Стекло, огонь и фантазия

Николай Юн по профессии пожарный. Окончил в Кокшетау институт МЧС и с дипломом вернулся в родной Атырау, стал работать в городской противопожарной службе. Но вскоре вынужденно уволился. И как рассказывает Николай Юн, благодарен такому повороту судьбы.

– Ведь тогда б не познал это удивительное, завораживающее творчество, чем сейчас занимаюсь. Загорелся желанием стать стеклодувом. Смотрел обучающие видеоролики, покупал курсы. Затем пришлось вложиться, приобрел дом специально для мастерской. Дело пошло. Сначала освоил стеклорезку, а после горожане стали заказывать зеркала с оригинальным оформлением. Позже приобрел специальное оборудование для работы со стеклом, – говорит Николай Юн.

Сегодня он основал свое предприятие и впервые представил свои изделия на региональном этапе республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана».

Идея об открытии такого производства появилась у Николая после поиска свободной ниши на рынке. Он искал варианты, чтобы открыть собственный бизнес, и наткнулся на стеклорезку. Попробовал, и у него стало получаться, после чего начал развиваться в этом направлении. Сегодня в небольшом цехе он производит широкий ассортимент изделий из стекла и зеркала. В основном работает по индивидуальным заказам. Особое внимание предприниматель уделяет экологичному производству. Два года

назад в мастерской была запущена стеклоплавильная печь, которая позволяет перерабатывать стеклянные отходы.

– Перерабатываю отходы стек­ла, бутылки, стеклобой, а также остатки, которые получаются после стеклорезки. Переплавляю их и изготавливаю новую продукцию. Да, хоть и ушел из пожарки, а от огня – нет: в мас­терской с ним ежедневно соприкасаюсь. Очищаем бутылки от этикеток и начинаем творить из них разные фигуры, подставки, украшения, словом, что закажут, – отметил Николай Юн.

Бывает, едет он по городу, замечает, что возле урн пустые бутылки стоят. Забирает – нужный материал. А ведь в итоге город становится чище.

– Когда у меня производство по переработке стекла и выпуску различных изделий встало на ноги, решил я на благоустройство замахнуться, предложить украшения из переработанных отходов стекла размещать. К примеру, деревья облагородить специальной подсветкой, установить вазоны. В парках, на набережной. Вышел на одну компанию, которая занимается благоустройством Атырау. Увы, не смогли договориться. Но ведь надо же горожан приобщать к прекрасному. А мы практически единственные в городе, кто обрабатывает стекла, режет, гнет, сверлит, выдувает. Заказывают порой из разных регионов. Даже из России приходили заявки. Интересно, что жители Атырау час­то просят рисунки на зеркалах, зеркала с подсветкой, вит­ражи, – делится Николай Юн.

Работа у него творческая, интересная, но вредная. Расплавленное стекло – это пары химии, а точнее, оксиды различных металлов. Нельзя забывать о высокой температуре плавления кварцевого стекла, которая сравнима с температурой плавления металла: 1 800–2 000 градусов.

И эта огненная стихия находится непосредственно перед лицом стеклодува. В общем, условия труда непростые. И интересной, но коварной профессии сегодня остаются верны лишь немногие. Смотреть на работу стеклодува и общаться с ним очень интересно. Жаль только, что не всегда этот редкий и очень полезный с экономической точки зрения труд оценивают по достоинству.

– Моя мечта – расширить мощности по производству изделий из стекла и зеркал. Также делаю упор на стеклодувное мастерство. Ведь тогда увеличатся объемы переработки отходов стекла, создадутся новые рабочие места. Однако в любом деле есть свои проблемы. И все же я – оптимист. К тому же распирает гордость, когда мой сынишка про меня говорит: «Мой папа – стеклодув!» – подчеркнул Николай Юн.