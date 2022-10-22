Ставок больше нет

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Асет Калымов, Алматинская область

Поводом для серьезных разбирательств станет список государственных служащих, потративших сотни миллионов тенге
в игорных заведениях.

На днях эффект разорвавшейся бомбы произвело письмо прокуратуры Алматинской области в центральные государственные органы РК о выявлении 305 госслужащих, посещавших казино и залы игровых автоматов. Представители надзорного ведомства проверили деятельность злачных заведений и установили, что чиновники, а также сотрудники силовых структур потратили на азартные игры в общей слож­ности 507 (!) млн тенге.

Речь идет об объектах игорного бизнеса, расположенных в административном центре Алматинской области – городе Конаеве. Как известно, здесь в 2007 году открылась специальная зона, отведенная для подобного рода заведений, именуемая в простонародье Каз-Вегас.

Любопытно, что в письме, опубликованном на одном из телеграм-каналов, прокуроры представили перечень государственных ведомств, работники которых «засветились» в азарт­ных клубах. В их числе – МВД, Минобороны, Министерство финансов, Агентство финансового мониторинга, Агентство по противодействию коррупции, местные исполнительные и судебные органы.

Более того, многие игроманы, приезжавшие в Конаев из Астаны, Алматы, Атырау, Талдыкоргана и других регионов страны, названы поименно с указа­нием места работы и занимаемой долж­ности. Проверяющие скрупулезно подсчитали даже размеры заработков любителей азарта и суммы, потраченные ими в казино BeIIagio, Astoria, Makao, Bombay, Montana и других. Как выяснилось, понесенные расходы чиновников в разы (в некоторых случаях десятикратно) превышали их годовые доходы (!).

В документе за подписью прокурора Алматинской области Берика Адамова особо отмечено, что участие в азартных играх сот­рудников акиматов, полиции, военнослужащих и представителей других госорганов наносит невосполнимый ущерб имиджу институтов государственной власти и не поддается никакому оправданию. Зафиксированы также факты перечисления денежных средств одному из бывших руководителей управления госдоходов по городу Конаеву от директора местного зала игровых автоматов. Данное заведение многократно нарушало закон и по сей день имеет налоговую задолженность в сумме свыше 300 млн тенге.

Как отметил глава областной прокуратуры, все изложенные обстоятельства требуют проведения ведомственной проверки в каждом перечисленном государственном органе с выяснением источника происхождения денежных средств, потраченных госслужащими на азартные игры.

– Указанная информация свидетельствует о сбое в системе мер противодействия коррупции, – подчеркнул Берик Адамов. – Все это служит серьезным посылом для реформирования кадровой политики в госструктурах, усиления общественного контроля, повышения личной ответственности руководителей за совершение подчиненными поступков, дискредитирующих государственную службу и нормы этики.

В эти же дни пресс-секретарь прокуратуры Алматинской области Максат Абиров сообщил, что каждое ведомство, куда были направлены письма с перечнем вышеуказанных фактов, должно самостоятельно разобраться с провинившимися сотрудниками и уведомить надзорный орган о принятых мерах. К слову, военная полиция Минобороны и органы судебной системы уже начали служебные расследования в отношении своих служащих, чьи имена указаны в документе.

Остается добавить, что в конце сентября текущего года в ходе комплексной проверки игорных заведений, расположенных на побережье Капшагайского водохранилища, прокуроры выявили множество нарушений законодательства. В частности, установлено получение незаконного сверхдохода хозяевами казино на сумму 2,6 млрд тенге. Эти средства должны были составить выигрыш посетителей азартных клубов. Нарушителям грозит наказание по статье 445 КоАП, согласно которой предусмотрены конфискация дохода и приостановление действия лицензии.

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