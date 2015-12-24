Ставший жертвой нападения сотрудник "скорой помощи" вышел из комы
Врач алматинской "скорой помощи", спустя месяц после нападения, вышел из комы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ktk.kz.
"Минимум несколько недель он будет находиться еще в больнице, принимать лечение. В последующем, если будут иметь место остаточные явления, это может потребовать длительной реабилитации, конечно. Но мы надеемся, что нам удастся его восстановить полностью в кратчайшие сроки", – сказал заведующий отделением реанимации ГКБ №7 города Алматы Тлеуберды Куандыков.
По словам медиков, пострадавшему пришлось сделать сложную операцию. "Сейсенбаев даже мог потерять зрение, но все обошлось. Журналистам больного пока не показывают – его эмоциональное состояние до сих пор остается нестабильным. Но прогнозы у медиков самые оптимистичные", –рассказывают врачи.
Напомним, на фельдшера напали, когда бригада "скорой" прибыла на вызов. Пьяный дебошир приревновал свою подругу, которую осматривали врачи. Полицейские задержали напавшего на медика мужчину и завели дело по статье "Хулиганство".
С начала текущего года в Алматы зафиксировано 18 случаев нападения на врачей "скорой помощи". Аким Алматы взял на личный контроль данную ситуацию.