвалочном цехе – здесь мастера вручную виртуозно отделяют мясную мякоть от костей и сортируют мясо по жирности и сортности.

«Астана ЕТКОМ» делает серьез­ную ставку на передовые технологии. Проходя вдоль современных гудящих линий, мы беседуем с руководством завода.

– На предприятии уже закуп­лен первый в Казахстане робот-укладчик от компании Webber. Его пусконаладка намечена на середину октября, – рассказывает учредитель компании Фархад Мадалиев. – Руководство намерено и дальше внедрять роботизированные линии, что позволит минимизировать ручной труд и повысить квалификацию персонала. Уже сегодня 20 сотрудников прошли обучение и уверенно управляют современной электронной MES-системой, внедрение которой началось два года назад.

Сырьевая база предприятия строится на строгих стандартах «халяль» и принципах поддерж­ки отечественного производителя. В производстве используют только два вида мяса: говядину, которую закупают в фермерских хозяйствах Акмолинской и Костанайской областей, и мясо птицы от проверенного поставщика – макинской птицефабрики (холдинг «Айтас»). В ближайших планах руководства – запуск производства традиционных конских деликатесов.

Масштабный проект, проект­ная мощность которого составляет 18 тыс. тонн готовой продукции в год, стал реальностью благодаря синергии усилий частного бизнеса и государства.

Компания, чья история началась 20 лет назад с первого выпущенного продукта в селе Максимовка, сегодня стала надеж­ным резидентом свободной экономической зоны. Этот статус освободил предприятие от корпоративного, подоходного, земельного и имущественного налогов. Государство безвозмездно выделило ему земельный участок с подведенными коммуникациями.

Финансовым фундаментом стала программа фонда развития предпринимательства «Даму»: предприятие получило кредитование в размере 4,5 млрд тенге по льготной кредитной ставке. Завод был запущен всего полтора месяца назад и сейчас ежедневно выпускает около 10 тонн колбас­ной продукции.

Планы расписаны по годам: к 2027 году объемы должны вырасти до 40 тонн в сутки, а к 2028-му превысить отметку в 55 тонн. Под торговыми марками Baisanat и ETKOM колбасы и мясные деликатесы в ценовом сегменте от двух до семи тысяч тенге за килограмм уже продаются через онлайн-магазины, на оптовых рынках и в крупных сетях супермаркетов в Астане, Алматы, Павлодаре, Костанае, Караганде и Петропавловске.

На очереди – рынки востока и запада республики. Но полагаться только на внутренний спрос компания не собирается: предприятие изначально проектировалось как экспортоориентированное. Первая партия готовой продукции уже отправлена в Россию, впереди – реализация амбициозных планов по выходу на Ближний Восток.

Отечественный производитель мясных изделий доказывает делом: он способен не только полностью обеспечивать столичный регион качественным, безопас­ным и вкусным продовольствием, но и уверенно конкурировать на международной арене.

…Наша экскурсия подходит к концу. Журналисты покидают стерильную зону, снимают бахилы, шапочки и халаты. А за стеклянными дверями цехов продолжается работа. Выйдя за ворота, провожаем взглядом большую грузовую фуру, которая мягко выруливает с заводской территории и везет свежую партию колбас прямо в столичные магазины.