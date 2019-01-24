​Ставьте цели и достигайте их!

Этот скромный, улыбчивый парень буквально заряжает позитивной энергией, дарит окружающим надежду на лучшее, придает уверенности в себе. В 2014 году Елдос, некогда переживший автомобильную аварию и получивший инвалидность I степени, открыл в Талдыкоргане уникальный спортивно-реабилитационный центр «Асар». Здесь при помощи лечебной физкультуры и массажа, а также упражнений на специальных тренажерах укрепляют здоровье инвалиды-колясочники, приезжаю­щие из разных регионов республики и соседнего Кыргызстана.

За прошедшее с тех пор время реабилитацию прошли более 400 человек с травмами позвоночника и спинного мозга, нарушениями опорно-двигательного аппарата, страдающие ДЦП и мышечной дистрофией. Многие из них научились стоять и ходить с помощью костылей и ходунков, восстановили мышечный баланс. Важно, что эти люди поверили в собственные силы, а наглядным примером стойкости и жизненного оптимизма для них служит сам Елдос, доказавший, что инвалидность – не приговор и не повод для самоизоляции.

– Уверен, что с большим воодушевлением наше поколение восприняло инициативы Главы государства, озвученные на открытии Года молодежи, – говорит Елдос Баялышбаев.

– К примеру, мне, молодому предпринимателю, особенно понравилось поручение Президента по созданию Фонда молодежных стартапов. Знаю, что многие мои сверстники вынашивают грандиозные планы в различных отраслях экономики, но не у всех есть для этого финансовые возможности. Поэтому, когда государство оказывает поддержку бизнес-идеям молодых, нам остается лишь работать с удвоенной энергией.

В 2015 году Елдос получил Благодарственное письмо Главы государства за вклад в развитие благотворительности и утверж­дение в обществе принципов милосердия, гуманизма и социальной солидарности. Год спустя энергичный парень построил на побережье целебного озера Алаколь первый в стране пансионат для инвалидов – со спортзалом, врачебными кабинетами.

Затем, выиграв грант по меж­дународной программе, Елдос оснастил фитнес-центр современными импортными тренажерами. Занимаясь на них, инвалиды быстрее делают первые шаги, причем учатся ходить правильно. В 2017 году по результатам республиканского онлайн-голосования Елдос Баялышбаев вошел в список «100 новых лиц Казахстана», удостоился медали «Шапағат», а также высокого звания «Көшбасшы» («Лидер») в номинации «Лучший молодой предприниматель».

– Нынешний год – время уникальных возможностей для самореализации молодежи, воплощения в жизнь смелых задумок, – считает Елдос. – Хочу сказать всем казахстанским ребятам: не упустите этот шанс, ставьте цели и достигайте их! Ведь именно на нас возлагает особые надежды Глава государства!

И сегодня Елдос полон интерес­ных идей. Для иногородних посетителей фитнес-клуба он строит недорогой хостел, оборудованный пандусами. Это не только снизит их расходы на проживание в Талдыкоргане, но и даст возможность общаться между собой, делиться опытом, поддерживать друг друга.

В дальнейших планах – расширить реабилитационный центр, а также обустроить на одной из улиц Талдыкоргана аллею специальных тренажеров. Причем заниматься на них совершенно бесплатно могли бы не только люди с ограниченными возможностями, но и все горожане.