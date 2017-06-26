​Ставка на прорывные проекты

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Валерий Мерцалов, Северо-Казахстанская область

– Кумар Иргибаевич, как Вы расцениваете то обстоятельство, что возглавить область Вам пришлось в весьма непростых условиях крупнейшего паводка и приближающейся посевной кампании?

– Зато в условиях, когда все решают исключительно деловые качества, сразу видно, кто чего стоит. Паводок действительно стал серьезным испытанием: в пятнадцати населенных пунктах вода подтопила 380 жилых домов, десять из которых разрушены полностью.

Водой размыто несколько километров дорог, требуют ремонта десять водопропускных сооружений. Но никто из пострадавших не остался без внимания. Для устранения последствий стихии на субботники выезжали активисты молодежных организаций, партии «Нур Отан», сотрудники госучреждений, воен­нослужащие и представители правоохранительных органов. Общая сумма выплат по возмещению материального ущерба составила 294,3 миллиона тенге, в том числе 220 миллионов – за счет бюджета.

Лишившимся крова руководство районов помогло обрести жилье. Отдельные слова благодарности хочется высказать в адрес жителей Алматы, Павлодарской, Южно-Казахстанской и Тюменской областей, приславших в СКО тонны гуманитарных грузов. Конечно, паводок нанес ущерб, но четкие действия спасателей и других служб сделали его минимально возможным при таком буйстве стихии.

– А тем временем настала пора полевых работ, при которых время тоже исчисляется минутами.

– Да, сельское хозяйство – это фундамент развития нашего региона, на котором должны основываться все остальные сферы: промышленность, малый и средний бизнес, образование, наука, услуги. В экономике области оно обеспечивает четверть валового регионального продукта, производя треть республиканского урожая зерновых.

В текущем году аграриями засеяно 4,2 миллиона гектаров, причем в структуре посевов произошли значительные изменения. Пшеница, конечно, остается нашим главным продуктом, но за счет повышения отдачи земли. В соответствии с поручением Главы государства произведена диверсификация посевных площадей, больше – на 39% по сравнению с прошлым годом – места отведено под масличные, посевы чечевицы увеличены в 2,5 раза, впервые на 4,9 тысячи гектаров посеяна соя.

Проведенная в регионе работа, по мнению специалистов, позволит Казахстану занять пятое место в мире по посевам чечевицы и четвертое – по ее экспорту. Экономическая целесообразность выращивания масличных не вызывает сомнения, но для окончательной диверсификации посевных площадей сельчанам придется сломать сложившиеся стереотипы мышления. Значит, надо сосредоточиться на разъяснении, что, например, закупочные цены на масличные превышают затраты на их производство в пять–шесть раз.

Второе: вся производимая продукция должна быть максимально и качественно переработана, экспортоориентирована. В этом отношении мы слабо используем имеющийся потенциал, а ведь можем стать одним из крупнейших в мире производителей аграрной продукции. Над чем уже и работаем, реализуя продукцию в соседних – Омской, Тюменской и Курганской областях Российской Федерации, где проживает свыше 6,5 миллиона человек, что означает громадный рынок сбыта.

– Вы не раз говорили о необходимости более быстрого обновления машинно-тракторного парка. Что для этого можно сделать?

– Нужда в том действительно велика. Судите сами: износ тракторной техники составляет 73%, более половины комбайнов эксплуатируются свыше десяти лет. В нынешнем году агроформирования приобрели более 450 единиц новой техники на сумму свыше 8,5 миллиарда тенге. Чисто внешне данные впечатляют, но, по сути, такого темпа явно недостаточно: по тракторам обновление составляет 1,4, по комбайнам – 4,2%. А разве не проблема то обстоятельство, что большая часть техники импортируется? Из области уходят значительные финансовые средства, хотя у нас есть заводы, которые производят качественную сельхозтехнику по доступной цене.

Мы встречались с аграриями области, обсуждали, какие лучше комбайны и трактора производить. Недавно в наш регион приезжал заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов. С его участием прошло совещание по развитию сельскохозяйственного машиностроения в СКО, на котором был разработан план мероприятий с учетом возможностей и перспектив.

Машиностроительные предприятия нашей области за­явили о готовности осваивать производство номенклатурной линейки сельскохозяйственной техники как отечественного, так и зарубежного производства. Уже первоначальный список свидетельствует, что возможности их весьма велики. Кроме того, ведется активная работа с Костанайским ТОО «КазНИИМЭСХ» по передаче на наши машиностроительные предприятия технической документации на цепные бороны, культиваторы, глубокорыхлители, сеялки, комбинированные орудия для обработки пласта многолетних трав. Эти виды почвообрабатывающей техники особенно востребованы.

Также мы готовы приступить к кооперации и совместному производству техники с предприятиями Акмолинской и Костанайской областей, учитывая сложившиеся между соседствующими регионами логистические особенности, что будет весьма удобно и экономически выгодно при совместной деятельности.

