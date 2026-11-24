На развитие рыбного хозяйства и осуществление восьми крупных инвестпроектов в регионе до 2030 года намечено направить свыше 25 млрд тенге. Одним из наиболее масштабных, по информации областного акимата, станет модернизация в Курмангазинском районе рыбоперерабатывающего завода «Шортанбай».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект стоимостью 12 млрд тенге предус­матривает строительство современного производственного комплекса с цехами по приемке, заморозке, засолке, копчению и консервированию рыбы, а также производству икры и филе. Кроме того, предусмот­рен механический ремонт­ный цех. После выхода на проект­ную мощность предприятие сможет выпускать до 200 видов продукции.

Наряду с развитием перерабатывающей инфраструктуры принимаются меры по увеличению объемов товарного рыбоводства. К 2030 году в Атырауской области этот показатель планируется довести до 2,6 тыс. тонн. За девять месяцев текущего года в регио­не переработано около 7 тыс. тонн рыбы.

Важным направлением государственной политики, как отметили в Министерстве сельского хозяйства, остается сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов. В нынешнем году в Урал (Жайык) выпущено около 4 млн мальков осетровых видов рыб.

Одновременно усилена работа по противодействию браконьерству. С начала года выявлено 2,4 тыс. нарушений, 168 дел направлено на рассмотрение в суд. Оказывается поддержка рыбопромысловым кооперативам. В нынешнем году 16 коопе­ративам выделены лимиты на вылов около 16 тыс. тонн рыбы, из которых на сегодня освоено 44%.

Атырауская область занимает особое место в рыбной отрасли республики: на ее долю приходится треть общерес­публиканского объема вылова рыбы, приводит данные министерство.

Говоря о развитии рыбной отрас­ли региона, не стоит забывать и о численности популяций рыбы в водоемах области.

Исследования атырауских ученых показали, что в многоводном 2024 году расчетная численность молоди основных промыс­ловых видов достигла более 377 млн экземпляров. Уровень воды в Урале напрямую влияет на условия нереста и чис­ленность рыбной молоди. Многолетние наблюдения ученых подтверждают: чем благоприятнее проходит весеннее половодье, тем больше возможностей у рыбы дать потомство.

Специалисты Атырауского филиала Научно-производственного центра рыбного хозяйства последние пять лет наблюдали за процессом формирования покатной молоди основных промысловых видов рыб в нижнем течении Урала. В центре внимания рыбоводов находились лещ, вобла, сазан и судак.

– Паводок открывает путь к нерестилищам. Весеннее половодье имеет решающее значение для размножения многих видов рыб. Когда вода поднимается достаточно высоко, она заливает пойменные территории и естественные нерестилища. Здесь создаются благоприятные условия для нереста, развития икры и ранних стадий молоди. При маловодье ситуация меняет­ся. Значительная часть поймы остается незатопленной, площадь доступных нерестовых участков сокращается, а времени для полноценного развития молоди становится меньше. Особенно наглядно эту зависимость показало сравнение 2022-го и 2024 годов, – рассказала научный сотрудник Атыраус­кого филиала НПЦ рыбного хозяйства Гаухар Джунусова.

В критически маловодном 2022 году объем паводкового стока составил около 2,25 кубокиломет­ра. Пойменные территории и

нерестилища затапливались лишь частично и ненадолго. В 2024-м картина была совершенно иной. Паводковый сток достиг 10,19 кубокилометра, а период, в течение которого пойма находилась в затопленном состоя­нии, был более продолжительным. Именно тогда специалисты зарегистрировали наиболее высокую расчетную численность рыбной покатной молоди четырех основных промысловых видов – 377,1 млн экземпляров. Тогда как в 2022 году насчитали около 102,9 млн, в 2023-м – около 250 млн, а в 2025-м – 236,1 млн экземпляров.

– Разница весьма существенная. Она показывает, что благоприятный гидрологический режим способен заметно повысить эффективность естественного воспроизводства рыб. Однако значение имеют не просто объе­мы паводковой воды. Не менее важна продолжительность весеннего половодья. Чем дольше пойменные нерестилища остаются затоп­ленными, тем больше времени получает рыба для нереста, а молодь – для развития.Результаты многолетних исследований подтверждают важную закономерность: состояние рыбных ресурсов Жайык-Каспийского бассейна тесно связано с гидрологичес­ким режимом реки. Лещ и вобла способны относительно устойчиво формировать новое поколение в разные по водности годы. Сазан и судак значительно сильнее зависят от полноценного половодья, – отметила Гаухар Джунусова.

Именно поэтому сохранение пойменных территорий, естественных нерестилищ и условий для их своевременного затопления имеет принципиальное значение. Забота о рыбных запасах начинается не тогда, когда рыба уже появилась в Урале или Каспии, а гораздо раньше – с воды, которая весной приходит в пойму Жайыка.