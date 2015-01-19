Ставка налога изменится 605 Гук Дмитрий

Как ожидается, Барак Обама предложит увеличить налоги с 23,8 до 28% для семей, общий годовой доход которых превышает 500 тыс. долларов. Он уже поднимал эту ставку, до него она составляла 15%. Также глава государства решил обложить налогами американцев, владеющих ценными бумагами, которые достались им в наследство. Среди других инициатив президента, по словам источников, – освобождение некоторых категорий студентов от оплаты за обучение в колледжах, увеличение отпускных для работающих граждан и усиление мер кибербезопасности для защиты электронных данных американцев.

Представители республиканской партии, которые обладают большинством мест в обеих палатах конгресса, как ожидается, выступят против некоторых предложений главы государства.



Фермеры против соглашения

В Берлине в минувшую субботу в рамках сельскохозяйственной ярмарки «Зеленая неделя» прошла акция протеста, пишет газета Die Welt. В демонстрации участвовали десятки тысяч человек, представляющих около 80 организаций различного толка. Это – фермеры, защитники животных, активисты-экологи, а также потребители, выступающие за здоровое питание.

Участники мероприятия выражали недовольство аграрной политикой властей, применением генной инженерии в сельском хозяйстве и намерением заключить соглашение о свободной торговле Евросоюза с США. Организаторы утверждают, что в акции приняли участие 50 тыс. человек.

Трансатлантическое торговое и инвестиционное парт­нерство (ТТИП) подразумевает создание зоны свободной торговли между США и ЕС. Европейские власти выступили с инициативой этого проекта в 2013 году. Однако многие жители Евросоюза выступают против. Так, 9 декабря 2014 года они передали в Еврокомиссию петицию, под которой подписались 1,1 млн. человек.



Похищены дети

Боевики нигерийской экстремистской организации «Боко Харам» похитили на севере Камеруна в воскресенье 80 человек, большинство из которых – дети. В ходе атаки они также убили трех человек.

Нападение произошло в деревне Мабасс, где было разрушено около 80 домов. После появления в населенном пункте камерунских войск началась перестрелка, длившаяся около двух часов.

«Боко Харам» – радикальная исламистская группировка, действующая в Нигерии и соседних с ней странах. Она выступает за борьбу с западным образованием и введение шариата на подконтрольных территориях. Раньше в качестве целей боевики выбирали объекты, связанные с армией и полицией. В последнее время экстремисты стали регулярно нападать на лидеров религиозных общин и мирных жителей.



Удар по конкурентам

Уменьшение численности буровых установок в США на 15% подтвердило предположения экспертов о том, что добыча нефти в этой стране будет снижаться на фоне падения мировых цен, сообщает издание Financial Times. Согласно с этим и рейтинговое агентство Standard & Poor’s, которое понизило кредитные рейтинги сразу восьми небольших компаний, работающих в данной сфере. Рейтинги еще девяти фирм выставлены на пересмотр.

Одновременно Агентство энергетической информации США, как сообщает РБК, издало прогноз о том, что в мае – сентябре ожидается трехпроцентное снижение добычи нефти, хотя уровень производства по итогам года должен все же вырасти. Заметно снизили добычу и компании, которые занимаются добычей сланцевой нефти. Так, фирма Continental Resources сообщила, что оставит 31 платформу из 50, работавших в конце 2014 года.

По различным оценкам, решение ОПЕК сохранить уровень добычи на нынешнем уровне ставило своей целью именно удар по конкурентам, добывающим дорогую сланцевую нефть. Теперь компаниям, которые специализируются на этом бизнесе, придется искать дополнительные источники финансирования, чтобы пережить нынешние времена.



Обвинение в бездуховности

Папа римский Франциск в завершение поездки по странам Азии резко раскритиковал бездуховность и поверхностность современного общества.

«Дьявол – это отец лжи. Он часто скрывает свои ловушки под видимостью культивированности и соблазном быть «современным» и «таким как все». Он завлекает нас приманкой кратковременного удовольствия и поверхностного времяпровождения. В результате мы растрачиваем полученные нами от Бога подарки, увлекаясь безделушками, мы транжирим деньги на игры и напитки и печемся лишь о самих себе. Мы забываем ориентироваться на те вещи, которые действительно важны», – сказал Франциск в ходе мессы под открытым небом в столице Филиппин.

На мессе, на которую, по официальным оценкам, собралось до 6 млн. верующих, Папа римский также раскритиковал общественные структуры на Филиппинах, обеспечивающие «воспроизводство бедности, неосведомленности и коррупции». Он призвал усилить защиту детей. «Нельзя допускать, чтобы молодежь лишали надежды и обрекали ее на уличное существование», – подчеркнул он.



По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