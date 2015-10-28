Ставки пойдут на сближение

Свежий выпуск
916
До недавнего времени это был более привычный индикатор, на который обращали внимание как профессионалы, так и население. Появление понятия «базовая ставка», по крайней мере в информационном поле, и сохранение понятия «ставки рефинансирования» вызвали в непрофессиональной среде много вопросов. Сегодня мы даем ответы специалистов Национального банка РК на самые часто задаваемые вопросы читателей и получателей финансовых услуг.
– Вначале определимся с понятиями. Итак, что такое базовая процентная ставка?
– Базовая ставка является целевой процентной ставкой, которая по ожиданиям Национального банка будет использоваться на финансовом рынке по однодневным займам между участниками рынка.
– Чем отличается ставка рефинансирования от базовой ставки?
– Официальная ставка рефинансирования выполняет индикативную роль и не отражает ситуацию на денежном рынке. В настоящее время ставка рефинансирования выполняет фискальную функцию и используется при начислении пени, штрафов для возмещения ущерба, исчисления упущенной прибыли. Банки используют официальную ставку рефинансирования для расчета ставок по ипотечным кредитам.
Базовая же ставка является ориен­тиром для других инструментов денежно-кредитной политики по предоставлению и изъятию ликвидности. Как известно, 2 сентября 2015 года Национальный банк ввел базовую (действительно новую для нашего рынка) ставку. Фактически это однодневная ставка РЕПО по операциям Национального банка на открытом рынке. То есть НБ РК предоставляет краткосрочную тенговую ликвидность банкам на аукционной основе по базовой ставке под залог государственных ценных бумаг.
В дальнейшем Национальный банк, возможно, постепенно будет сближать ставку рефинансирования и базовую ставку в единую ставку.
– Кто принимает решение об изменении базовой ставки?
– В центральных банках сущест­вуют комитеты по денежно-кредитной политике, которые регулярно проводят заседания и принимают решения по уровню процентных ставок центрального банка. В Национальном банке Казахстана решение по уровню базовой ставки принимает Технический комитет по денежно-кредитной политике.
Заседания комитета проводятся на ежемесячной основе, график проведения которых до конца 2015 года опубликован на интернет-ресурсе Национального банка. График заседаний технического комитета на следующий период будет представлен к концу 2015 года. Следует отметить, что на заседании комитета рассмат­риваются актуальные вопросы денежно-кредитной политики, ситуация на денежном и финансовом рынках, а также вопрос об уровне базовой ставки.

Популярное

Все
Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
Буран накрыл столицу
В Канаде избрали нового главу правительства
Почти в 1 000 школах страны установлены современные предметные кабинеты
Из-за непогоды задерживаются рейсы в аэропорту Астаны
Маулен Ашимбаев вручил награды победителям республиканского турнира по бочча
США отменили 83% программ USAID
Состоялся оздоровительный забег ветеранов Нацгвардии
Сюрприз на ледовом катке: курсанты Академии Нацгвардии поздравили женщин Петропавловска с 8 Марта
Военнослужащая Нацгвардии получила госнаграду
Военнослужащие НацГвардии РК встретились с допризывной молодежью
Цели всегда можно достигнуть
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Династийные войны и формирование нации: вышел спецкурс о Казахском ханстве
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Мощный циклон угрожает Австралии
Президент подписал закон об особом статусе города Туркестан
Энергетический прорыв Казахстана: стратегия будущего
В США объявили победителей кинопремии «Оскар»
Вторую неделю не прекращаются лесные пожары в Японии
Казахстанские боксеры выиграли медальный зачёт Кубка Странджа
Пресечены хищения с алюминиевого завода и предприятия «Казахмыса»
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Фото вандалов покажут на колесе обозрения в Астане
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Потенциал нефтегазовой отрасли рассмотрели в правительстве РК
13-летний казахстанский теннисист выиграл «Кубок короля Швеции»
Дожди и снег прогнозируются в Казахстане
Особому городу – особый статус
Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Заряжен на победу
В столице готовятся к паводковому периоду
Волонтеры поддержали ветеранов
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]