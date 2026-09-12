Ставка на трудолюбие, ответственность и патриотизм

В семье победителей городского этапа Национального конкурса «Мерейлі отбасы» растут шестеро детей. Несмотря на большую занятость Армана и Жанар Биляловых, они не в первый раз участвуют в таком масштабном мероприятии. В 2021 году Биляловы одержали победу по Ауэзовскому району, а позже, переехав в Бостандыкский, вновь стали лучшими. Как признается Арман, почти всю организационную работу на этом долгом пути взяла на себя супруга, а он старался быть ей опорой.

– Жанар всегда знает, чего хочет, и умеет довести дело до конца, – улыбается супруг.

При первой встрече кажется, что уклад в семье Биляловых классический: муж работает и обеспечивает дом, жена занимается детьми. Но стоит познакомиться с Арманом и Жанар поближе, понимаешь, что за этой простой формулой не столько распределение ролей, сколько умение слышать и уважать друг друга.

Жанар окончила бакалавриат и магистратуру Казахского национального женского педагогического университета, работала на кафедре философии и гуманитарных наук, затем в HR-департаменте, но сделала перерыв в карьере и все свои педагогические знания вложила в воспитание детей. Находясь в декрете, она не сидела без дела: пекла торты на продажу, открыла небольшой магазин игрушек, готовила традиционные блюда, а еще успевала водить детей на спортивные секции и кружки. Сегодня она индивидуальный предприниматель, руководитель­ ОФ «Мейірімді – Асыл жандар», который вносит вклад в продвижение национальных ценностей казахского народа, возрождение традиционного прикладного искусства и воспитание подрастающего поколения. По словам Жанар, еще со студенческих лет ее привлекала общественная работа, поэтому неудивительно, что она всегда в эпицентре событий, происходящих в районе.

Именно рукоделие привело ее к одному из самых заметных проектов – этнокультурной инсталляции «Биік, алып, киелі – Шаңырақ», установленной на праздник Наурыз в Парке Первого президента, и композиции «Сырлы сырмақ», символизирующей четыре времени года. Протяженность этого произведения составила 112 м, и оно было внесено в Global Book of Records среди представителей 103 стран Азии и Африки. К слову, идею заняться народным прикладным творчеством подсказал Жанар супруг: Арман поддержал и вдохновил ее, напомнив, что в детстве она воспитывалась у бабушки и всегда помогала ей в рукоделии.

Глава семьи родился и вырос в небольшом ауле в Костанайской области. В Алматы приехал в начале 2000-х. Оглядываясь назад, вспоминает, что, несмотря на трудности, много работал и целенаправленно откладывал деньги на собственное жилье. Прежде чем создать свой очаг, с Жанар они встречались пять лет, и это было осознанное решение любящих сердец.

Сегодня он главный бухгалтер компании, занимающейся логистическими перевозками. В своей работе Арман ценит точность и порядок, ведь цифры не терпят приблизительности. Эта же черта, шутит он, перешла и в семейную жизнь: планы, договоренности, распорядок дня детей. Но при этом добавляет, что самые важные решения в доме они с Жанар всегда принимают вместе.

Родители с гордостью говорят об успехах детей. Старший сын Бисултан учится в 11-м классе, призер республиканских и международных соревнований по легкой атлетике и футболу, занимается вольной борьбой, победитель интеллектуальных конкурсов по математике и русскому языку.

Старшая дочь Жанел – ученица 9-го класса, занимается эстетической и художественной гимнастикой, защищала честь Казахстана на соревнованиях в Малайзии и Франции, в составе команды РК заняла первое место на чемпионате мира по эстетической гимнастике в категории до 12 лет. По обоим направлениям­ она уже кандидат в мастера спорта, параллельно учит английский язык.

Не отстают от старших и младшие дети: Биалижан, Ариана и Жулдызай занимаются спортом, много читают и увлекаются творчеством. А самой младшей Аруназ всего 2,5 года.

– В успехах детей есть и заслуга мамы, которая не уставала водить их на тренировки, прививая дисциплину, трудолюбие и организованность, – с благодарностью говорит глава семьи.

По словам Жанар, старшие дети не только успевают в школе и спорте – они ее настоящие помощники: присматривают за младшими, помогают по дому и уже чувствуют ответственность за брата и сестер. Рассуждая о роли отца в воспитании, Арман считает обязательным участие в становлении детей как личнос­тей. Он прививает им любовь к истории Казахстана, уважение к таким фигурам, как Алихан Бокейхан, Ахмет Байтурсынулы, Каныш Сатпаев, к памяти своих предков. Ежедневно, несмотря на занятость, он находит время поговорить с детьми – о школе, тренировках, целях, друзьях и круге их общения.

– Всегда говорю, что они должны быть умнее, сильнее и лучше нас. Часто беру детей в поездки на свою малую родину, показываю им наш старый деревенский дом, в котором вырос сам. Сравниваю свои стартовые условия с их городскими, где есть все для учебы и самореализации. Также объясняю детям, что мыслить и мечтать нужно масштабно. Мой прадедушка прожил до ста лет, был уважаемым человеком, а его дом в ауле сегодня стал мечетью. Убежден, что знание своих корней, истории семьи делает нас сильнее, – делится мыслями Арман Бердибаевич.

В воспитании супруги делают ставку на трудолюбие, ответственность, патриотизм и уважение к национальным традициям. Через совместное творчество дети с раннего возраста учатся бережно относиться к культурному наследию.

– Главная цель нашей семьи – сохранить национальные ценнос­ти, доставшиеся нам от предков, и передать их будущим поколениям, – говорят Биляловы.