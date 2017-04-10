​Ставка сохранена, прогноз – позитивный

Объявляя о сохранении ставки на прежнем уровне, председатель Нацбанка Данияр Акишев рассказал, какие факторы учитывались при принятии этого решения. Главным из них является размер инфляции, которая по итогам марта в годовом выражении составила 7,7% и находится в пределах целевого коридора (6–8%). Согласно проведенному в марте опросу населения, инфляционные ожидания респондентов касательно будущего уровня инфляции стабилизировались. В свою очередь в структуре инфляции замедляются темпы роста цен на непродовольственные товары в результате укрепления тенге на фоне более высоких, чем ожидалось, цен на нефть и укрепления российского руб­ля. Продовольственная инфляция демонстрирует все еще высокий уровень в годовом выражении и находится под давлением роста цен производителей в первом квартале текущего года.

Кроме того, Нацбанк обратил внимание на улучшающуюся ситуацию по девальвационным ожиданиям населения. Доля респондентов, ожидающих укрепления тенге, достигла максимума с начала проведения опросов и составила 22%. Доля ожидающих ослабления тенге третий месяц подряд находится на одинаковом уровне в 35%. Ожидания по обменному курсу профессиональных участников валютного рынка предполагают сохранение текущего уровня курса тенге на краткосрочном периоде до одного месяца и его незначительное ослабление на годовом горизонте.

На фоне стабильной ситуации на валютном рынке страны, усиления ожиданий в отношении укрепления обменного курса тенге смена валютных предпочтений вкладчиков в сторону тенге продолжается, но происходит более медленными темпами. По предварительной оценке, в марте 2017 года доля депозитов в иностранной валюте и депозитов в тенге почти достигла паритета (доля депозитов в иностранной валюте составляет 50,7%).

Среди позитивных факторов, зафиксированных регулятором, названы наметившиеся в конце 2016 года признаки восстановления экономики, сигнализирующие об оживлении деловой активнос­ти в стране. Например, краткосрочный экономический индикатор, отражающий развитие базовых отраслей экономики, находится в зоне роста и в феврале 2017 года достиг максимального с декабря 2013 года значения 103,7%. Опрос населения касательно перспектив развития экономики свидетельствует о наличии положительного настроя, что может служить поддерживающим фактором для деловой активности. Происходит постепенное возобновление роста потребительского спроса, подкрепляемое увеличением номинальной заработной платы на 5,6% за январь-февраль по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, с высокой вероятностью дальнейшего роста.

– При условии дальнейшего соответствия фактического уровня инфляции прогнозным данным, можно ожидать смягчения денежно-кредитных условий уже во II квартале текущего года, – сказал Данияр Акишев.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2017 года.