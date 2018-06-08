​Ставка ценою в жизнь

Как правило, все преступники заметают следы. Но сжечь машину с убитой жертвой решается далеко не каждый из злоумышленников. 23 января 2007 года близ Алматы полыхал автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 100». Дорогой и представительный внедорожник загорелся, предположительно, около 9 часов вечера в Бутаковском ущелье – популярном у горожан месте отдыха в горах. В выходные дни здесь довольно многолюдно, да и в будние – тоже немало любителей природы. Но ночью, да еще зимой, на Бутаковке редко кого встретишь, разве что местных жителей. Они-то и увидели полыхающий джип и вызвали пожарных и полицию. Однако машина сгорает за считанные минуты, и к прибытию экстренных служб от автомобиля остался только обугленный кузов. В салоне и в багажнике транспортного средства были обнаружены два обгоревших тела. Следы шин другого авто рядом с джипом отсутствовали. На следующий день в Алматинской области в овраге у дороги был найден труп мужчины. Умер он явно не своей смертью: лицо погибшего было все в крови, на голове зияли дыры от пулевых выстрелов. Позже выяснится, что все эти три убийства – звенья одной цепи.
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Ирина Орлова
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