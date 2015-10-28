Ставки пойдут на сближение Свежий выпуск 916

До недавнего времени это был более привычный индикатор, на который обращали внимание как профессионалы, так и население. Появление понятия «базовая ставка», по крайней мере в информационном поле, и сохранение понятия «ставки рефинансирования» вызвали в непрофессиональной среде много вопросов. Сегодня мы даем ответы специалистов Национального банка РК на самые часто задаваемые вопросы читателей и получателей финансовых услуг.

– Вначале определимся с понятиями. Итак, что такое базовая процентная ставка?

– Базовая ставка является целевой процентной ставкой, которая по ожиданиям Национального банка будет использоваться на финансовом рынке по однодневным займам между участниками рынка.

– Чем отличается ставка рефинансирования от базовой ставки?

– Официальная ставка рефинансирования выполняет индикативную роль и не отражает ситуацию на денежном рынке. В настоящее время ставка рефинансирования выполняет фискальную функцию и используется при начислении пени, штрафов для возмещения ущерба, исчисления упущенной прибыли. Банки используют официальную ставку рефинансирования для расчета ставок по ипотечным кредитам.

Базовая же ставка является ориен­тиром для других инструментов денежно-кредитной политики по предоставлению и изъятию ликвидности. Как известно, 2 сентября 2015 года Национальный банк ввел базовую (действительно новую для нашего рынка) ставку. Фактически это однодневная ставка РЕПО по операциям Национального банка на открытом рынке. То есть НБ РК предоставляет краткосрочную тенговую ликвидность банкам на аукционной основе по базовой ставке под залог государственных ценных бумаг.

В дальнейшем Национальный банк, возможно, постепенно будет сближать ставку рефинансирования и базовую ставку в единую ставку.

– Кто принимает решение об изменении базовой ставки?

– В центральных банках сущест­вуют комитеты по денежно-кредитной политике, которые регулярно проводят заседания и принимают решения по уровню процентных ставок центрального банка. В Национальном банке Казахстана решение по уровню базовой ставки принимает Технический комитет по денежно-кредитной политике.

Заседания комитета проводятся на ежемесячной основе, график проведения которых до конца 2015 года опубликован на интернет-ресурсе Национального банка. График заседаний технического комитета на следующий период будет представлен к концу 2015 года. Следует отметить, что на заседании комитета рассмат­риваются актуальные вопросы денежно-кредитной политики, ситуация на денежном и финансовом рынках, а также вопрос об уровне базовой ставки.



