Ставка на профилактику Свежий выпуск 763 Сагат АЛТЫНБЕКОВ, директор Республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии Министерства здравоохранения и социального развития, доктор медицинских наук, профессор, Главный психиатр РК

По данным ВОЗ, в 2012 году в мире число смертей от самоубийств достигло 804 000. Другими словами, каждые сорок секунд в мире один человек совершает преднамеренный акт убийства самого себя!

Для Казахстана эта проблема является актуальной. Хотя ряд мер, проводимых государственными органами, позволили снизить тревожные показатели. Если в 2013 году было зарегистрировано 3 506 случаев суицида, из них 292 – среди несовершеннолетних, то уже в 2014 году эти показатели составили 3 124 и 192 соответственно. Таким образом, снижение суицидов в целом по всему населению произошло на 10,9%, а среди несовершеннолетних – на 34,2%.

За рассматриваемый период в целом произошло снижение регистрации смертных случаев в большинстве регионов, при этом в Кызылординской области почти в 2 раза, в 5 регионах этот показатель остался практически на одном уровне: Акмолинская, Карагандинская, Южно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области и город Алматы.

По суицидам среди несовершеннолетних аналогичная ситуация – незначительное повышение суицидальной активности в 2014 году по сравнению с 2013 произошло только в 4 регионах республики: Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Надо отметить, что в Казахстане активно идет работа по профилактике суицидов. Еще в 2011 году Национальным координационным советом по охране здоровья при Правительстве РК был утвержден Межведомственный план действий по предупреждению суицидов на 2012–2014 годы, мероприя­тия которого были выполнены.

В рамках этого плана было проведено два научных исследования. Первое исследование было посвящено распространенности глубинных причин, факторов риска и защиты в области суицида и суицидальных попыток в Казахстане в период с 2012 по 2013 год. Оно проводилось при поддержке Детского фонда ­ЮНИСЕФ. Тема второго исследования – определение факторов, приведших к завершенному суициду среди несовершеннолетних. Эту работу поддержал ЮНФПА.

Исследования позволили нам получить данные о взаимодействии биологических, психологических и социальных факторов, создать своего рода биопсихосоциальную модель, изучить их взаимодействие при совершении суицидов и суицидального поведения среди несовершеннолетних. А также разработать на основе международного опыта профилактические и обучающие программы.

Конечно, нет единого и однозначного объяснения тому, почему совершается суицид, необходимо рассматривать каждый случай индивидуально, но через призму полученных знаний. Это дало нам возможность сделать вывод, что ведущей причиной суицидального поведения все-таки является биологическая составляющая – снижение стрессоустойчивости за счет ослабляющих факторов: депрессии, астенического проявления, тяжелых соматических заболеваний, психоактивных веществ. То есть все те факторы, которые меняют психофизиологическое состояние индивида, за счет чего и происходит снижение барьеров устойчивости к стрессам.

То, что зачастую называют причиной совершения суицида – неразделенная любовь, буллинг, конфликты с родителями, учителями и другие стрессовые факторы, является лишь пусковыми механизмами. Необходимо учесть, что стрессовые факторы сопровождают каждого человека на протяжении всей жизни в той или иной степени. Но не у всех это проявляется суицидальным поведением. Важно отметить, что разработанные программы предотвращения суицидов, в том числе и обучающие, направлены на все случаи суицидального поведения, на всю «цепочку» биопсихосоциальной модели.

Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии начиная с 2012 года активно использует обучающий компонент предотвращения суицидов – мы обучаем специалистов-психологов. В том числе в сфере здравоохранения и образования, а также врачей психотерапевтов, психиатров. Всего за этот период обучено более полутора тысяч специалистов.

Наиболее активно и полно эта работа была проведена в Кызылординской области. В 2013–2014 годах при поддержке акимата здесь была выполнена ревизия служб, дана обстоя­тельная информация учителям, директорам школ по вопросам суицидов и проведено трехэтапное обучение практически всех специалистов области. На сегодня планируется проведение расширенной программы превенции суицидов в Кызылординской области при поддержке Детского фонда ЮНИСЕФ.

Предполагается, что она будет содержать три компонента. Первый – информационный. С распространением буклетов, брошюр, информации о суициде с указанием, куда обратиться за помощью. Это позволит получить дополнительные знания, в том числе и о первых признаках суицидального поведения, а также о преодолении стигмы, связанной с самоубийствами, в результате которой многие люди чувствуют себя неспособными обращаться за помощью.

Второй – обучающий. Будут подготовлены специалисты с навыками оказания специализированной помощи лицам из группы высокого риска и выявления суицидального поведения. Третий – выявление групп высокого риска, отработки межсекторального взаимодействия и маршрутизации несовершеннолетнего. Все эти меры позволят сохранить жизнь многим молодым казахстанцам.



