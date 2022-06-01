Ставки по депозитам в тенге на июль утверждены в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июль 2022 года, передает Kazpravda.kz.

Так, максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и были сохранены на уровне июньских значений.

Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев были незначительно повышены на 0,1 п.п., а на 24 месяца – снижены на 0,1 п.п. ввиду изменения средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка.