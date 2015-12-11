​Ставке Абылай-хана – достойную мечеть

Берега местных озер украсили притягивающие взгляд корпуса новых отелей, санаториев и домов отдыха, центральная улица поселка уже давно превратилась в большую торгово-развлекательную площадку с многообразием разных по стилю современных зданий. Есть всевозможные кафе, бары, развлекательные клубы, которые так и зазывают к себе «на огонек». Но вот беда, в погоне за экономическими выгодами местные предприниматели оставляют без внимания духовную составляющую. Православная церковь расположена в уютном прибрежном уголке и блес­тит золочеными куполами. Ее нетрудно отыскать приезжему. А вот местная мечеть...

«Не подскажете, как пройти в мечеть?» – спрашиваю у первого прохожего. «Я не местный, не знаю», – пожимает он плечами. «Пойдемте. Я вам покажу, как раз туда направляюсь», – высокий стройный дедушка с бородкой приветливо протягивает руку.

Оказалось, что Хамит Орынбайулы (так звали нового знакомого) приехал отдыхать сюда из поселка Карагайлы Карагандинской области, обос­новался в республиканском реабилитационном центре «Бурабай». «По пятницам хожу в местную мечеть на жума-намаз, – говорит мой спутник. – Раз вы там не бывали, я вам все покажу. Правда, смотреть особо не на что. Стыдно об этом говорить, но мес­то Ханской ставки достойно хорошей и современной мечети».

Местный храм Аллаха, как выяснилось, расположен в здании бывшего лесхоза и мало чем напоминает мечеть. Внутри несколько приспособленных комнат. В одной из них нас принял местный имам Кабеш Рахымжанулы. Мечеть здесь открыли в 1992-м, а он сам уже десять лет является имамом.

По его словам, вопрос о строительстве здесь новой мечети поднимался неоднократно и на разных уровнях. В прошлом году рассматривался и в районном акимате. Приезжали архитекторы из Астаны, обещали сделать проект. Вроде бы есть поддержка и на уровне Духовного управления мусульман Казахстана, но дальше обещаний дело не идет. В любом случае нужен спонсор. А простые прихожане также не остались бы в стороне от пожертвований на строительство.

В 2017 году в Казахстане ожидается большой наплыв туристов в связи с проведением Всемирной выставки «ЭКСПО». Одним из привлекательных туристических маршрутов для гостей определена Щучинско-Боровская курортная зона. Думается, среди них будет немало верующих мусульман, и они наверняка пожелают помолиться в Ханской ставке. Только вот как приводить их в такую мечеть?..