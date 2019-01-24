​Ставьте цели и достигайте их!

Статьи
1043
Асет Калымов, Алматинская область

Этот скромный, улыбчивый парень буквально заряжает позитивной энергией, дарит окружающим надежду на лучшее, придает уверенности в себе. В 2014 году Елдос, некогда переживший автомобильную аварию и получивший инвалидность I степени, открыл в Талдыкоргане уникальный спортивно-реабилитационный центр «Асар». Здесь при помощи лечебной физкультуры и массажа, а также упражнений на специальных тренажерах укрепляют здоровье инвалиды-колясочники, приезжаю­щие из разных регионов республики и соседнего Кыргызстана.

За прошедшее с тех пор время реабилитацию прошли более 400 человек с травмами позвоночника и спинного мозга, нарушениями опорно-двигательного аппарата, страдающие ДЦП и мышечной дистрофией. Многие из них научились стоять и ходить с помощью костылей и ходунков, восстановили мышечный баланс. Важно, что эти люди поверили в собственные силы, а наглядным примером стойкости и жизненного оптимизма для них служит сам Елдос, доказавший, что инвалидность – не приговор и не повод для самоизоляции.

– Уверен, что с большим воодушевлением наше поколение восприняло инициативы Главы государства, озвученные на открытии Года молодежи, – говорит Елдос Баялышбаев.

– К примеру, мне, молодому предпринимателю, особенно понравилось поручение Президента по созданию Фонда молодежных стартапов. Знаю, что многие мои сверстники вынашивают грандиозные планы в различных отраслях экономики, но не у всех есть для этого финансовые возможности. Поэтому, когда государство оказывает поддержку бизнес-идеям молодых, нам остается лишь работать с удвоенной энергией.

В 2015 году Елдос получил Благодарственное письмо Главы государства за вклад в развитие благотворительности и утверж­дение в обществе принципов милосердия, гуманизма и социальной солидарности. Год спустя энергичный парень построил на побережье целебного озера Алаколь первый в стране пансионат для инвалидов – со спортзалом, врачебными кабинетами.

Затем, выиграв грант по меж­дународной программе, Елдос оснастил фитнес-центр современными импортными тренажерами. Занимаясь на них, инвалиды быстрее делают первые шаги, причем учатся ходить правильно. В 2017 году по результатам республиканского онлайн-голосования Елдос Баялышбаев вошел в список «100 новых лиц Казахстана», удостоился медали «Шапағат», а также высокого звания «Көшбасшы» («Лидер») в номинации «Лучший молодой предприниматель».

– Нынешний год – время уникальных возможностей для самореализации молодежи, воплощения в жизнь смелых задумок, – считает Елдос. – Хочу сказать всем казахстанским ребятам: не упустите этот шанс, ставьте цели и достигайте их! Ведь именно на нас возлагает особые надежды Глава государства!

И сегодня Елдос полон интерес­ных идей. Для иногородних посетителей фитнес-клуба он строит недорогой хостел, оборудованный пандусами. Это не только снизит их расходы на проживание в Талдыкоргане, но и даст возможность общаться между собой, делиться опытом, поддерживать друг друга.

В дальнейших планах – расширить реабилитационный центр, а также обустроить на одной из улиц Талдыкоргана аллею специальных тренажеров. Причем заниматься на них совершенно бесплатно могли бы не только люди с ограниченными возможностями, но и все горожане. 

Популярное

Все
Суд наказал школьниц, издевавшихся над сверстницей, реальным лишением свободы
Среди многочисленных экспонатов Акмолинского областного историко-краеведческого музея есть такие, что до сих пор хранят свои тайны. В их числе и бронзовая буддийская статуэтка
Реконструированная протодомбра возрастом более тысячи лет хранится в Восточно-Казахстанском историко-краеведческом музее
В Кызылординской области два человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки
Ученый-аллергик испытает свою вакцину на себе
Молчать нельзя помочь
Почти в четыре раза сократилось число семеноводческих хозяйств в хлопководстве, и это поставило отрасль в зависимость от импорта
Три кита и «хвостик»
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Наказывать фермеров за самовольный захват и распахивание земель призвали члены общественного совета Северо-Казахстанской области
Денег нет, но вы… чините!
Редкий случай, когда о необходимости повышения теплового тарифа заявил в Петропавловске отраслевой эксперт и бывший депутат
Тезка столицы
Марши, песни, ностальгия
Громкий юбилей
Достоин памяти народной
Путевка в Париж
На расстоянии клика
Мечтай, создавай, управляй
Защита титула в разгаре
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Новые госуслуги включили в компетенцию Мининдустрии
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Перспективный проект по обеспечению молодежи жильем внед­ряют в Кызылорде
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, который, по мнению разработчиков, определяет начало новой эры социальной политики
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Нацбанк: ставка на осмотрительность
Марши, песни, ностальгия
Громкий юбилей
Тезка столицы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]