– СКО привлекательна для инвесторов, что делается в этом направлении?

– Я неоднократно говорил, что привлечением частных финансовых средств должны заниматься все структуры, это один из наших стратегических приоритетов. За пять месяцев в экономику региона привлечено 43,8 миллиар­да тенге, что на 20 с лишним процентов выше уровня аналогичного перио­да 2016 года. Для нагляднос­ти: если смотреть по источникам финансирования, то на каждый тенге бюджетных средств приходится девять тенге частных инвес­тиций. Тенденцию сохраним.

Всего в текущем году мы намерены добиться вложений на уровне 191 миллиарда тенге. Благоприятные условия для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в стране созданы. Наша задача – правильно работать с инвесторами. Сейчас в стадии реализации находится ряд проектов с участием компаний из Турции, России и Литвы. Планируем строительство завода по переработке гречихи, комплекса по переработке, сушке и хранению масличных культур, открытие швейного производства.

Заинтересованы в сотрудничестве с нашим регионом и китайские компании. С инвестиционным потенциалом области в марте знакомилась компания Henanhao Hua Xuan Trade Co. Ltd. из провинции Хэнань. Рассмат­ривается сотрудничество в сфере переработки масличных культур. В апреле наша делегация посетила Пекин. Там прошла встреча с транснациональной корпорацией Beijing Construction and Engineering Group. Достигнута договоренность о создании совместного предприятия для реализации проекта по строительству транспортно-логистического комплекса в Петропавловске.

В июне у нас побывали представители компании Salim Wanye, планирующей совместно с действующей в регионе фирмой Xian AiJu реализовать проект по созданию агропромышленного и логистического парка в Тайын­шинском районе.

Компания Kemen Noodle Ma­nufacturing Co. Ltd. рассматривает реализацию проекта по организации инновационного производства лапши. Несколько встреч с ее представителями мы провели в Астане.

– Как именно Вы намерены осуществить заявленное намерение – не ждать прихода капитала, а активно привлекать его в нужном региону русле?

– Активизировав работу по импортозамещению, мы про­анализировали список импортируемых товаров и сформировали пул проектов из 38 инвестицион­ных предложений. Материал направлен крупным иностранным и отечественным компаниям, инвесторам, заинтересованным государственным органам, посольствам, национальным компаниям.

Безусловно, привлекая инвес­торов, мы должны предложить им, помимо выгодных условий работы и преференций, развитую инфраструктуру. С этой целью, в частности, всерьез займемся улучшением состояния дорог местного значения, почти о половине из которых ничего хорошего не скажешь. В регионе запланировано создание индустриальной зоны. Изучен опыт других областей, проанализированы потенциальные участки для размещения.

Мы приняли решение в целях более эффективного расходования ресурсов использовать под индустриальные зоны бездействующие промышленные комп­лексы, которые можно восстановить. Уже утверждена концепция развития индустриальной зоны, формируется пул проектов, ведется подбор базовых предприятий.

– В одном материале всех сторон деятельности акима области, конечно, не отразить. Тут и озвученные Вами планы по развитию спорта, сфер образования и здравоохранения, обеспечению населения качественной питьевой водой, налаживанию автобусного сообщения… Остановимся на какой-то одной грани по Вашему выбору.

– В социальной сфере в первую очередь уделим внимание жилищному обеспечению. За счет бюджетных средств в нынешнем году запланирован ввод в эксплуатацию 16 жилых домов (это 1 446 квартир), что в два раза больше прошлогоднего.

Значительную долю в общем объеме ежегодного ввода жилья занимает развитие индивидуального жилищного строительства. Наша область уже приступила к началу реализации этого направления, в том числе пилотного проекта по строительству индивидуальных жилых домов в едином архитектурном стиле. Определен земельный участок – поселок Солнечный в Петропавловске, разработаны проекты, начаты работы по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры к поселку (из Нацфонда выделено 1,3 миллиар­да тенге), ведутся организацион­ные работы по определению единого застройщика. Строительство жилых домов планируется с применением технологий ДСК и местных строительных материалов.

Немало жилья строится в районах. Но разительнее всего изменится облик Петропавловска. В нынешнем году в нем будет отремонтировано в два раза больше улиц. Планируется высадить 17 500 саженцев на протяжении 70 километров. Молодежь приняла активное участие в проектировании старой части городского парка. А вот самое масштабное: начато грандиозное строительство на улице Жамбыла. При въезде в город будут снесены более 400 объектов – старые дома, проще говоря. На их месте появятся современные здания: многоэтажки, универсальный теннисный центр, театр, Дворец школьников с IT-центром.

Уже в следующем году эту часть Петропавловска вы не узнаете. Что и закономерно: у нашего региона огромный потенциал, и мы обязаны использовать его в полной мере, чтобы улучшить жизнь наших граждан.

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