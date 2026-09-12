Арман и Жанар Биляловы придают большое значение воспитанию детей
ПопулярноеВсе
Законопроекты приняты в работу
Крепкая опора на всю жизнь
Подготовка к сезону завершается
Время белых полей
Выросла морковь среди хлебов
Просим на выход!
Персональный подход
Работать непросто, но мы справимся
Арбат встречает книголюбов
ВИА снова в тренде
На основе человекоцентричного подхода
Гарант равенства, основа единства
Ставка на трудолюбие, ответственность и патриотизм
Счастье по наследству
Цифровые километры
Без экивоков
Цена слова и жеста
Оградить детей от цифровых угроз
Путешествие для всей семьи
Город ускоренного развития
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Не смолкают струны дружбы
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Без права выезда на тротуар
Учитель нации и хранитель слова
День работников нефтегазового комплекса
Уходят мальчишками – вернутся мужчинами
Джорджа Мелони ответила на поздравление Касым-Жомарта Токаева
Что происходит с реальными зарплатами в Казахстане
Спортзал построили всем миром
Концерт Энрике Иглесиаса в Алматы: что нужно знать зрителям
На пике уборочной страды
Казахстан намерен нарастить поставки сельхозпродукции в Китай
Вице-Президент РК Ерлан Карин провел встречу с руководителями пяти фракций политических партий в Курултае.
Токаев произвел назначения в Аппарате Совета Безопасности
Потеряла паспорт СССР: 69-летняя жительница ВКО впервые получила удостоверение личности
Легендарная опера «Абай» открыла новый сезон «Астана Опера»
Токаев передал пожелания участникам Всемирных игр кочевников из Казахстана
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]