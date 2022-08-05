Ставки акцизов на табачные изделия вырастут в Казахстане с 2023 года

С 2023 года поэтапно будут увеличены ставки акцизов на табачные изделия. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz.

Так, сигареты с фильтром будут стоить:

- в 2023 году – 14 100 тенге/1 000 штук;

- в 2024 году – 15 900 тенге/1 000 штук;

- в 2025 году – 15 900 тенге/1000 штук.

Также приравнены ставки акциза на сигариллы к ставкам сигарет.

На изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70 процентов от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки:

- в 2023 году – 9 870 тенге /1000 штук;

- в 2024 году – 11 130 тенге /1000 штук;

- в 2025 году – 11 130 тенге /1000 штук.

Кроме того, повышена ставка на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах, которая составит:

- в 2023 году – 53 тенге / миллилитр жидкости;

- в 2024 году – 55 тенге / миллилитр жидкости;

- в 2025 году – 55 тенге / миллилитр жидкости.