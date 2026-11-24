На развитие рыбного хозяйства и осуществление восьми крупных инвестпроектов в регионе до 2030 года намечено направить свыше 25 млрд тенге. Одним из наиболее масштабных, по информации областного акимата, станет модернизация в Курмангазинском районе рыбоперерабатывающего завода «Шортанбай».
Проект стоимостью 12 млрд тенге предусматривает строительство современного производственного комплекса с цехами по приемке, заморозке, засолке, копчению и консервированию рыбы, а также производству икры и филе. Кроме того, предусмотрен механический ремонтный цех. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 200 видов продукции.
Наряду с развитием перерабатывающей инфраструктуры принимаются меры по увеличению объемов товарного рыбоводства. К 2030 году в Атырауской области этот показатель планируется довести до 2,6 тыс. тонн. За девять месяцев текущего года в регионе переработано около 7 тыс. тонн рыбы.
Важным направлением государственной политики, как отметили в Министерстве сельского хозяйства, остается сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов. В нынешнем году в Урал (Жайык) выпущено около 4 млн мальков осетровых видов рыб.
Одновременно усилена работа по противодействию браконьерству. С начала года выявлено 2,4 тыс. нарушений, 168 дел направлено на рассмотрение в суд. Оказывается поддержка рыбопромысловым кооперативам. В нынешнем году 16 кооперативам выделены лимиты на вылов около 16 тыс. тонн рыбы, из которых на сегодня освоено 44%.
Атырауская область занимает особое место в рыбной отрасли республики: на ее долю приходится треть общереспубликанского объема вылова рыбы, приводит данные министерство.
Говоря о развитии рыбной отрасли региона, не стоит забывать и о численности популяций рыбы в водоемах области.
Исследования атырауских ученых показали, что в многоводном 2024 году расчетная численность молоди основных промысловых видов достигла более 377 млн экземпляров. Уровень воды в Урале напрямую влияет на условия нереста и численность рыбной молоди. Многолетние наблюдения ученых подтверждают: чем благоприятнее проходит весеннее половодье, тем больше возможностей у рыбы дать потомство.
Специалисты Атырауского филиала Научно-производственного центра рыбного хозяйства последние пять лет наблюдали за процессом формирования покатной молоди основных промысловых видов рыб в нижнем течении Урала. В центре внимания рыбоводов находились лещ, вобла, сазан и судак.
– Паводок открывает путь к нерестилищам. Весеннее половодье имеет решающее значение для размножения многих видов рыб. Когда вода поднимается достаточно высоко, она заливает пойменные территории и естественные нерестилища. Здесь создаются благоприятные условия для нереста, развития икры и ранних стадий молоди. При маловодье ситуация меняется. Значительная часть поймы остается незатопленной, площадь доступных нерестовых участков сокращается, а времени для полноценного развития молоди становится меньше. Особенно наглядно эту зависимость показало сравнение 2022-го и 2024 годов, – рассказала научный сотрудник Атырауского филиала НПЦ рыбного хозяйства Гаухар Джунусова.
В критически маловодном 2022 году объем паводкового стока составил около 2,25 кубокилометра. Пойменные территории и
нерестилища затапливались лишь частично и ненадолго. В 2024-м картина была совершенно иной. Паводковый сток достиг 10,19 кубокилометра, а период, в течение которого пойма находилась в затопленном состоянии, был более продолжительным. Именно тогда специалисты зарегистрировали наиболее высокую расчетную численность рыбной покатной молоди четырех основных промысловых видов – 377,1 млн экземпляров. Тогда как в 2022 году насчитали около 102,9 млн, в 2023-м – около 250 млн, а в 2025-м – 236,1 млн экземпляров.
– Разница весьма существенная. Она показывает, что благоприятный гидрологический режим способен заметно повысить эффективность естественного воспроизводства рыб. Однако значение имеют не просто объемы паводковой воды. Не менее важна продолжительность весеннего половодья. Чем дольше пойменные нерестилища остаются затопленными, тем больше времени получает рыба для нереста, а молодь – для развития.Результаты многолетних исследований подтверждают важную закономерность: состояние рыбных ресурсов Жайык-Каспийского бассейна тесно связано с гидрологическим режимом реки. Лещ и вобла способны относительно устойчиво формировать новое поколение в разные по водности годы. Сазан и судак значительно сильнее зависят от полноценного половодья, – отметила Гаухар Джунусова.
Именно поэтому сохранение пойменных территорий, естественных нерестилищ и условий для их своевременного затопления имеет принципиальное значение. Забота о рыбных запасах начинается не тогда, когда рыба уже появилась в Урале или Каспии, а гораздо раньше – с воды, которая весной приходит в пойму Жайыка.