​Ставка на своих

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Вчера в конференц-зале республиканского велотрека «Сарыарка» состоялась презентация Президентского баскетбольного клуба (ПБК) «Астана», посвященная открытию сезона 2016/17 годов.

Открывая пресс-конференцию, исполнительный директор ПБК Аманбек Кульчиков напомнил, что после неудачно прошедшего сезона деятельность главной баскетбольной команды страны была приостановлена, но не прекращена. В межсезонье проделана большая работа по обновлению состава и тренерского штаба.

– Команда собрана и настроена показать хорошие результаты. Мы решили уменьшить чис­ло легионеров, сделали ставку на молодых перспективных спорт­сменов. Из прежнего состава в клубе остались пять игроков во главе с капитаном Рустамом Ергали. Наши задачи – выход в стадию плей-офф в лиге ВТБ и возвращение чемпионства в национальном первенстве, – отметил он.

Стоит отметить, что «Астана» достигла договоренности о подписании меморандума о сотрудничестве с ­Назарбаев Университетом, в результате чего на базе вуза будет открыта детская академия баскетбола. Также в ближайшие 2–3 года начнется строительство собственной базы для клуба.

Генеральный менеджер команды Валерий Тихоненко выразил Президентскому клубу «Астана» благодарность за сохранение баскетбола не только в столице, но и республике. «Все-таки «Астана» – это локомотив казах­станского баскетбола, который три года несет на своих плечах нагрузку как клубная команда и как костяк национальной сборной. Прошедший сезон был непростым, но благодаря поддержке спонсоров и партнеров мы по-прежнему остаемся участниками Единой лиги ВТБ и национального первенства, – подчеркнул он.

В качестве главного тренера на предстоящий сезон призван греческий специалист Ильас Папатеодору, который успешно работал с молодежными сборными своей страны, а с командой Ю-18 выиграл чемпионат Европы. На сегодня в его распоряжении 15 баскетболистов: 10 казахстанцев и 5 легионеров. Наиболее опытные – Рус­там Ергали, Антон Пономарев, Дмитрий Климов, Оусман Крубэлли и Роберт Лаури.

Чемпионат Единой лиги ВТБ команда ПБК «Астана» начнет с домашней серии матчей с сильнейшими российскими командами – «Автодор» (2 октября), УНИКС (5 октября) и ЦСКА (8 октября). Домашней ареной остается пока велотрек «Сарыарка».