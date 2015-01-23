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Ставьте смелей на «Дорожную карту...»
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
Дидаргуль Шожен живет в селе Успен, что в 100 км от центра Шетского района. Имея красный диплом о высшем образовании и четверых детей, молодая женщина решила поддержать мужа-бизнесмена и открыть собственное дело. Такое, чтобы и семейный достаток пополнило, и моральное удовлетворение принесло.
Долго не выбирала: с детства в радость удавалось шитье. Еще когда жили в Монголии, Дидаргуль охотно помогала маме – большой рукодельнице: та без линейки и расчетов вырисовывала орнамент для тускииза, текемета или сырмака, вручную вышивала, наносила аппликации, создавала целые сюжеты. В кропотливом труде рождался из войлока или тканей ковер или распахивалось глазам цветистое покрывало. Красота не меркла с годами. Дорогие сердцу вещи переселенцы привезли с собою в Казахстан. Местные подружки восхищались забытыми национальными узорами, а мама и сегодня продолжает творить, помогая дочке.
То, что хорошо получается, и взяла за основу в малом бизнесе Дидаргуль Шожен. Двигателем идеи стала программа «Дорожная карта занятости-2020». Понадобилось немало терпения для материализации замысла. В 2013 году бывшая учительница получила микрокредит через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Ссуды, как правило, выдаются сроком на 7 лет. После его получения будущих руководителей проектов отправляют на обучение на специальные курсы осваивать азы предпринимательства. Вот и Дидаргуль вернулась со знаниями и открыла швейный цех. Потом приняла на работу сес­тер – Кундыз и Жулдыз Навихан. Они по той же программе обучились на курсах швейному ремеслу.
Участвовать в тендерах ателье пока не удается. Но частных заказов так много, что впору расширяться. Увы, односельчане, узнавая о зарплате, отказываются от предложения. Хотят получать в разы больше, но делать меньше, досадует Дидаргуль.
– Мы в начале пути. Капитал надо заработать, – заключает она.
Ее успех – один из множества, что показывают, как смелеют с годами крестьяне и берут по «Дорожной карте бизнеса» кредиты, создавая рабочие места, обеспечивая себя стабильным заработком. В четырех населенных пунктах Успенского сельского округа зарегистрировано 76 крестьянских хозяйств, из которых полноценно работают лишь две трети. Остальные прозябают.
– Возможно, ситуация изменилась бы в лучшую сторону, если бы они в полной мере воспользовались уникальной государственной поддержкой, – считает аким Успенского сельского округа Жарас Аманжолов. – Развитие экономического потенциала в селах напрямую зависит от деловой активности их жителей. Мы постоянно информируем население о кредитных и лизинговых программах, видах субсидирования сельского хозяйства, рассказываем о программах «Дорожная карта бизнеса», «Сыбаға», «Мурабаха»...
Основное внимание уделяется безработным. Получая кредиты, они открывают свое дело, вследствие чего появляются новые рабочие места. Реализовано 8 проектов, из них лишь один не связан с сельским хозяйством. Кредиты выдает АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Национального управляющего холдинга «КазАгро». В него передается заявка соискателя, которому здесь же помогают составить бизнес-план. Именно АО принимает в залог имущество, находящееся на территории села, что вряд ли сделали бы коммерческие банки.
Всеобщими усилиями в селах стремятся развить агропромышленный сектор и повысить его конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Но основной эффект от программы «Дорожная карта занятости-2020» – социальный. Люди, понимая, что все зависит только от них, спокойны за завтрашний день. В прошлом безработный Куаныш Кулжабеков, взяв кредит на 2,3 млн. тенге, купил на эти деньги молодняк, поставил его на откорм и сейчас уже продает лошадей. По словам руководителя центра занятости районного акимата Бекена Исабекова, в основном селяне берутся развивать то, что у них лучше всего получается, – животноводство.
– Конечно, люди поняли, в чем могут преуспеть, и основной упор в нашей местности идет на развитие племенного животноводства, – поддерживает вывод Жарас Сарсенбаевич. – Допустим, руководитель хозяйства «Енбек А» Маясар Адил занимается разведением казахской белоголовой породы. В нынешнем году его хозяйство получило статус племенного. Остальным по душе развитие семейного бизнеса, в частности открытие молочных ферм.
Человеку достаточно иметь хозяйство и землю, чтобы государство предоставило по долгосрочной кредитной линии племенной скот, оборудование и транспорт. О растущем интересе к программе «Дорожная карта занятости-2020» говорят данные, предоставленные Шетским районным акиматом и его центром занятости. Если в 2011 году на развитие предпринимательства микрокредиты на 81 млн. тенге использовали 40 участников, то в 2014 году 54 человека открыли свой бизнес, получив на него в сумме 126,5 млн. тенге.
Микрокредиты в основном идут на развитие животноводства, что радует всех. Но и оказание услуг сельскому населению приветствуется. Деловые люди берутся за расширение кафе, открытие ателье, гостиниц, СТО, компьютерные и сварочные работы, приобретают сельскохозяйственную технику.

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