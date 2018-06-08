​Ставка ценою в жизнь

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Ирина Орлова

Как правило, все преступники заметают следы. Но сжечь машину с убитой жертвой решается далеко не каждый из злоумышленников. 23 января 2007 года близ Алматы полыхал автомобиль «Тойота Лэнд Крузер 100». Дорогой и представительный внедорожник загорелся, предположительно, около 9 часов вечера в Бутаковском ущелье – популярном у горожан месте отдыха в горах. В выходные дни здесь довольно многолюдно, да и в будние – тоже немало любителей природы. Но ночью, да еще зимой, на Бутаковке редко кого встретишь, разве что местных жителей. Они-то и увидели полыхающий джип и вызвали пожарных и полицию. Однако машина сгорает за считанные минуты, и к прибытию экстренных служб от автомобиля остался только обугленный кузов. В салоне и в багажнике транспорт­ного средства были обнаружены два обгоревших тела. Следы шин другого авто рядом с джипом отсутствовали. На следующий день в Алматинской области в овраге у дороги был найден труп мужчины. Умер он явно не своей смертью: лицо погибшего было все в крови, на голове зияли дыры от пулевых выстрелов. Позже выяснится, что все эти три убийства – звенья одной цепи.

Дело обещает быть громким

Сгоревший «Лэнд Крузер» принадлежал ТОО «Альвин Групп» – крупной строительной компании. Личности сгоревших в джипе установили по опознанию родственниками и стоматологами фрагментов личных вещей и зубных протезов. Согласно этому тяжелому в морально-психологическом плане следственному действию останки принадлежали Юрию Тарнопольскому и Фархаду Галибабаеву. Дело обещало быть громким, ведь 46-летний Юрий Тарнопольский был гражданином Израиля и довольно известным в Казахстане бизнесменом – учредителем ТОО «Альвин Групп». А 42-летний Фархад Галибабаев был его личным водителем.

Для идентификации тела Тарнопольского была сделана геномная экспертиза. Провели ее дважды – в Центре судебных экс­пертиз Министерства юстиции РК и в Израиле, по настоянию родных бизнесмена. Заключение отечественных и зарубежных специалистов было однозначным: представленные биологические образцы принадлежат Юрию Тарнопольскому. Останки тела Галибабаева идентифицировали казахстанские судмедэксперты. Позже была установлена причина их смерти: пулевые огнестрельные ранения головы.

Вырисовывалась картина преступления: бизнесмена и его водителя убили в их машине, на которой они приехали на Бутаковку вместе с преступниками. Расправились с учредителем компании наверняка из-за денег. Он мог знать злоумышленников, которых без опасений посадил в свою машину, и поехал с ними за город. Вполне вероятен был и другой вариант: преступники ворвались к нему в джип и увезли его насильно. В этом случае за руль машины сел кто-то из банды. Водителя бизнесмена убрали как свидетеля. Убивали несчастных хладнокровно и наверняка – двумя выстрелами в голову. Заметая следы кровавого преступления, отморозки подожгли автомобиль вместе с телами жертв.

Для расследования этого дела была создана следственно-оперативная группа МВД, в которую вошли сотрудники УБОП и криминальной полиции ДВД Алматы и Алматинской области. Возглавил группу Султан Кусетов – генерал-майор юстиции, в то время занимавший должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции МВД РК. В том, что преступники будут найдены и в кратчайший срок, руководство МВД не сомневалось. Ведь Султан Кусетов – гений сыска, на счету которого десятки, если не сотни, задержанных опасных преступников, блестяще проведенные операции, за которые Кусетов награжден орденами и медалями Казахстана, Кыргызстана, России и Украины.

След Макарова

Баллистическая экспертиза установила, что в Тарнопольского и Галибабаева стреляли из пистолета Макарова. Оказалось, что из ПМ и тоже выстрелом в голову убит мужчина, чей труп обнаружен в овраге у автодороги Алматы – поселок Жандосова. По заключению экспертов-баллистов, пистолеты оказались разными, но налицо был один и тот же преступный почерк. Три убийства объединили в одно делопроизводство. По опознанию родственников, убитым из ПМ мужчиной оказался работник станции шиномонтажа 28-летний Александр Славков.

