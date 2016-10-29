​Ставка на юные таланты

В ходе конференции были подведены итоги работы федерации за прошедший четырехлетний период, а также избран новый состав исполнительного комитета. Генеральным секретарем переизбран Андрей Крюков, член бюро Международной федерации плавания (FINA), вице-президент НОК Казахстана.

Особая роль в будущей программе долгосрочного развития водных видов спорта в республике отводится детско-юношескому спорту, перед которым поставлены важные задачи: привитие навыков здорового образа жизни, отбор и подготовка спортивного резерва для национальных команд. Также программа сфокусирована на повышении роли начальной подготовки спортсменов, строительстве спортивных сооружений в регионах и вовлечении бизнеса в развитие водных видов спорта.