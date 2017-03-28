Ставки акцизов на дизтопливо временно снижены в Казахстане

Экономика
Ставки акцизов на дизельное топливо снижены в Казахстане на один месяц, передает Kazpravda.kz.

Как напомнили в Министерстве сельского хозяйства, в августе 2016 года было отменено госрегулирование розничной цены на дизельное топливо. Данное решение было принято из-за того, что в Казахстане дизтопливо стало на 45% дешевле, чем в России. И это привело к большому оттоку казахстанского топлива на российский рынок и, как следствие, к его дефициту внутри страны.

"Это решение, с одной стороны, уменьшило дисбаланс цен между нашими странами, но с другой –  увеличило маржинальность производителей и продавцов топлива. Поэтому постановлением Правительства РК от 13 марта 2015 года "Об утверждении ставок акцизов на бензин и дизельное топливо" было принято решение повысить ставки акцизов на ГСМ в период с апреля по октябрь с 540 до 9 300 тенге/тону", – отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МСХ.

Однако эта мера могла лишить сельхозпроизводителей возможности получать удешевленное дизтопливо на сезон сельхозработ и привести к дополнительным затратам аграриев на сумму порядка 10 млрд тенге.

"Поэтому сегодня Правительством по предложению Министерства сельского хозяйства принято решение к началу сезона весенне-полевых работ снизить ставки акцизов на дизельное топливо в период с апреля по май текущего года с 9 300 тенге за тонну до 540 тенге за тонну. Это позволит сельчанам сэкономить около 2 млрд тенге", – уточнили в ведомстве Аскара Мырзахметова.

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