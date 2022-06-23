Ставки акцизов на табачные изделия повысят в Казахстане

Депутаты Сената поддержали в двух чтениях проект закона, которым повышаются ставки акцизов на сигареты и другие табачные изделия. Документ направлен на подпись Главе государства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что такая норма заложена в проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Проект закона, по его словам, разработан во исполнение поручений Главы государства, а также для решения актуальных вопросов налогообложения.

«Во исполнение Соглашения в рамках ЕАЭС предлагается поэтапное увеличение ставок акцизов на сигареты. Наряду с этим, планируется поэтапное увеличение акцизов и по другим видам табачных изделий. Предлагается установление ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком на уровне 70% от размера ставок акцизов на сигареты, а также изменение единицы измерения с килограмма на штуки», - пояснил министр.