Стажировку в нацкомпаниях Казахстана пройдут более 400 выпускников Общество 784

Свыше 400 выпускников вузов приступят к 3-месячной стажировке в более чем 200 национальных компаниях и государственных органах Казахстана в рамках партийного проекта "Сәтті қадам" – "Путевка в жизнь", сообщает пресс-служба партии "Нур Отан".



"Для участия в проекте поступили 1 874 заявки со всех регионов страны. По итогам отбора 407 кандидатур были одобрены на прохождение стажировки в государственные органы и национальные компании Казахстана", – указывается в распространенном пресс-релизе.



Проект молодежного крыла "Жас Отан" – "Сәтті қадам" – предоставляет возможность молодым людям пройти стажировку в ведущих организациях Казахстана и получить профессиональный опыт и навыки по специальности. Выпускники могут пройти стажировку в таких крупных национальных компаниях, как АО "НУХ "Байтерек", АО "ННТХ "Парасат", АО "НК "Астана ЭКСПО-2017", АО "НК "КазМунайГаз", АО "ЦМП "Болашак", АО "Астана Innovations", АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", АО "Национальный медицинский холдинг", АО "НК "Қазақстан темір жолы", а также в министерствах и акиматах областей и городов.



В пресс-службе отметили, что по сравнению с 2013 годом количество поданных заявок и количество выпускников, прошедших отбор, увеличилось на 25%. Так, в прошлом году из 1 500 человек более 330 прошли стажировку по проекту. В результате прошлогоднего отбора 45 человек были трудоустроены на местах прохождения стажировки.



Участие в проекте могут принять только выпускники высших учебных заведений. Так, например, в Министерстве финансов РК уже прошли стажировку 6 выпускников. Руководитель управления департамента стратегического развития Министерства финансов РК Анара Елильбаева отмечает, что данный проект способствует адаптации выпускников к условиям и требованиям на конкурентном рынке труда.



"При любой образовательной системе в той или иной мере существует несоответствие между практико-теоретическими знаниями, получаемыми студентами в вузах, и современными требованиями, выдвигаемыми работодателями. Стажировка в рамках проекта позволяет устранить данный разрыв, а также способствует государственным органам в выявлении наиболее подготовленных и мотивированных выпускников для дальнейшего трудоустройства. Важным достоинством проекта является то, что он помогает выпускникам выбрать направление дальнейшей трудовой деятельности и на практике оценить свою компетенцию в той или иной сфере", – говорится в сообщении.



