Ставка – на сою

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
Ровно два года назад в райцентре Саркандского района ввели в строй завод по переработке масличных культур. Проект вошел в региональную Карту индустриализации, планировалось ежегодно выпускать до 9 тыс. литров растительного масла, 6 тыс. тонн подсолнечного жмыха, по 8 тыс. тонн сафлорового и соевого жмыха. Однако обещанные планы так и остались нереализованными – из-за нехватки финансирования промышленный объект не вышел на проектную мощность.
На помощь отечественным бизнесменам пришли партнеры из Ирана: они намерены вложить в расширение производства около 500 млн. тенге. Уже приобрели и начали устанавливать дополнительное оборудование, работе на котором обучают местных специалистов. В новом цехе, который запустят к концу года, будут производить сое­вый экстракт.
Как отметил иранский инженер Джабраил Садиги, в аграрной Алматинской области переработка масличных культур имеет большие перспективы. Здесь выращивается более половины республиканского объема сои, подсолнечника, сафлора, кунжута, а значит, предприя­тие не будет испытывать недостатка в сырье. К тому же у иранцев огромный опыт в производстве соевых продуктов: с участием их капитала 10 подобных объектов сегодня успешно работают в различных странах. И хотя в казахстанскую экономику они инвестируют впервые, но уже запланировали увеличить мощность саркандского завода в 20 раз.
Так, по информации директора предприятия Нурбола Омирсерика, в новом цехе монтируют маслопрессы, экстракторы и другие современные аппараты. Ежесуточная производительность составит 400 тонн соевого экстракта, 68 тонн масла и 2 тонны гексана. По условиям договора с зарубежными инвесторами половина произведенного объема продукции будет отправляться на экспорт в Иран. Кроме того, местные предприниматели обязуются построить склад для хранения готовых товаров и сырья.

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