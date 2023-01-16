Стажер столичного супермаркета оформляла кредиты на коллег

Происшествия
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33-летняя гражданка Узбекистана, проходя стажировку в супермаркете в городе Астане, оформляла товарные кредиты на своих коллег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Кредиты стажер оформляла через мобильное приложение, а потом обналичивала их через посредников.

Так, женщина обманом получила телефон директора супермаркета, после у последней появился товарный кредит на 1,5 млн тенге.

Таким образом иностранка обманула трех своих коллег на 4 млн тенге.

Сейчас проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Мошенничество». Женщина водворена в изолятор временного содержания. Полицейские устанавливают пострадавших от действий мошенницы.

 

 

 

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