Начались опросы коллег и родственников погибших, отработка их связей, поиск возможных свидетелей. Ключевой зацепкой в расследовании стало показание финансового директора ТОО «Альвин Групп».

– Шеф позвонил мне по телефону и дал распоряжение снять со счета компании очень большую сумму – 1 миллион 774 тысячи долларов, – показала финдиректор. – Он пояснил, что эти деньги нужны ему для покупки земельного участка. Мол, сделка очень выгодная. Расходный кассовый ордер велел выписать на его имя. Потом шеф перезвонил и сказал, что эти деньги надо передать мужчине по имени Саша, который приедет за ними в офис. Также предупредил, чтобы никакой распис­ки у этого Саши я не брала. Так и было: прие­хал незнакомый мне мужчина, представился Александром и забрал эти деньги.

У следствия появилась новая версия: эта огромная сумма бизнесмену понадобилась для выкупа земельного участка. На «сделку» его заманили убийцы. В офис он звонил под нажимом преступников. Посредником в передаче денег стал Александр Славков. Усиленные поиски преступников продолжились…

«ДТП» с похищением

…Мечтая выиграть миллион, 36-летний Сакен, бывший помощник прокурора города Кас­келена Алматинской области, был заядлым игроком. Играл в казино не только в Казахстане, но и в Москве. Делал большие ставки, но сорвать солидный куш не удавалось. Однажды продулся по-крупному. Чтобы снова сесть за рулетку и рассчитаться с накопившимися долгами, занял 200 тыс. долларов у москвича из преступного мира. Еще 20 тыс. баксов одолжил у алматинского предпринимателя. Вернуть новые долги не получалось. Его «поставили на счетчик». И предупредили: «Не отдашь – убьем». С этого момента его жизнь круто поменялась. Из игрока он переквалифицировался в бандита. Сколотил банду. В нее вошли готовые на дело гостиничные охранники с кличками Ося и Муся, не ладивший с законом Татарин и еще Сабыр – младший брат Сакена. Главаря стали называть Прокурором. Их новоиспеченная ОПГ принялась грабить предпринимателей. Оказалось, что «чистить» бизнесменов – это почти как в казино играть: делаешь ставку, а куш не срываешь. И все потому, что их жертвы были мелкими бизнесменами, а нужна была «крупная рыба». Они хотели похитить гендиректора крупной строительной фирмы, не вышло. У того были телохранители. Но фортуна им все-таки улыбнулась. Однажды в рекламной газете Сакен наткнулся на объявление о покупке земельных участков ТОО «Альвин Групп». По указанным контактным телефонам вышел на Тарнопольского. И сделал новую ставку – ставку ценою в жизнь.

Все было, как в детективах и триллерах: они «пасли» Тарнопольского долго. Узнали, где живет бизнесмен, где бывает, в какое время приезжает на работу и домой, по каким маршрутам передвигается по городу. И что ездит с водителем, но без охраны. План составили простой, но дерз­кий: жертву похитить, вывезти ее за город и заставить отдать деньги. Потом убить. И бизнесмена, и водителя. И спалить все следы. Прокурор вооружил Татарина и Осю пистолетами Макарова, всем раздал новые симки для телефонов.

В 10.30 23 января 2007 года их банда подъехала к дому Тарнопольского. Строго по часам бизнесмен вышел из дома, сел в свой джип и поехал на работу. Они похитили его по дороге в офис, в центре города, на оживленном проспекте, на глазах десятков людей. И ведь никто и не подумал, что это похищение. Еще бы! Ведь они устроили... ДТП. Татарин на своем «субару» въехал в бампер джипа бизнесмена. Тот вместе с водителем вышел из машины. Бандиты принялись извиняться: «Мужики, мы виноваты. Ущерб возместим».

– Поехали ко мне в офис. Оценим ущерб, все обговорим, – предложил бизнесмен, не подозревая, что тем самым подписал себе смертный приговор.

Они сели к нему в машину. Ловушка захлопнулась: злоумышленники наставили на обоих «пушки», приказали ехать куда надо. По дороге связали жертв скотчем, залепили им лентой глаза, водителя сунули в багажник. За руль «Лэнд Крузера» сел Татарин, и они рванули в безлюдное место на Бутаковке.

