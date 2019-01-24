Ставьте цели и достигайте их!
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Асет Калымов, Алматинская область
Этот скромный, улыбчивый парень буквально заряжает позитивной энергией, дарит окружающим надежду на лучшее, придает уверенности в себе. В 2014 году Елдос, некогда переживший автомобильную аварию и получивший инвалидность I степени, открыл в Талдыкоргане уникальный спортивно-реабилитационный центр «Асар». Здесь при помощи лечебной физкультуры и массажа, а также упражнений на специальных тренажерах укрепляют здоровье инвалиды-колясочники, приезжающие из разных регионов республики и соседнего Кыргызстана.