…Прокурор помнил, как избивал бизнесмена. Сильно, устрашающе. Чтобы отдал им 4 «ляма зеленых».

– Четыре миллиона я сразу не соберу, а два отдам. Прямо сегодня, – сломалась жертва.

Бизнесмен молил не убивать его. Ухмыляясь, они пообещали.

Тарнопольский позвонил в офис. Курьером за тысячу баксов поработал Сашка. Татарин познакомился с ним на шиномонтажке. С жертвами расправился Ерболсын, он же Татарин. Облив бензином и чиркнув спичкой, джип поджег Батырхан по проз­вищу Муся. А брат… он был в деле, но рук не замарал. Сашку как свидетеля убрали. Пригласили его за город под предлогом деньги отдать и дело обмыть. Он поверил…

Сколько веревочке ни виться...

Как и ожидалось, это резонанс­ное дело было раскрыто быстро – в течение трех недель. Первыми задержали главаря банды Сакена Балгинбаева и его брата. Затем полиция вышла на некоего Серика, который стал ценным свидетелем и был взят под охрану по программе защиты свидетелей.

Для опознания ему предъявили фото Сакена Балгинбаева, в котором он опознал бандита по кличке Прокурор.

– В 2006 году Прокурор предложил мне оказать ему услугу: помочь доставить коммерсанта к нему на разговор. Он сказал, что ничего криминального в этом нет. За это пообещал мне 20 тысяч долларов. Мне надо было подойти к джипу бизнесмена «Лэнд Крузер 100» и заговорить с ним, не давая выйти из машины. В это время к джипу должны были подойти люди Прокурора – Ося, Муся и Татарин. Но бизнесмен не стал со мной разговаривать и сразу вышел из машины. Прокурор сказал мне, что я провалил дело, и денег мне не дал, – показал Серик.

Подельники Прокурора ударились в бега. Но скрыться им не удалось. Татарина, Осю и Мусю взяли в окрестностях Талдыкоргана, где они прятались у родственников и знакомых чабанов. В ходе обыска в квартире Прокурора были обнаружены проходивший по делу пистолет Макарова с 6 патронами, 94 тыс. долларов, около 300 тыс. тенге, договор с одним из банков Алматы об аренде банковской ячейки, клочок бумаги с номером сотового телефона Тарнопольского и схемой местности, где был обнаружен сгоревший джип. Банковскую ячейку бандиты арендовали 25 января 2017 года, то есть на следующий день после совершения трех убийств. Там были обнаружены 1 млн 180 тыс. долларов. Начались судебно-криминалистические экспертизы по закреплению доказательств вины задержанных. Поработали эксперты и с изъятыми стодолларовыми купюрами: их обработали специальным порошком, пос­ле чего на купюрах проявились отпечатки пальцев бухгалтера ТОО «Альвин Групп». Как также установило следствие, на кровавые деньги Прокурор купил недвижимость, на которую был наложен арест.

Наказание

Следствие по этому резонанс­ному делу велось около 8 месяцев. Главарю банды и троим его подельникам предъявили обвинения по нескольким стать­ям Уголовного кодекса РК: бандитизм, тройное убийство, похищение людей, вымогательство, подготовка к похищению человека и незаконное хранение оружия. На судебных слушаниях главарь ОПГ и его брат поначалу отказывались признать свою вину. Но когда их подельники привели детали совершенных бандой преступлений, признались в содеянном. В 2008 году в Алматинском городском суде огласили приговор участникам банды Прокурора. Родные убитых надеялись, что главарю дадут пожизненный срок. Но Сакену Балгинбаеву суд отмерил 25 лет заключения, 32-летнего Ерболсына И. приговорил к 23 годам, 27-летнего Батырхана М. – к 19, 27-летнего Нуртлеу О. – к 11 годам лишения свободы. Брат главаря банды Сабыр получил 2 года заключения.

В 2008 году в преддверии празднования Дня Конституции один из крупнейших банков страны подарил алматинской полиции 3 новых автомобиля. Этот подарок стражам порядка был сделан в знак благодарности за раскрытие преступления – убийства клиента их банка.

У Юрия Тарнопольского остались трое детей… 

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